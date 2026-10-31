https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rus-disisleri-bakanligi-rusya-g20de-enerji-kaynaklari-tedarikcisi-statusunu-teyit-etti-1110019240.html
Rus Dışişleri Bakanlığı: Rusya, G20'de enerji kaynakları tedarikçisi statüsünü teyit etti
Rus Dışişleri Bakanlığı: Rusya, G20'de enerji kaynakları tedarikçisi statüsünü teyit etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın G20'de enerji kaynakları tedarikçisi statüsünü teyit ettiğini bildirdi. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T20:21+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkenin G20'de ihtiyaç sahibi ülkelere enerji kaynakları, gıda ve gübre sağlayan önde gelen tedarikçilerden biri olmayı sürdürme kararlılığını teyit ettiğini açıkladı.Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Bakanlık ayrıca Kuzey Deniz Yolu'nun imkanlarının genişletilmesi de dahil olmak üzere Rusya'nın önemli ulaştırma ve lojistik potansiyeline de dikkat çekti.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Büyük Avrasya Ortaklığı'nın oluşturulmasına yönelik girişiminin birleştirici niteliğini ve Avrasya'da ortak bir güvenlik mimarisi oluşturulmasına yönelik çabaları vurguladık" denildi.'G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda uluslararası ticaretin baltalanmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk'Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda uluslararası ticaretin baltalanmasına yönelik yıkıcı eylemler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi. Bu eylemler arasında ticaret gemilerine el konulması, yaptırımlar ve varlıklara el konulmasının da yer aldığı belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin yayımlanan açıklamada, "Ticaret gemilerine el konulması, yaptırımlar, varlıklara el konulması ve diğer dürüst olmayan yöntemler de dâhil olmak üzere uluslararası ticareti baltalamaya yönelik yıkıcı eylemler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Rus tarafının ayrıca çok kutuplu dünya düzeninin güçlendirilmesinin, ekonomik yönetişim sisteminin reforme edilmesinin, haksız rekabetle ve yeni sömürgeci uygulamalarla mücadele edilmesinin önemini vurguladığını belirtti.ABD'nin dönem başkanlığında G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantı, 30-31 Ekim tarihlerinde Atlanta'da düzenleniyor. Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/yunanistan-savunma-bakani-dendiastan-turkiye-libya-mutabakati-aciklamasi-hukuka-aykiri-gecersiz-ve-1110018785.html
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sergey lavrov, rusya, kuzey deniz yolu, rusya federasyonu, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, abd, g-20
Rus Dışişleri Bakanlığı: Rusya, G20'de enerji kaynakları tedarikçisi statüsünü teyit etti
20:21 31.10.2026 (güncellendi: 20:37 31.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın G20'de enerji kaynakları tedarikçisi statüsünü teyit ettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkenin G20'de ihtiyaç sahibi ülkelere enerji kaynakları, gıda ve gübre sağlayan önde gelen tedarikçilerden biri olmayı sürdürme kararlılığını teyit ettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Rusya'nın güvenilir bir ticaret ortağı, geniş bir ihtiyaç sahibi ülke grubunun önde gelen enerji kaynakları, gıda ve gübre tedarikçisi olmayı sürdürme kararlılığını teyit ettik.
Bakanlık ayrıca Kuzey Deniz Yolu'nun imkanlarının genişletilmesi de dahil olmak üzere Rusya'nın önemli ulaştırma ve lojistik potansiyeline de dikkat çekti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Büyük Avrasya Ortaklığı'nın oluşturulmasına yönelik girişiminin birleştirici niteliğini ve Avrasya'da ortak bir güvenlik mimarisi oluşturulmasına yönelik çabaları vurguladık" denildi.
'G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda uluslararası ticaretin baltalanmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk'
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda uluslararası ticaretin baltalanmasına yönelik yıkıcı eylemler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi. Bu eylemler arasında ticaret gemilerine el konulması, yaptırımlar ve varlıklara el konulmasının da yer aldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin yayımlanan açıklamada, "Ticaret gemilerine el konulması, yaptırımlar, varlıklara el konulması ve diğer dürüst olmayan yöntemler de dâhil olmak üzere uluslararası ticareti baltalamaya yönelik yıkıcı eylemler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Rus tarafının ayrıca çok kutuplu dünya düzeninin güçlendirilmesinin, ekonomik yönetişim sisteminin reforme edilmesinin, haksız rekabetle ve yeni sömürgeci uygulamalarla mücadele edilmesinin önemini vurguladığını belirtti.
ABD'nin dönem başkanlığında G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantı, 30-31 Ekim tarihlerinde Atlanta'da düzenleniyor. Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık ediyor.