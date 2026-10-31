https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fsb-abdden-moskovada-bir-teror-saldirisi-hazirligina-iliskin-bilgi-aldi-gerekli-calismalar-1110018448.html

FSB, ABD'den Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığına ilişkin bilgi aldı: 'Gerekli çalışmalar yürütülüyor'

FSB, ABD'den Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığına ilişkin bilgi aldı: 'Gerekli çalışmalar yürütülüyor'

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgiyi ABD'den aldıklarını açıklarken, konuyla ilgili gerekli... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T18:30+0300

2026-10-31T18:30+0300

2026-10-31T18:31+0300

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abd büyükelçiliği

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FSB, ABD tarafından Moskova'da bir terör saldırısı hazırlığı yapıldığına ilişkin bilgi aldıklarını ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.FSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde, Moskova'daki Tsaritsıno Müze ve Park Alanı bölgesine yönelik bir tehdit bulunduğuna ilişkin uyarı yayımlamıştı. Söz konusu tehdidin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek bir olaya neden olabileceği öne sürülmüştü. ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına belirtilen bölgeye yaklaşmamaları, çevrelerinde olup bitenleri dikkatle takip etmeleri ve yanlarında şarjı dolu bir cep telefonu ile kimlik belgelerini bulundurmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

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abd, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), abd büyükelçiliği