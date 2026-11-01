https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/galatasarayda-metin-ozturkten-istifa-karari-terbiyem-el-vermez-1110031898.html
Galatasaray'da Metin Öztürk'ten istifa kararı: 'Saldırıldı ve anneme hakaret edildi'
Galatasaray'da Metin Öztürk'ten istifa kararı: 'Saldırıldı ve anneme hakaret edildi'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T13:16+0300
2026-11-01T13:16+0300
2026-11-01T13:43+0300
spor
metin öztürk
galatasaray
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086477361_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c11a01579c12265c1afee5fe0b27d0ba.jpg
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylara tepki göstererek istifa kararını duyurdu.Öztürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/galatasaray-konyasporu-deplasmanda-4-golle-maglup-etti-1110004404.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086477361_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_d807809c11126b822b9c0ebe928b8630.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
metin öztürk, galatasaray, istifa
metin öztürk, galatasaray, istifa
Galatasaray'da Metin Öztürk'ten istifa kararı: 'Saldırıldı ve anneme hakaret edildi'
13:16 01.11.2026 (güncellendi: 13:43 01.11.2026)
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı.
Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan olaylara tepki göstererek istifa kararını duyurdu.
Öztürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, "27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.