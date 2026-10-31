https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynaya-ait-604-iha-imha-edildi-1110011566.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 604 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 604 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Ukrayna’ya ait 604 insansız hava aracı, dört Flamingo seyir füzesi ve iki Neptun füzesini... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T12:17+0300
2026-10-31T12:17+0300
2026-10-31T12:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
zaporojye
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
flamingo
füze
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin son 24 saatteki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzilere yerleşirken, Ukrayna ordusunun bu bölgedeki personel kaybı 270’i aştı.Merkez Askeri Grubunun sorumluluk sahasında Ukrayna ordusunun 340’a kadar asker, altı zırhlı araç ve bir elektronik harp istasyonu kaybettiği belirtildi.Güney Askeri Grubunun taktik konumunu iyileştirdiği, Ukrayna güçlerinin bu bölgedeki personel kaybının 190’a kadar olduğu kaydedildi.Doğu Askeri Grubunun Ukrayna savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeyi sürdürdüğü ve Zaporojye bölgesindeki bazı yerleşimlerde Ukrayna birliklerini vurduğu bildirildi. Ukrayna ordusunun bu bölgedeki personel kaybının yaklaşık 190 olduğu ifade edildi.Dnyeper Askeri Grubunun cephe hattındaki konumunu iyileştirdiği, bu bölgede 20’ye kadar Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği ve beş aracın imha edildiği aktarıldı.Batı Askeri Grubunun da cephe hattındaki konumunu iyileştirerek Ukrayna birliklerini vurduğu, karşı tarafın 210’dan fazla asker kaybettiği belirtildi.Bakanlık ayrıca, hava savunma sistemlerinin 604 İHA, dört Flamingo seyir füzesi ve iki Neptun füzesini imha ettiğini; Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunca kullanılan ulaşım altyapısı tesislerini vurduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rusya-savunma-bakanligi-kievde-askeri-lojistik-tesislerine-enerji-saglayan-tes-6-vuruldu-1110008875.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporojye, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), flamingo, füze, rus silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, zaporojye, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), flamingo, füze, rus silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 604 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Ukrayna’ya ait 604 insansız hava aracı, dört Flamingo seyir füzesi ve iki Neptun füzesini imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, Rus birliklerinin çeşitli cephelerde konumlarını iyileştirdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin son 24 saatteki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzilere yerleşirken, Ukrayna ordusunun bu bölgedeki personel kaybı 270’i aştı.
Merkez Askeri Grubunun sorumluluk sahasında Ukrayna ordusunun 340’a kadar asker, altı zırhlı araç ve bir elektronik harp istasyonu kaybettiği belirtildi.
Güney Askeri Grubunun taktik konumunu iyileştirdiği, Ukrayna güçlerinin bu bölgedeki personel kaybının 190’a kadar olduğu kaydedildi.
Doğu Askeri Grubunun Ukrayna savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeyi sürdürdüğü ve Zaporojye bölgesindeki bazı yerleşimlerde Ukrayna birliklerini vurduğu bildirildi. Ukrayna ordusunun bu bölgedeki personel kaybının yaklaşık 190 olduğu ifade edildi.
Dnyeper Askeri Grubunun cephe hattındaki konumunu iyileştirdiği, bu bölgede 20’ye kadar Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği ve beş aracın imha edildiği aktarıldı.
Batı Askeri Grubunun da cephe hattındaki konumunu iyileştirerek Ukrayna birliklerini vurduğu, karşı tarafın 210’dan fazla asker kaybettiği belirtildi.
Bakanlık ayrıca, hava savunma sistemlerinin 604 İHA, dört Flamingo seyir füzesi ve iki Neptun füzesini imha ettiğini; Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunca kullanılan ulaşım altyapısı tesislerini vurduğunu bildirdi.