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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/catlaklar-olustu-sesler-gelmeye-basladi-bagcilarda-insaat-yakinindaki-4-bina-hizla-tahliye-edildi--1110025625.html
Çatlaklar oluştu, sesler gelmeye başladı: Bağcılar'da inşaat yakınındaki 4 bina hızla tahliye edildi
Çatlaklar oluştu, sesler gelmeye başladı: Bağcılar'da inşaat yakınındaki 4 bina hızla tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 4 bina tedbiren tahliye edildi. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Bağcılar'da Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.Binadan ses geldiİnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.4 bina boşaltıldıYapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi.İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html
türki̇ye
bağcılar
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bağcılar, yıkılma, i̇stanbul
bağcılar, yıkılma, i̇stanbul

Çatlaklar oluştu, sesler gelmeye başladı: Bağcılar'da inşaat yakınındaki 4 bina hızla tahliye edildi

09:59 01.11.2026
© Adem KutucuBağcılar'da inşaat alanının çevresindeki 4 bina tahliye edildi
Bağcılar'da inşaat alanının çevresindeki 4 bina tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
© Adem Kutucu
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Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 4 bina tedbiren tahliye edildi.
İstanbul Bağcılar'da Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

Binadan ses geldi

İnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

4 bina boşaltıldı

Yapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi.
İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.
Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.
İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın balkonları ile duvarı çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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İstanbul'da kentsel dönüşüm esnasında binada kısmi çökme, mahalle sakinleri tedirgin: Balkonları ve duvarı yıkıldı
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