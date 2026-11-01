https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/48-istanbul-maratonu-basladi-kac-kisi-yarisiyor-nerede-sonlanacak-1110024724.html

48. İstanbul Maratonu: Erkeklerde Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, kadınlarda Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze kazandı

48. İstanbul Maratonu: Erkeklerde Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, kadınlarda Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze kazandı

Sputnik Türkiye

48. İstanbul Maratonu başladı. Toplam 45 bin 679 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli... 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T09:45+0300

2026-11-01T09:45+0300

2026-11-01T11:29+0300

yaşam

dünya atletizm birliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

avrasya tüneli

galata köprüsü

türkiye

avrupa yakası

anadolu

bakırköy

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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu başladı."Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği tarafından "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 48. kez gerçekleştiriliyor.Kazananlar belli oldu48. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, rekor kırarak kazandı.Kadınlarda ise Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze kazanan isim oldu.Start verildiMaratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi.45 bin kişi kayıt yaptırdıOrganizasyonda 16 kadın ve 27 erkek olmak üzere 43 elit atlet mücadele ediyor. Erkeklerde 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela, Amdework Walelegn ve Sufaro Woliyi, kadınlarda ise son şampiyon Bizuager Aderra, Judith Korir ve Veronicah Maina öne çıkan isimler arasında yer alıyor.Toplam 45 bin 679 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışları yapılacak.Nasıl bir yol izleniyor?İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik yarışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak.Kennedy Caddesi'ni takip ederek Bakırköy'e kadar ilerleyecek atletler, buradan dönüş yaparak sahil yolundan Gülhane Parkı'na gelecek ve yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak.15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı'ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşarak yarışı noktalayacak.Toplam 12 milyon lira para ödülü dağıtılacak48. İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan sporcular, 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi olacak.Parkur rekorunun kırılması halinde şampiyonlara 5'er bin dolar daha verilecek. Kadınlarda ve erkeklerde ilk 8'e girecek atletlere verilecek para ödülü, 190 bin dolar olacak.Yerli atletler kategorisinde ilk 5'e giren sporculara ise toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak.Organizasyonda tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye girecek atletlere verilecek para ödülü, 12 milyon lirayı bulacak.Yollar kapandıMaraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan sonra ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapandı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sicakliklar-hissedilebilir-derecede-azalacak-istanbulda-persembe-gunune-dikkat-1110028116.html

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dünya atletizm birliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), avrasya tüneli, galata köprüsü, türkiye, avrupa yakası, anadolu, bakırköy