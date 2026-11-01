https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/antalya-ile-alanya-arasinda-kara-yoluyla-ulasim-36-dakikaya-dusecek-1110031126.html
Antalya ile Alanya arasında kara yoluyla ulaşım 36 dakikaya düşecek
Antalya ile Alanya arasında kara yoluyla ulaşım 36 dakikaya düşecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren kara yoluyla seyahatin 36 dakikaya... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T12:50+0300
2026-11-01T12:50+0300
2026-11-01T12:50+0300
yaşam
türkiye
abdulkadir uraloğlu
antalya
alanya
serik
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
ulaşım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/01/1110031379_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_18fce184b34a9e05f74e03a9323e94e1.jpg
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.Antalya ile Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, söz konusu otoyolun bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğine dikkati çekerek, "Otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildi. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.Projede fiziki ilerleme yüzde 35'e ulaştıProje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu aktaran Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini bildirdi.Uraloğlu, proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını, 3 tünelde kazı destekleme işlerinin tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Otoyolun sağlayacağı ekonomik kazanımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salımı da yıllık 47 bin ton azalacak." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/bakan-ersoy-haydarpasa-ve-sirkeci-icin-tarih-verdi-ilk-etaplari-2027de-acmayi-hedefliyoruz-1110026674.html
antalya
alanya
serik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/01/1110031379_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de1b9b074cd01d816e5b511b006dfbc3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, abdulkadir uraloğlu, antalya, alanya, serik, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, ulaşım
türkiye, abdulkadir uraloğlu, antalya, alanya, serik, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, ulaşım
Antalya ile Alanya arasında kara yoluyla ulaşım 36 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren kara yoluyla seyahatin 36 dakikaya düşeceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.
Antalya ile Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, söz konusu otoyolun bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.
Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğine dikkati çekerek, "Otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildi. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Projede fiziki ilerleme yüzde 35'e ulaştı
Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu aktaran Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini bildirdi.
Uraloğlu, proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını, 3 tünelde kazı destekleme işlerinin tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu tünellerde nihai beton imalatlarına, diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. 16 viyadüğümüzün 15'inde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında 17 alt geçit, 10 üst geçit, 7 köprü ve 48 menfezde de yapım çalışmaları devam ediyor. Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek."
Otoyolun sağlayacağı ekonomik kazanımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salımı da yıllık 47 bin ton azalacak." ifadelerini kullandı.