https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rusya-disisleri-afrika-ile-ortaklik-stratejik-bir-tercih-1110016863.html

Rusya Dışişleri: Afrika ile ortaklık stratejik bir tercih

Rusya Dışişleri: Afrika ile ortaklık stratejik bir tercih

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Ortaklığı Dairesi Direktörü Tatyana Dovgalenko, Moskova’nın Afrika ülkeleriyle işbirliğinin Batı ile ilişkilerdeki krizden... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T16:12+0300

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2026-10-31T16:12+0300

rusya-afrika zirvesi 2026

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

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rusya-afrika zirvesi

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Dovgalenko, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya ile Afrika’nın karşılıklı fayda sağlayan ortaklığı birlikte geliştirdiğini belirtti.Afrika ile işbirliğinin dönemsel koşullara bağlı bir tercih olmadığını vurgulayan Dovgalenko, “Bu, Batı ile ilişkilerimizde yaşanan krizle bağlantılı değil. Tamamen nesnel bir eğilim ve stratejik bir tercih” dedi.Rusya ile Afrika’nın adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeni kurulması yolunda güçlerini yeniden birleştirdiğini ifade eden Dovgalenko, Afrika Birliği dönem başkanlığını yürüten Burundi Cumhurbaşkanı’nın Rusya-Afrika Zirvesi’nde Rusya’yı “her mevsimin dostu” olarak nitelendirdiğini anımsatarak, bu ifadeyle Rusya’nın hem zor hem de iyi zamanlarda Afrika’nın yanında olduğunun dile getirildiğini kaydetti.Üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomi ve İnsani Forum, 28-29 Ekim’de Moskova’da düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/sudan-rusya-ile-isbirligi-batinin-dayatmalarindan-kacinmamizi-sagliyor-1110015366.html

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