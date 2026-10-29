https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-rusya-afrika-zirvesinde-2029a-kadar-uygulanacak-eylem-plani-onaylandi-1109973598.html
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi’nde 2029’a kadar uygulanacak eylem planı onaylandı
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi’nde 2029’a kadar uygulanacak eylem planı onaylandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da tamamlanan üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi’nde 2029 yılına kadar uygulanacak eylem planının onaylandığını belirtti... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T20:37+0300
2026-10-29T20:37+0300
2026-10-29T20:46+0300
rusya-afrika zirvesi 2026
vladimir putin
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afrika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi’nin ardından Burundi Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Evariste Ndayishimiye ile basının karşısına geçerek sonuçları değerlendirdi.Zirvenin tamamlandığını açıklayan Putin, Rusya ve Afrika ülkelerinin 2029 yılına kadar uygulanacak eylem planını onayladığını belirtti.Taraflar arasındaki mevcut 27 milyar dolarlık ticaret hacminin bir üst sınır değil, yolun başlangıcı olduğunu vurgulayan Putin, karşılıklı ticareti geliştirmek için birlikte hareket etmeyi sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti. Rusya’nın Afrika ülkelerinde üretilen malların alımını artırmaya hazır olduğunu belirten Putin, Avrasya ve Afrika’daki entegrasyon süreçlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.Afrika ülkeleriyle nükleer enerji alanında ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Putin, Rusya’nın kıtaya hem sözleşmeler kapsamında hem de ücretsiz olarak tahıl tedarik etmeyi sürdüreceğini ve sorumlu tedarikçi rolünü koruyacağını söyledi.Putin, Moskova’nın Afrika’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde daha adil temsil edilmesini savunduğunu da dile getirdi.Zirve katılımcılarının kültürel, bilimsel ve diğer insani alanlardaki karşılıklı değişimlerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardığını aktaran Putin, Afrika ülkelerinin Rus üniversitelerinin şube sayısının artırılması fikrine destek verdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/putin-3-rusya-afrika-zirvesinde-konusuyor-1109957968.html
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vladimir putin, rusya, afrika, avrasya, moskova, bm güvenlik konseyi, rusya-afrika zirvesi
vladimir putin, rusya, afrika, avrasya, moskova, bm güvenlik konseyi, rusya-afrika zirvesi
Putin: Rusya-Afrika Zirvesi’nde 2029’a kadar uygulanacak eylem planı onaylandı
20:37 29.10.2026 (güncellendi: 20:46 29.10.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da tamamlanan üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi’nde 2029 yılına kadar uygulanacak eylem planının onaylandığını belirtti. Putin, Afrika ülkeleriyle ticareti artırmaya ve nükleer enerji alanında ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28-29 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenlenen üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi’nin ardından Burundi Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Evariste Ndayishimiye ile basının karşısına geçerek sonuçları değerlendirdi.
Zirvenin tamamlandığını açıklayan Putin, Rusya ve Afrika ülkelerinin 2029 yılına kadar uygulanacak eylem planını onayladığını belirtti.
Taraflar arasındaki mevcut 27 milyar dolarlık ticaret hacminin bir üst sınır değil, yolun başlangıcı olduğunu vurgulayan Putin, karşılıklı ticareti geliştirmek için birlikte hareket etmeyi sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti. Rusya’nın Afrika ülkelerinde üretilen malların alımını artırmaya hazır olduğunu belirten Putin, Avrasya ve Afrika’daki entegrasyon süreçlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.
Afrika ülkeleriyle nükleer enerji alanında ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Putin, Rusya’nın kıtaya hem sözleşmeler kapsamında hem de ücretsiz olarak tahıl tedarik etmeyi sürdüreceğini ve sorumlu tedarikçi rolünü koruyacağını söyledi.
Putin, Moskova’nın Afrika’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde daha adil temsil edilmesini savunduğunu da dile getirdi.
Zirve katılımcılarının kültürel, bilimsel ve diğer insani alanlardaki karşılıklı değişimlerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardığını aktaran Putin, Afrika ülkelerinin Rus üniversitelerinin şube sayısının artırılması fikrine destek verdiğini ifade etti.