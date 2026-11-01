https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/binancete-son-durum-para-cekme-islemleri-acildi-mi-fbidan-hacker-aciklamasi-1110027835.html

Binance'te son durum: Para çekme işlemleri açıldı mı? FBI'dan hacker açıklaması

Binance'te son durum: Para çekme işlemleri açıldı mı? FBI'dan hacker açıklaması

Sputnik Türkiye

Binance, çalınan varlıkların yaklaşık yüzde 95'ini şirket kaynaklarıyla karşıladığını açıklarken, para çekme işlemlerini de aşamalı olarak yeniden başlatmaya başladı.

2026-11-01T10:42+0300

2026-11-01T10:42+0300

2026-11-01T13:15+0300

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'e yönelik 6.3 milyar dolarlık siber saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı hackerların bulunduğunu söyledi.FBI'ın 31 Ekim tarihli açıklamasına göre hackerlar, çalınan varlıkları aklamak için ağırlıklı olarak Ethereum'a dönüştürme yoluna gitti. Operasyonun, Şubat 2025'te Bybit kripto para platformundan 1.5 milyar dolar çalınmasından da sorumlu tutulan TraderTraitor adlı grupla bağlantılı olduğu belirtildi.FBI, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına çağrıda bulunarak saldırganların kullandığı şüpheli dijital adreslerle bağlantılı işlemlerin engellenmesini istedi. Çalınan varlıkların aşamalı olarak aklanmaya devam edebileceği uyarısı yapıldı.Kayıpların ne kadarı karşılandı?Binance, saldırı nedeniyle çalınan varlıkların finansal yükünü kullanıcılarına yansıtmayacağını duyurdu. Şirket, ilk açıklamasında kayıpların yüzde 90'ını karşıladığını belirtirken, 1 Kasım tarihli son güncellemesinde bu oranın yaklaşık yüzde 95'e yükseldiğini bildirdi.Açıklamaya göre eksik kalan yüzde 5'lik bölüm, piyasa likiditesi daha düşük ve temin edilmesi daha uzun süren ilk 10 büyük kripto varlık dışındaki tokenlardan oluşuyor.Şirket, kayıpları karşılamak için kullanıcıları koruma amacıyla oluşturulan 1 milyar dolarlık SAFU fonunun yanı sıra vadeli işlemler sigorta fonundan ve kurumsal hazinesinden kaynak kullandı.Binance ayrıca Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve ZEC bakiyelerinin tamamının yüzde 100 karşılığının bulunduğunu açıkladı.Para çekme işlemleri ne durumda?Şirketin son duyurusuna göre ilk aşamada para çekme işlemlerinin Türkiye saatiyle 09.00-12.00 arasında kademeli olarak yeniden açılması planlandı. Süreç, ağ ve varlık bazında güvenlik ve operasyonel kontroller tamamlandıkça genişletilecek.Binance'ten 'para çekme işlemleri' ile ilgili TSİ ile 11.00'de yapılan son güncellemede 'aşağıdaki varlıklar ve ağlar için para çekme işlemleri yeniden kullanıma açılmıştır' denildi:"Güvenlik kontrollerimizin tamamlanmasının ardından, diğer varlıklar ve ağlar için de para çekme işlemlerini kademeli olarak yeniden kullanıma açmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili güncellemeler, resmi Binance kanalları üzerinden paylaşılacaktır."Kullanıcıların kendi varlıkları için para çekme işlemlerinin açılıp açılmadığını Binance'in ağ durum sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.Şirket ayrıca rezerv kanıtı (Proof of Reserves) verilerini güncelleyerek kullanıcıların varlıklarının en az 1:1 oranında karşılığının bulunduğunu bağımsız olarak doğrulayabilmesine imkan tanıdı.Binance, saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandığında olayın teknik ayrıntılarını içeren bir rapor yayımlayacağını da duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/binanceden-63-milyar-dolarlik-kripto-soygunu-ne-biliyoruz-bundan-sonra-ne-olacak-1110001456.html

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