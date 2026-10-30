https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/polonyada-siyasi-kriz-buyuyor-polis-anayasa-mahkemesi-binasina-girdi-1110005168.html

Polonya'da siyasi kriz büyüyor: Polis, Anayasa Mahkemesi binasına girdi

Polonya'da siyasi kriz büyüyor: Polis, Anayasa Mahkemesi binasına girdi

Sputnik Türkiye

Polonya'da polis, Anayasa Mahkemesi binasına baskın düzenledi. Muhalifler yaşananları 'darbe' olarak nitelendirdi. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T22:53+0300

2026-10-30T22:53+0300

2026-10-30T22:58+0300

dünya

polonya

anayasa mahkemesi (aym)

anayasa

polis

polis memuru

polis müdahalesi

polis baskını

polis şiddeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/0b/1044706832_0:132:1800:1145_1920x0_80_0_0_186e2d1fa75709b3206eb121d15a0c5b.jpg

Polonya'da polis, Varşova'daki Polonya Anayasa Mahkemesi binasına girdi. Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski'nin görevden geçici olarak uzaklaştırılması, kurumla ilgili uzun süredir devam eden anlaşmazlığı daha da tırmandırdı.Güvenlik güçleri, mahkeme binası önünde polise tehlikeli cisimler atılması da dahil olmak üzere yaşanan olayların ardından müdahalede bulunduklarını açıkladı. Mahkeme de başkanın görevden uzaklaştırıldığını internet sitesinden duyurdu.Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldı. Nawrocki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir anda Cumhurbaşkanı Polonya'da olmalıdır. Senegal'e yaptığım uçuşu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.Muhalefet lideri Jaroslaw Kaczynski, Başbakan Donald Tusk hükümetine bağlı güvenlik birimlerinin Anayasa Mahkemesine yönelik polis müdahalesini 'darbe' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/polonya-bicaklama-olaylarinin-ardindan-okullara-20-bin-polis-konuslandiriyor-1109473230.html

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, anayasa mahkemesi (aym), anayasa, polis, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis şiddeti