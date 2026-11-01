https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/catlaklar-olustu-sesler-gelmeye-basladi-bagcilarda-insaat-yakinindaki-4-bina-hizla-tahliye-edildi--1110025625.html
Çatlaklar oluştu, sesler gelmeye başladı: Bağcılar'da inşaat yakınındaki 4 bina hızla tahliye edildi
Çatlaklar oluştu, sesler gelmeye başladı: Bağcılar'da inşaat yakınındaki 4 bina hızla tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 4 bina tedbiren tahliye edildi. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T09:59+0300
2026-11-01T09:59+0300
2026-11-01T09:59+0300
türki̇ye
bağcılar
yıkılma
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/01/1110025043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_476755a07c069983faacbbb6c69cfa09.jpg
İstanbul Bağcılar'da Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.Binadan ses geldiİnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.4 bina boşaltıldıYapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi.İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html
türki̇ye
bağcılar
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/01/1110025043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_462d4808de3b20376e0c3cf73b613e8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bağcılar, yıkılma, i̇stanbul
bağcılar, yıkılma, i̇stanbul
Çatlaklar oluştu, sesler gelmeye başladı: Bağcılar'da inşaat yakınındaki 4 bina hızla tahliye edildi
Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 4 bina tedbiren tahliye edildi.
İstanbul Bağcılar'da Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.
İnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi.
İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.
Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.