https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/unlu-sarkici-nevin-mirasiyla-ilgili-tartismalar-basladi-iddiasi--1110010556.html
Ünlü şarkıcı Nev'in mirasıyla ilgili tartışmalar başladı iddiası
Ünlü şarkıcı Nev'in mirasıyla ilgili tartışmalar başladı iddiası
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Nev'in ölümünün ardından uzun süredir görüşmediği ağabeyinin miras işlemlerini başlattığı iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiaları... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T17:01+0300
2026-10-31T17:01+0300
2026-10-31T17:01+0300
yaşam
nev
miras
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Geçen hafta yaşamını yitiren şarkıcı Nev'in ölümünün ardından mirasıyla ilgili tartışmaların başladığı öne sürüldü. Nev'in ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile görüşmediği ama Doğansoy'un miras işlemlerini başladığı iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiaların tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyetten uzak karalama amaçlı olduğunu belirterek yalanladı. Kardeşler arasında gerginlik iddiasıKamuoyunda Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy'ün ölümünün ardından ailesinde gerginlikler yaşandığı iddia edildi. Hürriyet'in haberine göre, ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile arası açılan ünlü ismin hastalığı sürecinde kendisini ziyarete gelen ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Şarkıcının ölümünün ardından ise ağabeyinin mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı ve sanatçının özel gitar koleksiyonunu satmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı.Avukat iddiaları yalanladı Bu iddiaların ardından Zeyyad Doğansoy’un avukatı Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün sabah saatlerinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev’in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyetten uzak karalama amaçlıdır. Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır.Miras paylaşımı değil yasal prosedürSanatçımızın vefatının ardından başlatılan yasal süreçler, iddia edildiği gibi şahsi bir mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı değil; devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürlerdir. Tüm bu resmi süreçler, tarafımızca ve mali müşavirler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamu hukuku ve resmi işleyiş, yas süreci gözetmeksizin bu işlemlerin kanuni müddet içinde hızla tamamlanmasını mecburi kılmaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/kadir-inanirdan-ferdi-tayfura-unlulerin-miras-savaslari-1109859285.html
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nev, miras
Ünlü şarkıcı Nev'in mirasıyla ilgili tartışmalar başladı iddiası
Ünlü şarkıcı Nev'in ölümünün ardından uzun süredir görüşmediği ağabeyinin miras işlemlerini başlattığı iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiaları yalanladı.
Geçen hafta yaşamını yitiren şarkıcı Nev'in ölümünün ardından mirasıyla ilgili tartışmaların başladığı öne sürüldü. Nev'in ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile görüşmediği ama Doğansoy'un miras işlemlerini başladığı iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiaların tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyetten uzak karalama amaçlı olduğunu belirterek yalanladı.
Kardeşler arasında gerginlik iddiası
Kamuoyunda Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy'ün ölümünün ardından ailesinde gerginlikler yaşandığı iddia edildi. Hürriyet'in haberine göre, ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile arası açılan ünlü ismin hastalığı sürecinde kendisini ziyarete gelen ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Şarkıcının ölümünün ardından ise ağabeyinin mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı ve sanatçının özel gitar koleksiyonunu satmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı.
Avukat iddiaları yalanladı
Bu iddiaların ardından Zeyyad Doğansoy’un avukatı Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün sabah saatlerinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev’in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyetten uzak karalama amaçlıdır. Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır.
Miras paylaşımı değil yasal prosedür
Sanatçımızın vefatının ardından başlatılan yasal süreçler, iddia edildiği gibi şahsi bir mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı değil; devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürlerdir. Tüm bu resmi süreçler, tarafımızca ve mali müşavirler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamu hukuku ve resmi işleyiş, yas süreci gözetmeksizin bu işlemlerin kanuni müddet içinde hızla tamamlanmasını mecburi kılmaktadır."