https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/milyonluk-klasi-otomobilleri-hurda-arac-diye-kaydedip-satan-change-cetesi-cokertildi-1109994546.html
Milyonluk klasik otomobilleri 'hurda araç' diye kaydedip satan 'change çetesi' çökertildi
Milyonluk klasik otomobilleri 'hurda araç' diye kaydedip satan 'change çetesi' çökertildi
Sputnik Türkiye
Atıl durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen klasik araçlarda kullanarak 'change oto dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 37 kişi... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T14:13+0300
2026-10-30T14:13+0300
2026-10-30T14:13+0300
türki̇ye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
change oto operasyonu
antika otomobil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1109993529_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_963a564110216804861af2054b191df0.jpg
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen milyonluk klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de atıl durumdaki araçların şaşi numaralarıyla yeni kimlik kazandırarak satan çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Change yöntemiyle araçların kimliklerini değiştirdilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.Çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen değerli araçlara aktardıkları belirlendi. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.61 araç yakalandı İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kişi yakalandı. Usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araca da el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sigorta-sirketinin-dikkati-dolandiriciliktan-kurtardi-acele-istenen-taleplerde-dikkatli-olun-banka-1109327878.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1109993529_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_c48d6dea50cc647685efca58d850d172.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, change oto operasyonu, antika otomobil
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, change oto operasyonu, antika otomobil
Milyonluk klasik otomobilleri 'hurda araç' diye kaydedip satan 'change çetesi' çökertildi
Atıl durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen klasik araçlarda kullanarak 'change oto dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen milyonluk klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de atıl durumdaki araçların şaşi numaralarıyla yeni kimlik kazandırarak satan çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.
Change yöntemiyle araçların kimliklerini değiştirdiler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.
Çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen değerli araçlara aktardıkları belirlendi. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.
İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kişi yakalandı. Usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araca da el konuldu.