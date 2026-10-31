https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/sosyal-medyada-yeni-donem-yarin-basliyor-yapmayanin-hesabi-kapatilacak-1110010133.html
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor: Yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor: Yapmayanın hesabı kapatılacak
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı yarın başlıyor. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T11:28+0300
2026-10-31T11:28+0300
2026-10-31T11:28+0300
türki̇ye
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya yasağı
16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı
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15 yaş altı küçük çocuklar için sosyal medya yasağı yarın yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle birlikte, sosyal medya platformları artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yaş doğrulaması yapılacak. 15 yaş altı çocukların ise hesap açma istekleri reddedilecek. Yeni yönetmelik neleri kapsıyor?Resmi Gazete'de 10 Ekim tarihinde yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirildi. Yönetmeliğe göre, sosyal medya platformları artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yaş doğrulaması yapılacak, yaşı 15'in altında olan çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.Canlı yayın açmak yasaklanacak15 yaşını dolduran çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılması ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesi yasaklanacak.Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak amacıyla içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına da izin verilmeyecek. Ayrıca çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.Hesaplar kapatılacakYarın itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin ise en geç 31 Mart 2027'ye kadar yapılması gerekiyor. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.Yaş doğrulaması nasıl yapılır?Düzenlemeye göre, yaş doğrulaması ise şöyle yapılacak: Kullanıcı, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra Siber Güvenlik Başkanlığının hizmetinden dijital belirteç oluşturacak ve bunu hesap açacağı sosyal medya platformuna iletecek.Platform, belirtecin geçerliliğini kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak. Eğer, kullanıcı 15 yaşından küçükse hesap açılmayacak, 15-17 yaş grubundaysa çocuklara özgü kurallarla hesabını kullanabilecek.Belirteç yalnızca kişinin 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve 15 yaşını doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.Detaylarını Bakan açıklamıştıDüzenlemeyle ilgili bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamıştı. Bakan Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklar için e-Devlet üzerinden bir doğrulama sisteminin olacağını söylemişti. Düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildiren Göktaş, “Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz ‘token’lerle giriş yapabilecek." dedi.15-18 yaş arasında önemli noktalar olduğuna değinen Bakan Göktaş, "Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan, ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar." demişti. Göktaş, ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler olduğunu da dile getirmişti. Hesabın 15 yaş altında bir çocuğa ait olduğundan şüphelenmesi durumunda da platform hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirilecek.Bakan Göktaş şu bilgileri paylaşmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/sosyal-medya-fenomeni-ozlem-ozun-sunnet-paylasimlari-bakanligi-harekete-gecirdi-hesabina-erisim-1109956648.html
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasağı, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya yasağı, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor: Yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı yarın başlıyor.
15 yaş altı küçük çocuklar için sosyal medya yasağı yarın yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle birlikte, sosyal medya platformları artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yaş doğrulaması yapılacak. 15 yaş altı çocukların ise hesap açma istekleri reddedilecek.
Yeni yönetmelik neleri kapsıyor?
Resmi Gazete'de 10 Ekim tarihinde yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirildi.
Yönetmeliğe göre, sosyal medya platformları artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yaş doğrulaması yapılacak, yaşı 15'in altında olan çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.
Canlı yayın açmak yasaklanacak
15 yaşını dolduran çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılması ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesi yasaklanacak.
Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak amacıyla içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına da izin verilmeyecek. Ayrıca çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.
Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin ise en geç 31 Mart 2027'ye kadar yapılması gerekiyor. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.
Yaş doğrulaması nasıl yapılır?
Düzenlemeye göre, yaş doğrulaması ise şöyle yapılacak: Kullanıcı, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra Siber Güvenlik Başkanlığının hizmetinden dijital belirteç oluşturacak ve bunu hesap açacağı sosyal medya platformuna iletecek.
Platform, belirtecin geçerliliğini kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak. Eğer, kullanıcı 15 yaşından küçükse hesap açılmayacak, 15-17 yaş grubundaysa çocuklara özgü kurallarla hesabını kullanabilecek.
Belirteç yalnızca kişinin 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve 15 yaşını doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.
Detaylarını Bakan açıklamıştı
Düzenlemeyle ilgili bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamıştı. Bakan Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklar için e-Devlet üzerinden bir doğrulama sisteminin olacağını söylemişti. Düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildiren Göktaş, “Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz ‘token’lerle giriş yapabilecek." dedi.
15-18 yaş arasında önemli noktalar olduğuna değinen Bakan Göktaş, "Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan, ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar." demişti. Göktaş, ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler olduğunu da dile getirmişti. Hesabın 15 yaş altında bir çocuğa ait olduğundan şüphelenmesi durumunda da platform hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirilecek.
Bakan Göktaş şu bilgileri paylaşmıştı:
"Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.”