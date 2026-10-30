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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/polonyada-siyasi-kriz-buyuyor-polis-anayasa-mahkemesi-binasina-girdi-1110005168.html
Polonya'da siyasi kriz büyüyor: Polis, Anayasa Mahkemesi binasına girdi
Polonya'da siyasi kriz büyüyor: Polis, Anayasa Mahkemesi binasına girdi
Sputnik Türkiye
Polonya'da polis, Anayasa Mahkemesi binasına baskın düzenledi. Muhalifler yaşananları 'darbe' olarak nitelendirdi. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T22:53+0300
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dünya
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anayasa mahkemesi (aym)
anayasa
polis
polis memuru
polis müdahalesi
polis baskını
polis şiddeti
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Polonya'da polis, Varşova'daki Polonya Anayasa Mahkemesi binasına girdi. Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski'nin görevden geçici olarak uzaklaştırılması, kurumla ilgili uzun süredir devam eden anlaşmazlığı daha da tırmandırdı.Güvenlik güçleri, mahkeme binası önünde polise tehlikeli cisimler atılması da dahil olmak üzere yaşanan olayların ardından müdahalede bulunduklarını açıkladı. Mahkeme de başkanın görevden uzaklaştırıldığını internet sitesinden duyurdu.Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldı. Nawrocki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir anda Cumhurbaşkanı Polonya'da olmalıdır. Senegal'e yaptığım uçuşu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.Muhalefet lideri Jaroslaw Kaczynski, Başbakan Donald Tusk hükümetine bağlı güvenlik birimlerinin Anayasa Mahkemesine yönelik polis müdahalesini 'darbe' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/polonya-bicaklama-olaylarinin-ardindan-okullara-20-bin-polis-konuslandiriyor-1109473230.html
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polonya, anayasa mahkemesi (aym), anayasa, polis, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis şiddeti
polonya, anayasa mahkemesi (aym), anayasa, polis, polis memuru, polis müdahalesi, polis baskını, polis şiddeti

Polonya'da siyasi kriz büyüyor: Polis, Anayasa Mahkemesi binasına girdi

22:53 30.10.2026 (güncellendi: 22:58 30.10.2026)
© AP Photo / Czarek SokolowskiPolonya - polis
Polonya - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Polonya'da polis, Anayasa Mahkemesi binasına baskın düzenledi. Muhalifler yaşananları 'darbe' olarak nitelendirdi.
Polonya'da polis, Varşova'daki Polonya Anayasa Mahkemesi binasına girdi. Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski'nin görevden geçici olarak uzaklaştırılması, kurumla ilgili uzun süredir devam eden anlaşmazlığı daha da tırmandırdı.
Güvenlik güçleri, mahkeme binası önünde polise tehlikeli cisimler atılması da dahil olmak üzere yaşanan olayların ardından müdahalede bulunduklarını açıkladı. Mahkeme de başkanın görevden uzaklaştırıldığını internet sitesinden duyurdu.
Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldı. Nawrocki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir anda Cumhurbaşkanı Polonya'da olmalıdır. Senegal'e yaptığım uçuşu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
Muhalefet lideri Jaroslaw Kaczynski, Başbakan Donald Tusk hükümetine bağlı güvenlik birimlerinin Anayasa Mahkemesine yönelik polis müdahalesini 'darbe' olarak nitelendirdi.
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