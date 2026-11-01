https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/bulgaristan-tekrar-sandik-basinda-cumhurbaskanligi-secimi-ikinci-turda-1110032772.html
Bulgaristan tekrar sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda
Bulgaristan tekrar sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu başladı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi üzerine İliyana Yotova ile Andrey Gyurov yeniden... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T14:21+0300
2026-11-01T14:21+0300
2026-11-01T14:21+0300
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cumhurbaşkanı
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Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan ve 27 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi, rekor düzeyde düşük katılımın ardından ikinci tura taşındı. Ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirleyecek oylamada gözler, ilk turu önde tamamlayan İliyana Yotova ile rakibi Andrey Gyurov'a çevrildi.Yotova kazanırsa bir ilk yaşanacakGörevdeki Cumhurbaşkanı 61 yaşındaki İliyana Yotova, eski geçici Başbakan 50 yaşındaki Andrey Gyurov karşısında seçimin favorileri arasında yer alıyor.Yotova'nın kazanması halinde Bulgaristan'ın seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.Yotova, Rumen Radev'in parlamento seçimlerine katılmak üzere ocak ayında istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten üstlenmişti. Mevcut Başbakan Radev, seçimde Yotova'yı destekliyor.Bu yıl geçici başbakanlık görevini yürüten Gyurov ise reformcu partilerin desteğiyle yarışıyor. Eski Başbakan Boyko Borisov da Gyurov'a destek veren siyasi isimler arasında bulunuyor.Seçimde cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları 5 yıllık görev süresi için yarışıyor.Türkiye'de 78 sandık kurulduBulgaristan'daki seçim için Türkiye genelinde 78 oy verme noktası oluşturuldu. Bunlardan 15'i Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunuyor.Trakya'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu seçmenleri ağırlarken Kırklareli ve Tekirdağ'da belirlenen eğitim ve kültür merkezleri sandık alanına dönüştürüldü.Türkiye'deki oy verme işlemlerinin saat 20.00'de tamamlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/polonyada-anayasa-mahkemesi-krizi-tusktan-cikis-protestolar-suruyor-1110032169.html
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bulgaristan, seçim, cumhurbaşkanı, trakya, türkiye, sandık
bulgaristan, seçim, cumhurbaşkanı, trakya, türkiye, sandık
Bulgaristan tekrar sandık başında: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu başladı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi üzerine İliyana Yotova ile Andrey Gyurov yeniden karşı karşıya geldi. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da kurulan 78 sandıkta oy kullanıyor.
Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan ve 27 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi, rekor düzeyde düşük katılımın ardından ikinci tura taşındı. Ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirleyecek oylamada gözler, ilk turu önde tamamlayan İliyana Yotova ile rakibi Andrey Gyurov'a çevrildi.
Yotova kazanırsa bir ilk yaşanacak
Görevdeki Cumhurbaşkanı 61 yaşındaki İliyana Yotova, eski geçici Başbakan 50 yaşındaki Andrey Gyurov karşısında seçimin favorileri arasında yer alıyor.
Yotova'nın kazanması halinde Bulgaristan'ın seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.
Yotova, Rumen Radev'in parlamento seçimlerine katılmak üzere ocak ayında istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten üstlenmişti. Mevcut Başbakan Radev, seçimde Yotova'yı destekliyor.
Bu yıl geçici başbakanlık görevini yürüten Gyurov ise reformcu partilerin desteğiyle yarışıyor. Eski Başbakan Boyko Borisov da Gyurov'a destek veren siyasi isimler arasında bulunuyor.
Seçimde cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları 5 yıllık görev süresi için yarışıyor.
Türkiye'de 78 sandık kuruldu
Bulgaristan'daki seçim için Türkiye genelinde 78 oy verme noktası oluşturuldu. Bunlardan 15'i Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunuyor.
Trakya'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu seçmenleri ağırlarken Kırklareli ve Tekirdağ'da belirlenen eğitim ve kültür merkezleri sandık alanına dönüştürüldü.
Türkiye'deki oy verme işlemlerinin saat 20.00'de tamamlanması bekleniyor.
Bulgaristan'da da sandıkların kapanmasının ardından ilk sonuçlar açıklanacak. Resmi sonuçların 2 Kasım Pazartesi günü
belli olması öngörülüyor.