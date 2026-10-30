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Milyonluk klasik otomobilleri 'hurda araç' diye kaydedip satan 'change çetesi' çökertildi
Milyonluk klasik otomobilleri 'hurda araç' diye kaydedip satan 'change çetesi' çökertildi
Sputnik Türkiye
Atıl durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen klasik araçlarda kullanarak 'change oto dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 37 kişi... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T14:13+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
change oto operasyonu
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Yurt dışından Türkiye'ye getirilen milyonluk klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de atıl durumdaki araçların şaşi numaralarıyla yeni kimlik kazandırarak satan çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Change yöntemiyle araçların kimliklerini değiştirdilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.Çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen değerli araçlara aktardıkları belirlendi. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.61 araç yakalandı İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kişi yakalandı. Usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araca da el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/sigorta-sirketinin-dikkati-dolandiriciliktan-kurtardi-acele-istenen-taleplerde-dikkatli-olun-banka-1109327878.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, change oto operasyonu, antika otomobil
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, change oto operasyonu, antika otomobil

Milyonluk klasik otomobilleri 'hurda araç' diye kaydedip satan 'change çetesi' çökertildi

14:13 30.10.2026
© İslam Yakutchange oto dolandırıcılığı
change oto dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© İslam Yakut
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Atıl durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen klasik araçlarda kullanarak 'change oto dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen milyonluk klasik ve antika otomobillere, Türkiye'de atıl durumdaki araçların şaşi numaralarıyla yeni kimlik kazandırarak satan çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.
© İslam Yakutchange oto dolandırıcılığı
change oto dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
change oto dolandırıcılığı
© İslam Yakut

Change yöntemiyle araçların kimliklerini değiştirdiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.
© İslam Yakutchange oto dolandırıcılığı
change oto dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
change oto dolandırıcılığı
© İslam Yakut
Çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçların şaşi numaralarını yurt dışından getirilen değerli araçlara aktardıkları belirlendi. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.
© İslam Yakutchange oto dolandırıcılığı
change oto dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
change oto dolandırıcılığı
© İslam Yakut

61 araç yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 kişi yakalandı. Usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araca da el konuldu.
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