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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin F-35 alması bizi memnun etmeyecek
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin F-35 alması bizi memnun etmeyecek
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Ankara’da tertip edilen 36. NATO Zirvesi ardından Economist konferansında konuşan Yunan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye’nin F-35 almasının Yunanistan’ı memnun... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-09T12:07+0300
poli̇ti̇ka
nikos dendias
abd
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economist
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türkiye
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Türkiye'nin ABD'nin F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü hakkında The Economist konfenrasında konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin F-35 alması da, yeni nesil savaş uçakları için motor temin etmesi de Yunanistan'ı memnun etmeyecektir" dedi.Konuşmasında "Genel yaklaşımımız, ABD'nin ne yaptığına ya da silahlarını kime satacağına bizim karar vermeyeceğimiz yönündedir. Bu, ABD hükümetinin görevidir. Bunun gerçekten ABD'nin çıkarına olup olmadığı sorusunu soruyoruz. Evet mi, hayır mı? Buna ABD halkı ve ABD hükümeti cevap vermelidir" diyen Dendias açıklamalarının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/yunanistan-savunma-bakani-dendias-bati-dunyasinin-askeri-hedefleri-ankara-ile-benzerlik-gostermiyor-1100650540.html
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nikos dendias, abd, ankara, washington, nato, economist, yunanistan, f-35, türkiye, nato zirvesi
nikos dendias, abd, ankara, washington, nato, economist, yunanistan, f-35, türkiye, nato zirvesi

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin F-35 alması bizi memnun etmeyecek

12:07 09.07.2026
© AAYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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Ankara’da tertip edilen 36. NATO Zirvesi ardından Economist konferansında konuşan Yunan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye’nin F-35 almasının Yunanistan’ı memnun etmeyeceğini dile getirdi.
Türkiye'nin ABD'nin F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü hakkında The Economist konfenrasında konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye'nin F-35 alması da, yeni nesil savaş uçakları için motor temin etmesi de Yunanistan'ı memnun etmeyecektir" dedi.
Konuşmasında "Genel yaklaşımımız, ABD'nin ne yaptığına ya da silahlarını kime satacağına bizim karar vermeyeceğimiz yönündedir. Bu, ABD hükümetinin görevidir. Bunun gerçekten ABD'nin çıkarına olup olmadığı sorusunu soruyoruz. Evet mi, hayır mı? Buna ABD halkı ve ABD hükümeti cevap vermelidir" diyen Dendias açıklamalarının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:

ABD hükümeti açısından NATO'nun ve özellikle de Doğu Akdeniz'in güneydoğusundaki istikrarın kritik önemde olduğu kesindir. Doğu Akdeniz'deki bir ülkeye, bu programın başka bir NATO üyesi devlete karşı kullanılmayacağına ilişkin bir güvence olmaksızın bir silahlanma programı vermek, ABD'nin çıkarlarına hizmet eder mi, yoksa onlara zarar mı verir?"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Batı dünyasının askeri hedefleri, Ankara ile benzerlik göstermiyor
31 Ekim 2025, 17:13
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