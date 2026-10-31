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FSB, ABD'den Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığına ilişkin bilgi aldı: 'Gerekli çalışmalar yürütülüyor'
FSB, ABD'den Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığına ilişkin bilgi aldı: 'Gerekli çalışmalar yürütülüyor'
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgiyi ABD'den aldıklarını açıklarken, konuyla ilgili gerekli... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T18:30+0300
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abd
moskova
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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FSB, ABD tarafından Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgi aldıklarını ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.FSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde, Moskova'daki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı bölgesine yönelik bir tehdit bulunduğuna ilişkin uyarı yayımlamıştı. Söz konusu tehdidin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek bir olaya neden olabileceği öne sürülmüştü. ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına belirtilen bölgeye yaklaşmamaları, çevrelerinde olup bitenleri dikkatle takip etmeleri ve yanlarında şarjı dolu bir cep telefonu ile kimlik belgelerini bulundurmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
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abd, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), abd büyükelçiliği
abd, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), abd büyükelçiliği

FSB, ABD'den Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığına ilişkin bilgi aldı: 'Gerekli çalışmalar yürütülüyor'

18:30 31.10.2026 (güncellendi: 18:31 31.10.2026)
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinFSB officer’s body armor and radio. File photo
FSB officer’s body armor and radio. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgiyi ABD'den aldıklarını açıklarken, konuyla ilgili gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
FSB, ABD tarafından Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgi aldıklarını ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
FSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD tarafından ortaklık kanalları aracılığıyla Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgi alınmıştır. Gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde, Moskova'daki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı bölgesine yönelik bir tehdit bulunduğuna ilişkin uyarı yayımlamıştı. Söz konusu tehdidin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek bir olaya neden olabileceği öne sürülmüştü. ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına belirtilen bölgeye yaklaşmamaları, çevrelerinde olup bitenleri dikkatle takip etmeleri ve yanlarında şarjı dolu bir cep telefonu ile kimlik belgelerini bulundurmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
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