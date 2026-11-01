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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/bakan-ersoy-haydarpasa-ve-sirkeci-icin-tarih-verdi-ilk-etaplari-2027de-acmayi-hedefliyoruz-1110026674.html
Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci için tarih verdi: 'İlk etapları 2027'de açmayı hedefliyoruz'
Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci için tarih verdi: 'İlk etapları 2027'de açmayı hedefliyoruz'
Sputnik Türkiye
Haydarpaşa ve Sirkeci projelerinin ilk etaplarını 2027 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları sırasında zemin ve... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T10:37+0300
2026-11-01T10:37+0300
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dün başlayan Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Haydarpaşa ve Sirkeci'nin ilk etaplarını 2027'de hizmete açmayı hedefliyoruz'Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci projelerinin ilk etaplarını 2027'de hizmete açmayı hedeflediklerini belirterek, restorasyon çalışmaları sırasında zemin ve arkeolojik bulgular nedeniyle proje takviminde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi.Haydarpaşa Garı'nın temelinde yapılan incelemelerde özgün projelerde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan 800'ünün tespit edilemediğini aktaran Ersoy, zeminin gevşek, suya doygun ve sıvılaşma riski taşıyan bir yapıda olduğunun belirlendiğini, bu nedenle öncelikle zemin güçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlattı.Ersoy, Haydarpaşa'da garın ulaşım işlevini koruyacağını, ayrıca büyük bir kütüphane, sergi salonları, sanat atölyeleri ve Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesinin kurulacağını kaydederek, Sirkeci'de ise Türkiye'nin göç tarihini anlatan bir müze oluşturacaklarını ifade etti.Projeler kapsamında arkeopark, performans ve etkinlik merkezleri, geniş peyzaj alanları ve yürüyüş yolları da yapılacağını aktaran Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'yi İstanbul'un kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacak iki yeni merkez olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Turizmde 2026 yılıTurizmde yıla çok iyi başlangıç yapmalarına rağmen şubatın sonunda İsrail ve ABD ile İran arasında başlayan savaştan olumsuz etkilendiğini dile getiren Ersoy, bölgedeki savaşların Türkiye turizmini hem kaynak pazarlar hem de artan enerji ve hava yolu ulaşım maliyetleri üzerinden etkilediğini anlattı.Savaşın etkilerinin özellikle ikinci çeyrekte hissedildiğini ancak sektörle birlikte hızlı hareket ederek tanıtım ve satış kampanyalarını artırdıklarını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:'Formula 1'i pistten çıkarıp bütün İstanbul'a yayacağız'Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Formula 1 organizasyonunu yalnızca hafta sonu yarışıyla sınırlı görmediklerini, İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatıyla bütünleştirerek geniş kapsamlı bir festivale dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi."Formula 1'i pistten çıkarıp bütün İstanbul'a yayacağız." diyen Ersoy, organizasyon öncesi ve sonrasında Ege ve Antalya gibi destinasyonları da seyahat programlarına dahil ederek ziyaretçilerin Türkiye'de kalış süresini ve harcamalarını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.Ersoy, yeni Antalya Arkeoloji Müzesi'ni 2027'de hizmete açmayı hedeflediklerini kaydederek, müzenin eski yapıya göre iki kat büyük kapalı alana ve yaklaşık 3 kat fazla sergi alanına sahip olacağını bildirdi.Yeni müzede depolarda bekleyen eserlerin büyük bölümünün sergilenebileceğini dile getiren Ersoy, "İlerleyen dönemde Antalya Müzesi'ni gece müzeciliği uygulamasına da dahil edebiliriz." dedi.'Gece müzeciliği uygulamamız yurt dışında örnek oldu'Bakan Ersoy, gece müzeciliği uygulamasına değinerek, "Gece müzeciliği uygulamasından çok memnunuz. Hatta sonuçlar beklentilerimizin üzerine çıktı. Beni en çok sevindiren gelişmelerden biri de Türkiye'de başlattığımız bu uygulamanın yurt dışında örnek alınması. İtalya'da ve Yunanistan'da benzer çalışmaların başladığını görüyoruz. Hatta gelip bize uygulamayı nasıl yaptığımızı soruyorlar." diye konuştu.Özellikle Antalya ve Ege gibi sıcak bölgelerde gece ziyaretlerinin turistlere daha serin saatlerde tarihi alanları gezme imkanı sunduğunu anımsatan Ersoy, uygulamayı ziyaretçi yoğunluğu yüksek ve şehir merkezlerine yakın ören yerlerinde yaygınlaştıracaklarını anlattı.Ersoy, böylece ziyaretçi hareketliliğinin çevredeki esnafın ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/eski-formula-1-pilotu-massa-gorme-engelli-karadole-e-pist-deneyimi-yasatti-en-buyuk-ikramiye-bu-1109355872.html
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mehmet nuri ersoy, mimar sinan, i̇stanbul, formula 1 (f1), gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), kültür ve turizm bakanlığı, sirkeci
mehmet nuri ersoy, mimar sinan, i̇stanbul, formula 1 (f1), gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), kültür ve turizm bakanlığı, sirkeci

