https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/polonya-basbakani-tusk-anayasa-mahkemesi-etrafindaki-krizde-uzlasma-mumkun-degil-1110020354.html

Polonya Başbakanı Tusk: Anayasa Mahkemesi etrafındaki krizde uzlaşma mümkün değil

Polonya Başbakanı Tusk: Anayasa Mahkemesi etrafındaki krizde uzlaşma mümkün değil

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Tusk, Anayasa Mahkemesi etrafındaki krizde uzlaşmanın mümkün olmadığını belirterek iktidar çoğunluğunun çözüm önerilerinin Cumhurbaşkanları... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T23:12+0300

2026-10-31T23:12+0300

2026-10-31T23:14+0300

poli̇ti̇ka

karol nawrocki

andrzej duda

jaroslaw kaczynski

hukuk ve adalet partisi (pis)

donald tusk

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Anayasa Mahkemesi etrafında yaşanan krizde uzlaşmaya gitmeyeceğini açıkladı.Tusk, ulusa sesleniş konuşmasında, şu cümleleri kaydetti:Tusk, iktidar çoğunluğunun çatışmanın çözümü için muhalefete barışçıl çözüm yolları önerdiğini ancak bunların kabul edilmediğini belirtti.Tusk, “Tüm siyasi güçlere ve her iki cumhurbaşkanına da, hukuk devletini birlikte yeniden tesis etmeyi mümkün kılacak kararlar ve yasalar önerdik. Ancak tüm çabalarımız sonuçsuz kaldı: Her şey cumhurbaşkanları ve PiS tarafından engellendi” dedi. 'Hukuk devletini yok ediyorlar'Polonya Başbakanı Tusk, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı hukuk devletini yok etmekle suçladı.Tusk açıklamasında, "Mahkemeye ve hakimlerine yönelik saldırı, PiS’in ve Cumhurbaşkanları Duda ile Nawrocki’nin hukuk devletini yok etme sürecinin bir sonraki aşamasıdır" dedi.Ne olmuştu?Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde 30 Ekim'de Mahkeme Başkanı Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin bir duyuru yayımlanmıştı.Gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanmış, mahkeme binası polis ablukasına alınmıştı.Polis, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşmasının, bazılarının da polis memurlarına çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini üstlendiğini iddia etmişti.Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin uçağı, Anayasa Mahkemesindeki olaylar nedeniyle İspanya üzerinden Polonya'ya geri dönmüştü. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki ile mahkeme üyeleri arasında, Nawrocki'nin binaya girmeye çalıştığı sırada arbede yaşanmıştı.Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, ülkedeki anayasa krizine tepki olarak istifa etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/polonyada-anayasa-mahkemesi-krizi-cumhurbaskani-nawrockiden-acil-istisare-karari-1110012183.html

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karol nawrocki, andrzej duda, jaroslaw kaczynski, hukuk ve adalet partisi (pis), donald tusk