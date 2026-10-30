https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-rusya-ve-abd-abu-dabideki-ukrayna-gorusmeleri-icin-tarih-belirlemeye-basladi-1110002391.html

Uşakov: Rusya ve ABD, Abu Dabi’deki Ukrayna görüşmeleri için tarih belirlemeye başladı

Uşakov: Rusya ve ABD, Abu Dabi’deki Ukrayna görüşmeleri için tarih belirlemeye başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington’ın Ukrayna konusunda Abu Dabi’de yapılacak üçlü görüşmelerin tarihini belirlemek üzere... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T20:01+0300

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yuriy uşakov

rusya

ukrayna

abd

moskova

steve witkoff

müzakere

abu dabi

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Rus basınına konuşan Uşakov, “Amerikalılara bazı düşüncelerimizi ilettik, bize yanıt verecekler” dedi.Uşakov, takvimin kesinleşmesinin hem iç hem de uluslararası etkenlere bağlı olduğunu belirtti.ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta St. Petersburg’u ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yaklaşımları içeren belgeler sunmuştu. Putin de Moskova’nın üçlü formattaki istişareleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.Uşakov, daha önce görüşmelerin 4 Kasım’dan sonra yapılacağını bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise heyetlerin Rusya ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele alacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/peskov-rusya-ukraynaya-toparlanma-firsati-verecek-bir-ateskese-karsi-1109997434.html

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yuriy uşakov, rusya, ukrayna, abd, moskova, steve witkoff, müzakere, abu dabi