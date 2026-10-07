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Eski Formula 1 pilotu Massa, görme engelli Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı: 'En büyük ikramiye bu kadar sevindirmezdi'
Eski Formula 1 pilotu Massa, görme engelli Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı: 'En büyük ikramiye bu kadar sevindirmezdi'
Sputnik Türkiye
Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı. Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
formula 1 (f1)
felipe massa
görme engelli
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'de ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı.Formula 1 pilotu ile piste çıktıAnkara'da yaşayan ve 32 yıldır Formula 1 tutkunu olan Karadöl, Felipe Massa ile İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayarak unutulmaz dakikalar yaşadı.Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.'İnanılmaz bir sürpriz'İnanılmaz bir deneyim yaşadığını söyleyen Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi. İnanılmaz bir sürpriz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/merakla-bekleniyordu-formula-1-turkiye-grand-prixsinin-tarihi-aciklandi-1108806259.html
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formula 1 (f1), felipe massa, görme engelli
formula 1 (f1), felipe massa, görme engelli

Eski Formula 1 pilotu Massa, görme engelli Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı: 'En büyük ikramiye bu kadar sevindirmezdi'

13:07 07.10.2026 (güncellendi: 13:08 07.10.2026)
© TGABrezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© TGA
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Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı. Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi" dedi.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'de ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı.
© TGABrezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
© TGA

Formula 1 pilotu ile piste çıktı

Ankara'da yaşayan ve 32 yıldır Formula 1 tutkunu olan Karadöl, Felipe Massa ile İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayarak unutulmaz dakikalar yaşadı.
Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.
© TGABrezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa görme engelli Levent Karadöl'e e pist deneyimi yaşattı
© TGA

'İnanılmaz bir sürpriz'

İnanılmaz bir deneyim yaşadığını söyleyen Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi. İnanılmaz bir sürpriz." ifadelerini kullandı.
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