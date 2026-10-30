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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-rusya-ve-abd-abu-dabideki-ukrayna-gorusmeleri-icin-tarih-belirlemeye-basladi-1110002391.html
Uşakov: Rusya ve ABD, Abu Dabi’deki Ukrayna görüşmeleri için tarih belirlemeye başladı
Uşakov: Rusya ve ABD, Abu Dabi’deki Ukrayna görüşmeleri için tarih belirlemeye başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington’ın Ukrayna konusunda Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihini belirlemek üzere... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T20:01+0300
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ukrayna kri̇zi̇
yuriy uşakov
rusya
ukrayna
abd
moskova
steve witkoff
müzakere
abu dabi
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Rus basınına konuşan Uşakov, “Amerikalılara bazı düşüncelerimizi ilettik, bize yanıt verecekler” dedi.Uşakov, takvimin kesinleşmesinin hem iç hem de uluslararası etkenlere bağlı olduğunu belirtti.ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki istişareleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/peskov-rusya-ukraynaya-toparlanma-firsati-verecek-bir-ateskese-karsi-1109997434.html
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yuriy uşakov, rusya, ukrayna, abd, moskova, steve witkoff, müzakere, abu dabi
yuriy uşakov, rusya, ukrayna, abd, moskova, steve witkoff, müzakere, abu dabi

Uşakov: Rusya ve ABD, Abu Dabi’deki Ukrayna görüşmeleri için tarih belirlemeye başladı

20:01 30.10.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington’ın Ukrayna konusunda Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihini belirlemek üzere temaslara başladığını açıkladı.
Rus basınına konuşan Uşakov, Amerikalılara bazı düşüncelerimizi ilettik, bize yanıt verecekler” dedi.
Uşakov, takvimin kesinleşmesinin hem iç hem de uluslararası etkenlere bağlı olduğunu belirtti.
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki istişareleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Rusya, Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı
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