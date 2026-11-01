https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/catlaklar-olustu-sesler-gelmeye-basladi-bagcilarda-insaat-yakinindaki-4-bina-hizla-tahliye-edildi--1110025625.html

Çatlaklar oluştu, sesler gelmeye başladı: Bağcılar'da inşaat yakınındaki 4 bina hızla tahliye edildi

Çatlaklar oluştu, sesler gelmeye başladı: Bağcılar'da inşaat yakınındaki 4 bina hızla tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 4 bina tedbiren tahliye edildi. 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T09:59+0300

2026-11-01T09:59+0300

2026-11-01T09:59+0300

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bağcılar

yıkılma

i̇stanbul

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İstanbul Bağcılar'da Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.Binadan ses geldiİnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.4 bina boşaltıldıYapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi.İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html

türki̇ye

bağcılar

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