https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/trump-binancee-yonelik-saldiriyi-inceliyoruz-1110006590.html

Trump: Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz

Trump: Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Koreli hackerların olup olmadığının... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T01:01+0300

2026-10-31T01:01+0300

2026-10-31T01:01+0300

dünya

abd

donald trump

binance

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ABD Başkanı Donald Trump, Binance'e yönelik saldırının arkasında Kuzey Koreli hackerların bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Trump, "Bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz." ifadelerini kullandı.Saldırı sırasında ele geçirilen kripto varlıkların geri alınıp alınamayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Trump, Binance'in çalınan paraları geri alabileceğini söylediğini ve bu konuda garanti verdiğini aktardı.Trump, "Ancak bu bir siber saldırıydı. Sorun da bu." diyerek dijital güvenlik konusuna dikkat çekti.Geleneksel finans yöntemleriyle dijital işlemler arasındaki farka da değinen Trump, geçmişte çek imzalayarak para çekmek gibi yöntemlerin kullanıldığını, günümüzde ise finansal işlemlerin çok daha farklı biçimde gerçekleştirildiğini ifade etti.Trump, "Artık kimse parayı görmüyor. Bunun biraz tehlikeli olduğunu hep düşünmüşümdür." değerlendirmesinde bulundu.Binance'in saldırının etkilerini büyük ölçüde kontrol altına aldığını kendisine ilettiğini belirten Trump, konuya ilişkin, "Göreceğiz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dev-kripto-para-borsasinda-guvenlik-sorunu-3-miyar-dolarlik-varlik-donduruldu-bitcoin-77-bin-1109978019.html

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