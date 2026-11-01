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Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Atila Türeli oldu
Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Atila Türeli oldu
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T18:16+0300
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen yönetim kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.
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borsa i̇stanbul, son dakika
borsa i̇stanbul, son dakika
Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Atila Türeli oldu
18:16 01.11.2026 (güncellendi: 18:43 01.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen yönetim kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul
AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.