https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/binancete-son-durum-para-cekme-islemleri-acildi-mi-fbidan-hacker-aciklamasi-1110027835.html
Binance'te son durum: Para çekme işlemleri açıldı mı? FBI'dan hacker açıklaması
Binance'te son durum: Para çekme işlemleri açıldı mı? FBI'dan hacker açıklaması
Sputnik Türkiye
Binance, çalınan varlıkların yaklaşık yüzde 95'ini şirket kaynaklarıyla karşıladığını açıklarken, para çekme işlemlerini de aşamalı olarak yeniden başlatmaya başladı.
2026-11-01T10:42+0300
2026-11-01T10:42+0300
2026-11-01T13:15+0300
ekonomi̇
binance
fbi
ethereum
haberler
bitcoin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1110002726_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5c9668e9e686151bbb0bb83e00a40cb.jpg
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'e yönelik 6.3 milyar dolarlık siber saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı hackerların bulunduğunu söyledi.FBI'ın 31 Ekim tarihli açıklamasına göre hackerlar, çalınan varlıkları aklamak için ağırlıklı olarak Ethereum'a dönüştürme yoluna gitti. Operasyonun, Şubat 2025'te Bybit kripto para platformundan 1.5 milyar dolar çalınmasından da sorumlu tutulan TraderTraitor adlı grupla bağlantılı olduğu belirtildi.FBI, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına çağrıda bulunarak saldırganların kullandığı şüpheli dijital adreslerle bağlantılı işlemlerin engellenmesini istedi. Çalınan varlıkların aşamalı olarak aklanmaya devam edebileceği uyarısı yapıldı.Kayıpların ne kadarı karşılandı?Binance, saldırı nedeniyle çalınan varlıkların finansal yükünü kullanıcılarına yansıtmayacağını duyurdu. Şirket, ilk açıklamasında kayıpların yüzde 90'ını karşıladığını belirtirken, 1 Kasım tarihli son güncellemesinde bu oranın yaklaşık yüzde 95'e yükseldiğini bildirdi.Açıklamaya göre eksik kalan yüzde 5'lik bölüm, piyasa likiditesi daha düşük ve temin edilmesi daha uzun süren ilk 10 büyük kripto varlık dışındaki tokenlardan oluşuyor.Şirket, kayıpları karşılamak için kullanıcıları koruma amacıyla oluşturulan 1 milyar dolarlık SAFU fonunun yanı sıra vadeli işlemler sigorta fonundan ve kurumsal hazinesinden kaynak kullandı.Binance ayrıca Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve ZEC bakiyelerinin tamamının yüzde 100 karşılığının bulunduğunu açıkladı.Para çekme işlemleri ne durumda?Şirketin son duyurusuna göre ilk aşamada para çekme işlemlerinin Türkiye saatiyle 09.00-12.00 arasında kademeli olarak yeniden açılması planlandı. Süreç, ağ ve varlık bazında güvenlik ve operasyonel kontroller tamamlandıkça genişletilecek.Binance'ten 'para çekme işlemleri' ile ilgili TSİ ile 11.00'de yapılan son güncellemede 'aşağıdaki varlıklar ve ağlar için para çekme işlemleri yeniden kullanıma açılmıştır' denildi:"Güvenlik kontrollerimizin tamamlanmasının ardından, diğer varlıklar ve ağlar için de para çekme işlemlerini kademeli olarak yeniden kullanıma açmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili güncellemeler, resmi Binance kanalları üzerinden paylaşılacaktır."Kullanıcıların kendi varlıkları için para çekme işlemlerinin açılıp açılmadığını Binance'in ağ durum sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.Şirket ayrıca rezerv kanıtı (Proof of Reserves) verilerini güncelleyerek kullanıcıların varlıklarının en az 1:1 oranında karşılığının bulunduğunu bağımsız olarak doğrulayabilmesine imkan tanıdı.Binance, saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandığında olayın teknik ayrıntılarını içeren bir rapor yayımlayacağını da duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/binanceden-63-milyar-dolarlik-kripto-soygunu-ne-biliyoruz-bundan-sonra-ne-olacak-1110001456.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1110002726_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6666eeec1dc058b4d777027ef7965d75.jpg
Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?
Sputnik Türkiye
Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?
