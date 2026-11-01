https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/harediler-israil-polisine-nazi-ve-terorist-diye-bagirdi-1110029858.html

Harediler İsrail polisine 'Nazi' ve 'terörist' diye bağırdı

Harediler İsrail polisine 'Nazi' ve 'terörist' diye bağırdı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusuna katılması beklenen yaklaşık 230 Haredi erkeğe karşı çıkan ultra-Ortodoks göstericiler, Tel HaShomer askeri üssü yakınlarında yolları trafiğe... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T12:01+0300

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İsrail'de ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askerlikten muaf tutulması tartışması yeni protestolara yol açtı. Tel HaShomer askeri üssü yakınlarında toplanan Haredi göstericiler, İsrail ordusuna (IDF) katılmaları beklenen kişileri engellemeye çalışırken bölgedeki bazı yolları trafiğe kapattı.İsrail polisi, protestonun devam ettiğini ve göstericilerin üsse gelen Haredi asker adaylarını korkutmaya çalıştığını öne sürdü. İsrailli güvenlik güçleri, 'yasa dışı gösteri' olduklarını söyledikleri protesto nedeniyle bölgedeki bazı yolların ulaşıma kapandığını ve kalabalığı kontrol altına almak için müdahalede bulunduklarını bildirdi.Channel 12'nin haberine göre, bugün yaklaşık 230 Haredi erkeğin İsrail ordusuna katılması bekleniyor.Haredilerin askerlik muafiyeti tartışmasıHaredi erkeklerin askerlikten muaf tutulması, İsrail'de uzun süredir siyasi ve toplumsal gerilimin başlıca kaynaklarından biri. İsrail ordusu, son yıllarda birden fazla cephede yürütülen 'savaşlar' nedeniyle ciddi personel açığı yaşadığını belirterek daha fazla askere ihtiyaç duyduğunu savunuyor.Zorunlu askerlik ve yedek hizmet yükümlülüğünü yerine getiren İsrailliler arasında da Haredilere tanınan muafiyetlere yönelik tepki büyüyor. Son üç yılda bazı yedek askerlerin yüzlerce gün görev yaptığı belirtiliyor.

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