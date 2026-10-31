https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/turkiyeden-bm-genel-sekreterligi-icin-feridun-sinirliogluna-resmi-adaylik-basvurusu-1110006737.html

Türkiye'den BM Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'na resmi adaylık başvurusu

Türkiye'den BM Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'na resmi adaylık başvurusu

Sputnik Türkiye

Türkiye, eski Dışişleri Bakanı ve mevcut AGİT Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine aday... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T03:16+0300

2026-10-31T03:16+0300

2026-10-31T03:16+0300

türki̇ye

feridun sinirlioğlu

agi̇t

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

türkiye

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Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak görev yapan Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği için adaylığını resmen duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık kararına ilişkin değerlendirmesini aktaran Yıldız, Sinirlioğlu'nun mesleki nitelikleri, yetkinliği, uluslararası tecrübesi ve Erdoğan'ın kendisine duyduğu güvenin bu kararda belirleyici olduğunu ifade etti.Türkiye, adaylık sürecinde uzlaşma sağlanamamasını dikkate aldıBM Genel Sekreterliği için yürütülen seçim sürecinde henüz üzerinde uzlaşı sağlanan bir adayın ortaya çıkmadığına işaret eden Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin bu süreçte BM'ye katkı sunmak ve seçim sürecini kolaylaştırmak amacıyla Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini kaydetti.Yıldız ayrıca, yeni genel sekreterin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden seçilmesine yönelik yerleşik teamüle Türkiye'nin saygı gösterdiğini vurguladı. Bu nedenle adaylık konusunda bugüne kadar beklediklerini ifade etti.Türkiye'nin BM Genel Kurul Başkanlığına ilettiği başvuru mektubunda ise Sinirlioğlu'nun özgeçmişi ile genel sekreterlik görevine ilişkin vizyon belgesinin bulunduğu bildirildi.Feridun Sinirlioğlu kimdir?Feridun Sinirlioğlu, Ağustos-Kasım 2015 döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.Sinirlioğlu, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürüttü. Diplomat, halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak görevine devam ediyor.

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feridun sinirlioğlu, agi̇t, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye