https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/trump-ukrayna-krizinin-cozumunde-anlasmaya-cok-yakiniz-1110018329.html
Trump: Ukrayna krizinin çözümünde anlaşmaya çok yakınız
Trump: Ukrayna krizinin çözümünde anlaşmaya çok yakınız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını belirterek, aralık ayında düzenlenecek G20... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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Trump, blog yazarı Benny Johnson’a verdiği röportajda, “Bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum” dedi. Ukrayna krizinin G20 Zirvesi’ne kadar çözüme kavuşturulup kavuşturulamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, “Bunu çözüme kavuşturma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Oslo’da Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katılımıyla Ukrayna ihtilafının ele alındığı bir görüşme yapılmıştı.Witkoff, ertesi gün St. Petersburg’a giderek Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunmuştu. Putin, Rusya’nın Washington ve Kiev’in katılımıyla üçlü müzakerelere yeniden başlanmasına hazır olduğunu belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi’de yapılması planlanan görüşmede Rusya ve Ukrayna’nın güvenlik garantilerinin ele alınacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-rusya-ve-abd-abu-dabideki-ukrayna-gorusmeleri-icin-tarih-belirlemeye-basladi-1110002391.html
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donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, steve witkoff, vladimir putin
donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, steve witkoff, vladimir putin
Trump: Ukrayna krizinin çözümünde anlaşmaya çok yakınız
17:55 31.10.2026 (güncellendi: 17:56 31.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını belirterek, aralık ayında düzenlenecek G20 Zirvesi’ne kadar çözüm sağlanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Trump, blog yazarı Benny Johnson’a verdiği röportajda, “Bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum” dedi. Ukrayna krizinin G20 Zirvesi’ne kadar çözüme kavuşturulup kavuşturulamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, “Bunu çözüme kavuşturma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Oslo’da Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katılımıyla Ukrayna ihtilafının ele alındığı bir görüşme yapılmıştı.
Witkoff, ertesi gün St. Petersburg’a giderek Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunmuştu. Putin, Rusya’nın Washington ve Kiev’in katılımıyla üçlü müzakerelere yeniden başlanmasına hazır olduğunu belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi’de yapılması planlanan görüşmede Rusya ve Ukrayna’nın güvenlik garantilerinin ele alınacağını ifade etmişti.