https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/antalya-ile-alanya-arasinda-kara-yoluyla-ulasim-36-dakikaya-dusecek-1110031126.html

Antalya ile Alanya arasında kara yoluyla ulaşım 36 dakikaya düşecek

Antalya ile Alanya arasında kara yoluyla ulaşım 36 dakikaya düşecek

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren kara yoluyla seyahatin 36 dakikaya... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T12:50+0300

2026-11-01T12:50+0300

2026-11-01T12:50+0300

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alanya

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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

ulaşım

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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.Antalya ile Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, söz konusu otoyolun bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğine dikkati çekerek, "Otoyol, Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak. Ana gövde her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli olarak projelendirildi. 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.Projede fiziki ilerleme yüzde 35'e ulaştıProje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu aktaran Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini bildirdi.Uraloğlu, proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağlandığını, 3 tünelde kazı destekleme işlerinin tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Otoyolun sağlayacağı ekonomik kazanımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Projemiz sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, otoyolun tamamlanmasıyla karbon salımı da yıllık 47 bin ton azalacak." ifadelerini kullandı.

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türkiye, abdulkadir uraloğlu, antalya, alanya, serik, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, ulaşım