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci için tarih verdi: 'İlk etapları 2027'de açmayı hedefliyoruz'

10:37 01.11.2026
Bakan Ersoy
Bakan Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
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Haydarpaşa ve Sirkeci projelerinin ilk etaplarını 2027 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları sırasında zemin ve arkeolojik bulgular nedeniyle proje takviminde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dün başlayan Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Haydarpaşa ve Sirkeci'nin ilk etaplarını 2027'de hizmete açmayı hedefliyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci projelerinin ilk etaplarını 2027'de hizmete açmayı hedeflediklerini belirterek, restorasyon çalışmaları sırasında zemin ve arkeolojik bulgular nedeniyle proje takviminde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi.
Haydarpaşa Garı'nın temelinde yapılan incelemelerde özgün projelerde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan 800'ünün tespit edilemediğini aktaran Ersoy, zeminin gevşek, suya doygun ve sıvılaşma riski taşıyan bir yapıda olduğunun belirlendiğini, bu nedenle öncelikle zemin güçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlattı.
Ersoy, Haydarpaşa'da garın ulaşım işlevini koruyacağını, ayrıca büyük bir kütüphane, sergi salonları, sanat atölyeleri ve Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesinin kurulacağını kaydederek, Sirkeci'de ise Türkiye'nin göç tarihini anlatan bir müze oluşturacaklarını ifade etti.
Projeler kapsamında arkeopark, performans ve etkinlik merkezleri, geniş peyzaj alanları ve yürüyüş yolları da yapılacağını aktaran Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'yi İstanbul'un kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacak iki yeni merkez olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde 2026 yılı

Turizmde yıla çok iyi başlangıç yapmalarına rağmen şubatın sonunda İsrail ve ABD ile İran arasında başlayan savaştan olumsuz etkilendiğini dile getiren Ersoy, bölgedeki savaşların Türkiye turizmini hem kaynak pazarlar hem de artan enerji ve hava yolu ulaşım maliyetleri üzerinden etkilediğini anlattı.
Savaşın etkilerinin özellikle ikinci çeyrekte hissedildiğini ancak sektörle birlikte hızlı hareket ederek tanıtım ve satış kampanyalarını artırdıklarını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, turizmde yıllardır yaptığı yatırımların karşılığını almayı başardı. Üçüncü çeyrekte turizm gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı. 9 aylık turizm gelirimiz ise yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolar oldu. İkinci çeyrekte savaşın etkilerini daha yoğun hissetmiştik. O dönemde yaptığımız açıklamada, 'en kötüsünün geride kaldığını ve bundan sonra toparlanma beklediğimizi' söylemiştim. Nitekim turizm sektörümüzle birlikte çok hızlı hareket ettik. Güçlü tanıtım ve satış kampanyalarını devreye aldık. Türkiye'nin güvenli ve istikrarlı bir destinasyon olduğunu uluslararası kamuoyuna etkili biçimde anlattık."

'Formula 1'i pistten çıkarıp bütün İstanbul'a yayacağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Formula 1 organizasyonunu yalnızca hafta sonu yarışıyla sınırlı görmediklerini, İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatıyla bütünleştirerek geniş kapsamlı bir festivale dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.
"Formula 1'i pistten çıkarıp bütün İstanbul'a yayacağız." diyen Ersoy, organizasyon öncesi ve sonrasında Ege ve Antalya gibi destinasyonları da seyahat programlarına dahil ederek ziyaretçilerin Türkiye'de kalış süresini ve harcamalarını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.
Ersoy, yeni Antalya Arkeoloji Müzesi'ni 2027'de hizmete açmayı hedeflediklerini kaydederek, müzenin eski yapıya göre iki kat büyük kapalı alana ve yaklaşık 3 kat fazla sergi alanına sahip olacağını bildirdi.
Yeni müzede depolarda bekleyen eserlerin büyük bölümünün sergilenebileceğini dile getiren Ersoy, "İlerleyen dönemde Antalya Müzesi'ni gece müzeciliği uygulamasına da dahil edebiliriz." dedi.

'Gece müzeciliği uygulamamız yurt dışında örnek oldu'

Bakan Ersoy, gece müzeciliği uygulamasına değinerek, "Gece müzeciliği uygulamasından çok memnunuz. Hatta sonuçlar beklentilerimizin üzerine çıktı. Beni en çok sevindiren gelişmelerden biri de Türkiye'de başlattığımız bu uygulamanın yurt dışında örnek alınması. İtalya'da ve Yunanistan'da benzer çalışmaların başladığını görüyoruz. Hatta gelip bize uygulamayı nasıl yaptığımızı soruyorlar." diye konuştu.
Özellikle Antalya ve Ege gibi sıcak bölgelerde gece ziyaretlerinin turistlere daha serin saatlerde tarihi alanları gezme imkanı sunduğunu anımsatan Ersoy, uygulamayı ziyaretçi yoğunluğu yüksek ve şehir merkezlerine yakın ören yerlerinde yaygınlaştıracaklarını anlattı.
Ersoy, böylece ziyaretçi hareketliliğinin çevredeki esnafın ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.
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