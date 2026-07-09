https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/yunanistan-savunma-bakani-dendias-turkiyenin-f-35-almasi-bizi-memnun-etmeyecek-1107131498.html
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin F-35 alması bizi memnun etmeyecek
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin F-35 alması bizi memnun etmeyecek
Sputnik Türkiye
Ankara’da tertip edilen 36. NATO Zirvesi ardından Economist konferansında konuşan Yunan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye’nin F-35 almasının Yunanistan’ı memnun... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T12:07+0300
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2026-07-09T12:07+0300
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abd
ankara
washington
nato
economist
yunanistan
f-35
türkiye
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Türkiye'nin ABD'nin F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü hakkında The Economist konfenrasında konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin F-35 alması da, yeni nesil savaş uçakları için motor temin etmesi de Yunanistan'ı memnun etmeyecektir" dedi.Konuşmasında "Genel yaklaşımımız, ABD'nin ne yaptığına ya da silahlarını kime satacağına bizim karar vermeyeceğimiz yönündedir. Bu, ABD hükümetinin görevidir. Bunun gerçekten ABD'nin çıkarına olup olmadığı sorusunu soruyoruz. Evet mi, hayır mı? Buna ABD halkı ve ABD hükümeti cevap vermelidir" diyen Dendias açıklamalarının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/yunanistan-savunma-bakani-dendias-bati-dunyasinin-askeri-hedefleri-ankara-ile-benzerlik-gostermiyor-1100650540.html
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nikos dendias, abd, ankara, washington, nato, economist, yunanistan, f-35, türkiye, nato zirvesi
nikos dendias, abd, ankara, washington, nato, economist, yunanistan, f-35, türkiye, nato zirvesi
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin F-35 alması bizi memnun etmeyecek
Ankara’da tertip edilen 36. NATO Zirvesi ardından Economist konferansında konuşan Yunan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye’nin F-35 almasının Yunanistan’ı memnun etmeyeceğini dile getirdi.
Türkiye'nin ABD'nin F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü hakkında The Economist konfenrasında konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin F-35 alması da, yeni nesil savaş uçakları için motor temin etmesi de Yunanistan'ı memnun etmeyecektir" dedi.
Konuşmasında "Genel yaklaşımımız, ABD'nin ne yaptığına ya da silahlarını kime satacağına bizim karar vermeyeceğimiz yönündedir. Bu, ABD hükümetinin görevidir. Bunun gerçekten ABD'nin çıkarına olup olmadığı sorusunu soruyoruz. Evet mi, hayır mı? Buna ABD halkı ve ABD hükümeti cevap vermelidir" diyen Dendias açıklamalarının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:
ABD hükümeti açısından NATO'nun ve özellikle de Doğu Akdeniz'in güneydoğusundaki istikrarın kritik önemde olduğu kesindir. Doğu Akdeniz'deki bir ülkeye, bu programın başka bir NATO üyesi devlete karşı kullanılmayacağına ilişkin bir güvence olmaksızın bir silahlanma programı vermek, ABD'nin çıkarlarına hizmet eder mi, yoksa onlara zarar mı verir?"