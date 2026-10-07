https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/eski-formula-1-pilotu-massa-gorme-engelli-karadole-e-pist-deneyimi-yasatti-en-buyuk-ikramiye-bu-1109355872.html

Eski Formula 1 pilotu Massa, görme engelli Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı: 'En büyük ikramiye bu kadar sevindirmezdi'

Eski Formula 1 pilotu Massa, görme engelli Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı: 'En büyük ikramiye bu kadar sevindirmezdi'

Sputnik Türkiye

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı. Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T13:07+0300

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yaşam

formula 1 (f1)

felipe massa

görme engelli

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'de ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı.Formula 1 pilotu ile piste çıktıAnkara'da yaşayan ve 32 yıldır Formula 1 tutkunu olan Karadöl, Felipe Massa ile İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayarak unutulmaz dakikalar yaşadı.Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.'İnanılmaz bir sürpriz'İnanılmaz bir deneyim yaşadığını söyleyen Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi. İnanılmaz bir sürpriz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/merakla-bekleniyordu-formula-1-turkiye-grand-prixsinin-tarihi-aciklandi-1108806259.html

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formula 1 (f1), felipe massa, görme engelli