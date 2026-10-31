https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/kubat-5-ayda-20-kilo-verdi-sirrini-acikladi-1110013047.html
Kubat 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını açıkladı
Kubat 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Kubat 5 ayda verdiği 20 kilo ile dikkat çekti. Ünlü isim diyet ve yürüyüşle zayıfladığını açıkladı. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T12:48+0300
2026-10-31T12:48+0300
2026-10-31T12:48+0300
yaşam
kubat
beyazıt öztürk
zayıflama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1f/1110012891_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ebcb0ca7b6b816f81db76437bdce3f3.jpg
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, 5 ayda 20 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim sıkı bir diyet ve sporla zayıfladığını söyledi. Kubat'ın değişimi sosyal medyada da gündem oldu. Nasıl zayıfladığını anlattıBeyazıt Öztürk'ün sunduğu Joker programına konuk olan Kubat değişimiyle şaşırttı. 20 kilo veren şarkıcı Kubat resmen eridi. Kubat'ın halini gören Beyaz "Bu inanılmaz bir şey ya" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Kubat ise 'Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım' diyerek yanıt verdi. Beş aylık süreçte toplam 20 kilo veren Kubat, zayıflama sürecinde spor, yürüyüş ve düzenli beslenmeye ağırlık verdiğini, diyet programını aksatmadığı belirtti. Kubat'ın görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu. Bir çok kullanıcı ünlü ismi 'tanıyamadıklarını' dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/seda-sayan-basina-gelenleri-beni-yerden-yere-vurdu-diyerek-anlatti-unluleri-elestirdi-1109742474.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1f/1110012891_203:0:1643:1080_1920x0_80_0_0_134d6f601bb0b64212e5ebcffc98180b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kubat, beyazıt öztürk, zayıflama
kubat, beyazıt öztürk, zayıflama
Kubat 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını açıkladı
Ünlü şarkıcı Kubat 5 ayda verdiği 20 kilo ile dikkat çekti. Ünlü isim diyet ve yürüyüşle zayıfladığını açıkladı.
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, 5 ayda 20 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim sıkı bir diyet ve sporla zayıfladığını söyledi. Kubat'ın değişimi sosyal medyada da gündem oldu.
Nasıl zayıfladığını anlattı
Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Joker programına konuk olan Kubat değişimiyle şaşırttı. 20 kilo veren şarkıcı Kubat resmen eridi. Kubat'ın halini gören Beyaz "Bu inanılmaz bir şey ya" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Kubat ise 'Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım' diyerek yanıt verdi. Beş aylık süreçte toplam 20 kilo veren Kubat, zayıflama sürecinde spor, yürüyüş ve düzenli beslenmeye ağırlık verdiğini, diyet programını aksatmadığı belirtti.
Kubat'ın görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu. Bir çok kullanıcı ünlü ismi 'tanıyamadıklarını' dile getirdi.