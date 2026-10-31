https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/cumhurbaskani-erdogan-saglikta-zirveye-oynamaya-devam-edecegiz-1110015652.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta zirveye oynamaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta zirveye oynamaya devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tıbbı cihaz ve... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T14:48+0300

2026-10-31T14:48+0300

2026-10-31T14:55+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/03/1109262067_0:246:2767:1802_1920x0_80_0_0_b397ecae95f460b00ce3387e67433213.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Türkiye'nin tıbbı cihaz ve ekipmanları dışarıdan almak yerine ürettiğine dikkat çekerek, "Batman'da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz. Dünyada çok az üretilen kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik kullanıma sunduk. Hedefimiz kendi ultrason cihazımızı üretmek. Yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Gece gündüz özveriyle çalışıyorlarSizlerin şahsında 81 ilimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalara şifa dağıtan, hasta yakınlarına ümit ve dirayet aşılayan sağlık ordumuzun her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, teknisyenlerimiz; yani sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi hakikaten yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca erişebilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda planlanan sağlık yaklaşımını merkeze alan 12. kurultayı yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından son derece stratejik buluyorum.Tıp ve hekimlik bizim için hayati bir öneme sahiptir. Her şeyden önce bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzere kuruludur. Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmak tüm insanlığı yaşatmak olarak görüyoruz.Tıbbı cihazlarımızı artık biz üretiyoruzBugün diğer alanlar gibi tıpta da devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka ve dijital gelişimlerin devreye girmesiyle sürecin her aşamasında önemli yol kat ediliyor. Sürekli daha iyinin peşinde oluyoruz. 24 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Yatırım, teşviklerimizle sağlık alt yapımızı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine biz üretiyoruz. Batman'da kendi imkanlarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarımızı hem hastanelerimizde kullanıyor hem de 45 ülkeye ihraç ediyoruz.Dünyada çok az üretilen kalp akciğer makinesini tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik kullanıma sunduk. Hedefimiz, kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki 2 senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz. Bunları başlangıç olarak görüyoruz. Daha verimli başarılara imza atacağız. Savunma Sanayi'de nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/cumhurbaskani-erdogan-turk-dunyasinin-aile-fotografinda-ayriliga-yer-yoktur-hepimiz-biriz-beraberiz-1109982176.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, türkiye