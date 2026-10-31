https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rusya-disisleri-afrika-ile-ortaklik-stratejik-bir-tercih-1110016863.html
Rusya Dışişleri: Afrika ile ortaklık stratejik bir tercih
Rusya Dışişleri: Afrika ile ortaklık stratejik bir tercih
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Ortaklığı Dairesi Direktörü Tatyana Dovgalenko, Moskova’nın Afrika ülkeleriyle işbirliğinin Batı ile ilişkilerdeki krizden... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T16:12+0300
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Dovgalenko, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya ile Afrika’nın karşılıklı fayda sağlayan ortaklığı birlikte geliştirdiğini belirtti.Afrika ile işbirliğinin dönemsel koşullara bağlı bir tercih olmadığını vurgulayan Dovgalenko, “Bu, Batı ile ilişkilerimizde yaşanan krizle bağlantılı değil. Tamamen nesnel bir eğilim ve stratejik bir tercih” dedi.Rusya ile Afrika’nın adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeni kurulması yolunda güçlerini yeniden birleştirdiğini ifade eden Dovgalenko, Afrika Birliği dönem başkanlığını yürüten Burundi Cumhurbaşkanı’nın Rusya-Afrika Zirvesi’nde Rusya’yı “her mevsimin dostu” olarak nitelendirdiğini anımsatarak, bu ifadeyle Rusya’nın hem zor hem de iyi zamanlarda Afrika’nın yanında olduğunun dile getirildiğini kaydetti.Üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomi ve İnsani Forum, 28-29 Ekim’de Moskova’da düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/sudan-rusya-ile-isbirligi-batinin-dayatmalarindan-kacinmamizi-sagliyor-1110015366.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, afrika birliği, batı, burundi, rusya-afrika zirvesi
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, afrika birliği, batı, burundi, rusya-afrika zirvesi
Rusya Dışişleri: Afrika ile ortaklık stratejik bir tercih
Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Ortaklığı Dairesi Direktörü Tatyana Dovgalenko, Moskova’nın Afrika ülkeleriyle işbirliğinin Batı ile ilişkilerdeki krizden kaynaklanmadığını, stratejik bir tercih olduğunu söyledi.
Dovgalenko, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya ile Afrika’nın karşılıklı fayda sağlayan ortaklığı birlikte geliştirdiğini belirtti.
Afrika ile işbirliğinin dönemsel koşullara bağlı bir tercih olmadığını vurgulayan Dovgalenko, “Bu, Batı ile ilişkilerimizde yaşanan krizle bağlantılı değil. Tamamen nesnel bir eğilim ve stratejik bir tercih” dedi.
Rusya ile Afrika’nın adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeni kurulması yolunda güçlerini yeniden birleştirdiğini ifade eden Dovgalenko, Afrika Birliği dönem başkanlığını yürüten Burundi Cumhurbaşkanı’nın Rusya-Afrika Zirvesi’nde Rusya’yı “her mevsimin dostu” olarak nitelendirdiğini anımsatarak, bu ifadeyle Rusya’nın hem zor hem de iyi zamanlarda Afrika’nın yanında olduğunun dile getirildiğini kaydetti.
Üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi ile Ekonomi ve İnsani Forum, 28-29 Ekim’de Moskova’da düzenlendi.