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Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Atila Türeli oldu
Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Atila Türeli oldu
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Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T18:16+0300
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen yönetim kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.
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borsa i̇stanbul, son dakika
borsa i̇stanbul, son dakika

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Atila Türeli oldu

18:16 01.11.2026 (güncellendi: 18:43 01.11.2026)
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
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Ayrıntılar geliyor
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen yönetim kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.
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