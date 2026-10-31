https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/polonyada-anayasa-mahkemesi-krizi-cumhurbaskani-nawrockiden-acil-istisare-karari-1110012183.html

Polonya'da 'Anayasa Mahkemesi' krizi: Cumhurbaşkanı Nawrocki'den acil istişare kararı

Polonya'da 'Anayasa Mahkemesi' krizi: Cumhurbaşkanı Nawrocki'den acil istişare kararı

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anayasa Mahkemesinde anayasal düzenin ihlal edildiğini savunarak parlamentodaki siyasi güçlerin temsilcileriyle acil... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T12:45+0300

2026-10-31T12:45+0300

2026-10-31T12:53+0300

dünya

radoslaw sikorski

jaroslaw kaczynski

polonya

karol nawrocki

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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.Yazılı açıklamasında Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile istişarelerde bulunduğunu belirten Nawrocki, Kapinski'nin de Anayasa Mahkemesinde yetkiyi gasbeden kişilerin eylemlerini yasal kabul etmediğini aktardı.Anayasal düzenin ihlal edildiğini ve devletin anayasal organlarından birinin zor kullanılarak ele geçirildiğini savunan Nawrocki, hukuk düzeninin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu. Hükümet tarafından olay yerine gönderilen güvenlik güçlerinin Anayasa Mahkemesi arazisini terk etmesini isteyen Nawrocki, mahkemenin yasal olarak görevde bulunan Başkan Yardımcısı Yargıç Sochanski'nin binaya girişine izin verdiğini bildirdi.Acil istişare düzenlenecekÜlkenin iç güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirten Nawrocki, parlamentodaki siyasi güçlerin temsilcileriyle acil istişareler düzenleyeceğini kaydetti. Görüşmelerin siyasi durumun istikrara kavuşturulması ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını ifade eden Nawrocki, Anayasa Mahkemesi önünde ülkenin anayasasını savunmak için bulunanlara da teşekkür etti.Sikorski: Demokratik yollarla seçilen hükümet anayasayı korumayı sürdürecekPolonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anayasa Mahkemesinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sikorski, gelişmelerin önceki hükümet döneminde siyasallaştırılan kurumda hukuk düzeninin yeniden tesis edilmesiyle ilgili olduğunu savundu. Demokratik yollarla seçilen hükümetin anayasayı korumayı sürdüreceğini belirten Sikorski, son üç yılda parlamentonun yeni bir yargıç çoğunluğunu usulüne uygun şekilde seçtiğini ve bu yargıçların görevlerini yerine getirmek istediğini ifade etti.Görevden ayrılan mahkeme başkanının yeni yargıçların çalışmalarını engellemeyi sürdürdüğünü öne süren Sikorski, yeni çoğunluğun en kıdemli yargıcının mahkeme binasının kontrolünü devraldığını ve polis koruması talep ettiğini aktardı. Sikorski, muhalefetin ise mahkeme üzerindeki kontrolü kaybetmeyi kabul etmediğini kaydetti.Görevden uzaklaştırılan mahkeme başkanı kararı kabul etmediGörevden uzaklaştırılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski, Varşova'da mahkeme binasının giriş kapısı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Koalisyon yanlısı yargıçlar tarafından alınan idari görevden uzaklaştırma kararını kabul etmediğini belirten Swieczkowski, yeniden yapılandırma tedbirlerine karşı yasal yollarla itiraz edeceğini ifade etti.Anayasa Mahkemesi çevresindeki polis ablukası sürüyorPolonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde 30 Ekim'de yayımlanan duyuruda, Mahkeme Başkanı Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.Duyurunun ardından Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanmıştı. Mahkeme binası polis ablukasına alınırken, bazı göstericilerin çitleri aşması ve polis memurlarına çeşitli cisimler atması üzerine 3 kişi gözaltına alınmıştı.Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska mahkemenin yönetimini üstlenmişti.Nawrocki'nin dönüş uçağını 1 milyondan fazla kişi takip ettiSenegal'e gitmek üzere havalanan Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin uçağı, Anayasa Mahkemesindeki gelişmeler nedeniyle İspanya üzerinden Polonya'ya geri dönmüştü. Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.Nawrocki'nin Anayasa Mahkemesi binasına gelerek içeri girmeye çalıştığı sırada yargıçlarla arasında arbede yaşanmıştı.Sabah saatlerinde mahkeme önündeki kalabalığın alandan ayrılmasına rağmen Anayasa Mahkemesi binası çevresindeki polis ablukası devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/polonyada-siyasi-kriz-buyuyor-polis-anayasa-mahkemesi-binasina-girdi-1110005168.html

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radoslaw sikorski, jaroslaw kaczynski, polonya, karol nawrocki