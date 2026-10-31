https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/sudan-rusya-ile-isbirligi-batinin-dayatmalarindan-kacinmamizi-sagliyor-1110015366.html
Sudan: Rusya ile işbirliği Batı’nın dayatmalarından kaçınmamızı sağlıyor
Sudan: Rusya ile işbirliği Batı’nın dayatmalarından kaçınmamızı sağlıyor
Sputnik Türkiye
Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salem, Rusya ile ortak projeler ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin ülkesine Batılı devletlerin siyasi baskısından kaçınma... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T14:17+0300
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Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salem, Sputnik’e verdiği demeçte, Moskova ile işbirliğinin Hartum’a sunduğu avantajları değerlendirdi.Salem, “Rus teknolojileri, projelerin finansmanına yönelik yaklaşımlar ve ortak girişimlerin kurulmasına ilişkin koşullar, Batılı ortakların dayatmalarından kaçınmamızı sağlayan pek çok avantaj sunuyor. Başta Avrupa ve ABD olmak üzere bu ortaklar, değim yerindeyse, yemeğe zehir katıyor” ifadelerini kullandı.İkili ilişkilerdeki olumlu deneyimler nedeniyle Moskova ile işbirliğini öncelikli tercih olarak gördüklerini belirten Salem, “Güvenilirliklerini kendi deneyimlerimizle sınadığımız Rus dostlarımızla işbirliği yapmak bizim için tercih sebebidir” dedi.Salem, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmede Sudan’ın işbirliğini geliştirmeye yönelik önerilerini Rus tarafına ilettiğini kaydetti.Sudanlı Bakan, Hartum’un Afrika Birliği’nin 2063 Gündemi çerçevesinde Rusya-Afrika ortaklığını geliştirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-rusya-afrika-zirvesinde-2029a-kadar-uygulanacak-eylem-plani-onaylandi-1109973598.html
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sudan, rusya, moskova, afrika, batı, afrika birliği, hartum, abd
sudan, rusya, moskova, afrika, batı, afrika birliği, hartum, abd
Sudan: Rusya ile işbirliği Batı’nın dayatmalarından kaçınmamızı sağlıyor
Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salem, Rusya ile ortak projeler ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin ülkesine Batılı devletlerin siyasi baskısından kaçınma imkanı sağladığını belirtti.
Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salem, Sputnik’e verdiği demeçte, Moskova ile işbirliğinin Hartum’a sunduğu avantajları değerlendirdi.
Salem, “Rus teknolojileri, projelerin finansmanına yönelik yaklaşımlar ve ortak girişimlerin kurulmasına ilişkin koşullar, Batılı ortakların dayatmalarından kaçınmamızı sağlayan pek çok avantaj sunuyor. Başta Avrupa ve ABD olmak üzere bu ortaklar, değim yerindeyse, yemeğe zehir katıyor” ifadelerini kullandı.
İkili ilişkilerdeki olumlu deneyimler nedeniyle Moskova ile işbirliğini öncelikli tercih olarak gördüklerini belirten Salem, “Güvenilirliklerini kendi deneyimlerimizle sınadığımız Rus dostlarımızla işbirliği yapmak bizim için tercih sebebidir” dedi.
Salem, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmede Sudan’ın işbirliğini geliştirmeye yönelik önerilerini Rus tarafına ilettiğini kaydetti.
Sudanlı Bakan, Hartum’un Afrika Birliği’nin 2063 Gündemi çerçevesinde Rusya-Afrika ortaklığını geliştirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.