https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/unlu-sarkici-nevin-mirasiyla-ilgili-tartismalar-basladi-iddiasi--1110010556.html

Ünlü şarkıcı Nev'in mirasıyla ilgili tartışmalar başladı iddiası

Ünlü şarkıcı Nev'in mirasıyla ilgili tartışmalar başladı iddiası

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Nev'in ölümünün ardından uzun süredir görüşmediği ağabeyinin miras işlemlerini başlattığı iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiaları... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T17:01+0300

2026-10-31T17:01+0300

2026-10-31T17:01+0300

yaşam

nev

miras

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080987412_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_1ab15f57a856e0da2ca2b048a491f321.jpg

Geçen hafta yaşamını yitiren şarkıcı Nev'in ölümünün ardından mirasıyla ilgili tartışmaların başladığı öne sürüldü. Nev'in ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile görüşmediği ama Doğansoy'un miras işlemlerini başladığı iddia edildi. Ailenin avukatı ise bu iddiaların tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyetten uzak karalama amaçlı olduğunu belirterek yalanladı. Kardeşler arasında gerginlik iddiasıKamuoyunda Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy'ün ölümünün ardından ailesinde gerginlikler yaşandığı iddia edildi. Hürriyet'in haberine göre, ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile arası açılan ünlü ismin hastalığı sürecinde kendisini ziyarete gelen ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Şarkıcının ölümünün ardından ise ağabeyinin mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı ve sanatçının özel gitar koleksiyonunu satmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı.Avukat iddiaları yalanladı Bu iddiaların ardından Zeyyad Doğansoy’un avukatı Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün sabah saatlerinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev’in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyetten uzak karalama amaçlıdır. Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır.Miras paylaşımı değil yasal prosedürSanatçımızın vefatının ardından başlatılan yasal süreçler, iddia edildiği gibi şahsi bir mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı değil; devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürlerdir. Tüm bu resmi süreçler, tarafımızca ve mali müşavirler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamu hukuku ve resmi işleyiş, yas süreci gözetmeksizin bu işlemlerin kanuni müddet içinde hızla tamamlanmasını mecburi kılmaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/kadir-inanirdan-ferdi-tayfura-unlulerin-miras-savaslari-1109859285.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nev, miras