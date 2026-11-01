https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/galatasarayda-metin-ozturkten-istifa-karari-terbiyem-el-vermez-1110031898.html

Galatasaray'da Metin Öztürk'ten istifa kararı: 'Saldırıldı ve anneme hakaret edildi'

Galatasaray'da Metin Öztürk'ten istifa kararı: 'Saldırıldı ve anneme hakaret edildi'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T13:16+0300

2026-11-01T13:16+0300

2026-11-01T13:43+0300

spor

metin öztürk

galatasaray

istifa

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylara tepki göstererek istifa kararını duyurdu.Öztürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/galatasaray-konyasporu-deplasmanda-4-golle-maglup-etti-1110004404.html

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metin öztürk, galatasaray, istifa