https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiyenin-f-35-almasi-bizi-memnun-etmeyecek-1107131498.html

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin F-35 alması bizi memnun etmeyecek

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin F-35 alması bizi memnun etmeyecek

Sputnik Türkiye

Ankara’da tertip edilen 36. NATO Zirvesi ardından Economist konferansında konuşan Yunan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye’nin F-35 almasının Yunanistan’ı memnun... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T12:07+0300

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poli̇ti̇ka

nikos dendias

abd

ankara

washington

nato

economist

yunanistan

f-35

türkiye

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Türkiye'nin ABD'nin F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü hakkında The Economist konfenrasında konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin F-35 alması da, yeni nesil savaş uçakları için motor temin etmesi de Yunanistan'ı memnun etmeyecektir" dedi.Konuşmasında "Genel yaklaşımımız, ABD'nin ne yaptığına ya da silahlarını kime satacağına bizim karar vermeyeceğimiz yönündedir. Bu, ABD hükümetinin görevidir. Bunun gerçekten ABD'nin çıkarına olup olmadığı sorusunu soruyoruz. Evet mi, hayır mı? Buna ABD halkı ve ABD hükümeti cevap vermelidir" diyen Dendias açıklamalarının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/yunanistan-savunma-bakani-dendias-bati-dunyasinin-askeri-hedefleri-ankara-ile-benzerlik-gostermiyor-1100650540.html

abd

ankara

washington

yunanistan

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nikos dendias, abd, ankara, washington, nato, economist, yunanistan, f-35, türkiye, nato zirvesi