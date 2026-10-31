https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/kubat-5-ayda-20-kilo-verdi-sirrini-acikladi-1110013047.html

Kubat 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını açıkladı

Kubat 5 ayda 20 kilo verdi: Sırrını açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Kubat 5 ayda verdiği 20 kilo ile dikkat çekti. Ünlü isim diyet ve yürüyüşle zayıfladığını açıkladı. 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T12:48+0300

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yaşam

kubat

beyazıt öztürk

zayıflama

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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, 5 ayda 20 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim sıkı bir diyet ve sporla zayıfladığını söyledi. Kubat'ın değişimi sosyal medyada da gündem oldu. Nasıl zayıfladığını anlattıBeyazıt Öztürk'ün sunduğu Joker programına konuk olan Kubat değişimiyle şaşırttı. 20 kilo veren şarkıcı Kubat resmen eridi. Kubat'ın halini gören Beyaz "Bu inanılmaz bir şey ya" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Kubat ise 'Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım' diyerek yanıt verdi. Beş aylık süreçte toplam 20 kilo veren Kubat, zayıflama sürecinde spor, yürüyüş ve düzenli beslenmeye ağırlık verdiğini, diyet programını aksatmadığı belirtti. Kubat'ın görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu. Bir çok kullanıcı ünlü ismi 'tanıyamadıklarını' dile getirdi.

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kubat, beyazıt öztürk, zayıflama