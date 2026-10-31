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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/trump-binancee-yonelik-saldiriyi-inceliyoruz-1110006590.html
Trump: Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz
Trump: Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Koreli hackerların olup olmadığının... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T01:01+0300
2026-10-31T01:01+0300
dünya
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, Binance'e yönelik saldırının arkasında Kuzey Koreli hackerların bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Trump, "Bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz." ifadelerini kullandı.Saldırı sırasında ele geçirilen kripto varlıkların geri alınıp alınamayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Trump, Binance'in çalınan paraları geri alabileceğini söylediğini ve bu konuda garanti verdiğini aktardı.Trump, "Ancak bu bir siber saldırıydı. Sorun da bu." diyerek dijital güvenlik konusuna dikkat çekti.Geleneksel finans yöntemleriyle dijital işlemler arasındaki farka da değinen Trump, geçmişte çek imzalayarak para çekmek gibi yöntemlerin kullanıldığını, günümüzde ise finansal işlemlerin çok daha farklı biçimde gerçekleştirildiğini ifade etti.Trump, "Artık kimse parayı görmüyor. Bunun biraz tehlikeli olduğunu hep düşünmüşümdür." değerlendirmesinde bulundu.Binance'in saldırının etkilerini büyük ölçüde kontrol altına aldığını kendisine ilettiğini belirten Trump, konuya ilişkin, "Göreceğiz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dev-kripto-para-borsasinda-guvenlik-sorunu-3-miyar-dolarlik-varlik-donduruldu-bitcoin-77-bin-1109978019.html
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abd, donald trump, binance
abd, donald trump, binance

Trump: Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz

01:01 31.10.2026
© AP Photo / Nathan HowardPresident Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026
President Donald Trump departs following a cabinet meeting at Camp David, near Thurmont, Md., Friday, July 31, 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AP Photo / Nathan Howard
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ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Koreli hackerların olup olmadığının henüz bilinmediğini belirterek olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Binance'e yönelik saldırının arkasında Kuzey Koreli hackerların bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Trump, "Bilmiyoruz. Binance'e yönelik saldırıyı inceliyoruz." ifadelerini kullandı.
Saldırı sırasında ele geçirilen kripto varlıkların geri alınıp alınamayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Trump, Binance'in çalınan paraları geri alabileceğini söylediğini ve bu konuda garanti verdiğini aktardı.
Trump, "Ancak bu bir siber saldırıydı. Sorun da bu." diyerek dijital güvenlik konusuna dikkat çekti.
Geleneksel finans yöntemleriyle dijital işlemler arasındaki farka da değinen Trump, geçmişte çek imzalayarak para çekmek gibi yöntemlerin kullanıldığını, günümüzde ise finansal işlemlerin çok daha farklı biçimde gerçekleştirildiğini ifade etti.
Trump, "Artık kimse parayı görmüyor. Bunun biraz tehlikeli olduğunu hep düşünmüşümdür." değerlendirmesinde bulundu.
Binance'in saldırının etkilerini büyük ölçüde kontrol altına aldığını kendisine ilettiğini belirten Trump, konuya ilişkin, "Göreceğiz." dedi.
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