2026-11-01T10:42+0300
true
PT0M44S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
binance, fbi, ethereum, haberler, bitcoin
binance, fbi, ethereum, haberler, bitcoin
Binance'te son durum: Para çekme işlemleri açıldı mı? FBI'dan hacker açıklaması
10:42 01.11.2026 (güncellendi: 13:15 01.11.2026)
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den çalınan 6.3 milyar dolarlık kripto varlıkla ilgili FBI da, Kuzey Koreli hackerları işaret etti. Binance, çalınan varlıkların yaklaşık yüzde 95'ini şirket kaynaklarıyla karşıladığını açıklarken, para çekme işlemlerini de aşamalı olarak yeniden başlatmaya başladı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'e yönelik 6.3 milyar dolarlık siber saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı hackerların bulunduğunu söyledi.
FBI'ın 31 Ekim tarihli açıklamasına göre hackerlar, çalınan varlıkları aklamak için ağırlıklı olarak Ethereum'a dönüştürme yoluna gitti. Operasyonun, Şubat 2025'te Bybit kripto para platformundan 1.5 milyar dolar çalınmasından da sorumlu tutulan TraderTraitor adlı grupla bağlantılı olduğu belirtildi.
FBI, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına çağrıda bulunarak saldırganların kullandığı şüpheli dijital adreslerle bağlantılı işlemlerin engellenmesini istedi. Çalınan varlıkların aşamalı olarak aklanmaya devam edebileceği uyarısı yapıldı.
Binance'in eş CEO'su Richard Teng
ise saldırının, ele geçirilmiş bir dizüstü bilgisayar ve faaliyet izlerini silmek üzere tasarlanmış kötü amaçlı yazılım içeren karmaşık bir operasyon olduğunu söylemişti.
Saldırının ardından 76 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin TSİ ile 13.00 itibarıyla 78 bin bandında.
Kayıpların ne kadarı karşılandı?
Binance, saldırı nedeniyle çalınan varlıkların finansal yükünü kullanıcılarına yansıtmayacağını duyurdu. Şirket, ilk açıklamasında kayıpların yüzde 90'ını karşıladığını belirtirken, 1 Kasım tarihli son güncellemesinde bu oranın yaklaşık yüzde 95'e yükseldiğini bildirdi.
Açıklamaya göre eksik kalan yüzde 5'lik bölüm, piyasa likiditesi daha düşük ve temin edilmesi daha uzun süren ilk 10 büyük kripto varlık dışındaki tokenlardan oluşuyor.
Şirket, kayıpları karşılamak için kullanıcıları koruma amacıyla oluşturulan 1 milyar dolarlık SAFU fonunun yanı sıra vadeli işlemler sigorta fonundan ve kurumsal hazinesinden kaynak kullandı.
Binance ayrıca Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve ZEC bakiyelerinin tamamının yüzde 100 karşılığının bulunduğunu açıkladı.
Para çekme işlemleri ne durumda?
Şirketin son duyurusuna göre ilk aşamada para çekme işlemlerinin Türkiye saatiyle 09.00-12.00 arasında kademeli olarak yeniden açılması planlandı. Süreç, ağ ve varlık bazında güvenlik ve operasyonel kontroller tamamlandıkça genişletilecek.
Binance'ten 'para çekme işlemleri' ile ilgili TSİ ile 11.00'de yapılan son güncellemede 'aşağıdaki varlıklar ve ağlar için para çekme işlemleri yeniden kullanıma açılmıştır' denildi:
Ethereum Ağı: USDC, USDT, ETH
BNB Smart Chain (BSC): USDC, USDT, BNB
"Güvenlik kontrollerimizin tamamlanmasının ardından, diğer varlıklar ve ağlar için de para çekme işlemlerini kademeli olarak yeniden kullanıma açmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili güncellemeler, resmi Binance kanalları üzerinden paylaşılacaktır."
Para yatırma işlemleri:
Açık ve saldırıdan etkilenmedi.
Para çekme işlemleri:
Kademeli olarak yeniden başlatılıyor. İlk aşama belirlenen ağ ve varlıkları kapsıyor.
İşlem süreleri:
Yoğunluk nedeniyle geçici gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
Kullanıcı bakiyeleri:
Binance, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve zararın şirket tarafından karşılanacağını vurguluyor.
Kullanıcıların kendi varlıkları için para çekme işlemlerinin açılıp açılmadığını Binance'in ağ durum sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.
Şirket ayrıca rezerv kanıtı (Proof of Reserves) verilerini güncelleyerek kullanıcıların varlıklarının en az 1:1 oranında karşılığının bulunduğunu bağımsız olarak doğrulayabilmesine imkan tanıdı.
Binance, saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandığında olayın teknik ayrıntılarını içeren bir rapor yayımlayacağını da duyurdu.