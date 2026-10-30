https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonluk-klasi-otomobilleri-hurda-arac-diye-kaydedip-satan-change-cetesi-cokertildi-1109994546.html

Milyonluk klasik otomobilleri 'hurda araç' diye kaydedip satan 'change çetesi' çökertildi

Milyonluk klasik otomobilleri 'hurda araç' diye kaydedip satan 'change çetesi' çökertildi

Sputnik Türkiye

Atıl durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen klasik araçlarda kullanarak 'change oto dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 37 kişi... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T14:13+0300

2026-10-30T14:13+0300

2026-10-30T14:13+0300

türki̇ye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

change oto operasyonu

antika otomobil

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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen milyonluk klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de atıl durumdaki araçların şaşi numaralarıyla yeni kimlik kazandırarak satan çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Change yöntemiyle araçların kimliklerini değiştirdilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.Çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen değerli araçlara aktardıkları belirlendi. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.61 araç yakalandı İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kişi yakalandı. Usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araca da el konuldu.

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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, change oto operasyonu, antika otomobil