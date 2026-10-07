Eski Formula 1 pilotu Massa, görme engelli Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı: 'En büyük ikramiye bu kadar sevindirmezdi'
13:07 07.10.2026 (güncellendi: 13:08 07.10.2026)
© TGABrezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
© TGA
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Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı. Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi" dedi.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'de ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı.
© TGABrezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
© TGA
Formula 1 pilotu ile piste çıktı
Ankara'da yaşayan ve 32 yıldır Formula 1 tutkunu olan Karadöl, Felipe Massa ile İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayarak unutulmaz dakikalar yaşadı.
Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.
© TGABrezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
© TGA
'İnanılmaz bir sürpriz'
İnanılmaz bir deneyim yaşadığını söyleyen Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi. İnanılmaz bir sürpriz." ifadelerini kullandı.