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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/trump-ukrayna-krizinin-cozumunde-anlasmaya-cok-yakiniz-1110018329.html
Trump: Ukrayna krizinin çözümünde anlaşmaya çok yakınız
Trump: Ukrayna krizinin çözümünde anlaşmaya çok yakınız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını belirterek, aralık ayında düzenlenecek G20... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T17:55+0300
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Trump, blog yazarı Benny Johnson’a verdiği röportajda, “Bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum” dedi. Ukrayna krizinin G20 Zirvesi’ne kadar çözüme kavuşturulup kavuşturulamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, “Bunu çözüme kavuşturma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Oslo’da Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katılımıyla Ukrayna ihtilafının ele alındığı bir görüşme yapılmıştı.Witkoff, ertesi gün St. Petersburg’a giderek Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunmuştu. Putin, Rusya’nın Washington ve Kiev’in katılımıyla üçlü müzakerelere yeniden başlanmasına hazır olduğunu belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi’de yapılması planlanan görüşmede Rusya ve Ukrayna’nın güvenlik garantilerinin ele alınacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-rusya-ve-abd-abu-dabideki-ukrayna-gorusmeleri-icin-tarih-belirlemeye-basladi-1110002391.html
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donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, steve witkoff, vladimir putin
donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, steve witkoff, vladimir putin

Trump: Ukrayna krizinin çözümünde anlaşmaya çok yakınız

17:55 31.10.2026 (güncellendi: 17:56 31.10.2026)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını belirterek, aralık ayında düzenlenecek G20 Zirvesi’ne kadar çözüm sağlanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Trump, blog yazarı Benny Johnson’a verdiği röportajda, “Bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum” dedi. Ukrayna krizinin G20 Zirvesi’ne kadar çözüme kavuşturulup kavuşturulamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, “Bunu çözüme kavuşturma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Oslo’da Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katılımıyla Ukrayna ihtilafının ele alındığı bir görüşme yapılmıştı.
Witkoff, ertesi gün St. Petersburg’a giderek Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunmuştu. Putin, Rusya’nın Washington ve Kiev’in katılımıyla üçlü müzakerelere yeniden başlanmasına hazır olduğunu belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi’de yapılması planlanan görüşmede Rusya ve Ukrayna’nın güvenlik garantilerinin ele alınacağını ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Uşakov: Rusya ve ABD, Abu Dabi’deki Ukrayna görüşmeleri için tarih belirlemeye başladı
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