https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynaya-ait-604-iha-imha-edildi-1110011566.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 604 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 604 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Ukrayna’ya ait 604 insansız hava aracı, dört Flamingo seyir füzesi ve iki Neptun füzesini... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T12:17+0300

2026-10-31T12:17+0300

2026-10-31T12:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

zaporojye

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

flamingo

füze

rus silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924838_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_b03fa3c75cb0a627b969d28917457a8d.jpg

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin son 24 saatteki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzilere yerleşirken, Ukrayna ordusunun bu bölgedeki personel kaybı 270’i aştı.Merkez Askeri Grubunun sorumluluk sahasında Ukrayna ordusunun 340’a kadar asker, altı zırhlı araç ve bir elektronik harp istasyonu kaybettiği belirtildi.Güney Askeri Grubunun taktik konumunu iyileştirdiği, Ukrayna güçlerinin bu bölgedeki personel kaybının 190’a kadar olduğu kaydedildi.Doğu Askeri Grubunun Ukrayna savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeyi sürdürdüğü ve Zaporojye bölgesindeki bazı yerleşimlerde Ukrayna birliklerini vurduğu bildirildi. Ukrayna ordusunun bu bölgedeki personel kaybının yaklaşık 190 olduğu ifade edildi.Dnyeper Askeri Grubunun cephe hattındaki konumunu iyileştirdiği, bu bölgede 20’ye kadar Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği ve beş aracın imha edildiği aktarıldı.Batı Askeri Grubunun da cephe hattındaki konumunu iyileştirerek Ukrayna birliklerini vurduğu, karşı tarafın 210’dan fazla asker kaybettiği belirtildi.Bakanlık ayrıca, hava savunma sistemlerinin 604 İHA, dört Flamingo seyir füzesi ve iki Neptun füzesini imha ettiğini; Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunca kullanılan ulaşım altyapısı tesislerini vurduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rusya-savunma-bakanligi-kievde-askeri-lojistik-tesislerine-enerji-saglayan-tes-6-vuruldu-1110008875.html

ukrayna

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporojye, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), flamingo, füze, rus silahlı kuvvetleri