https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/seda-sayan-basina-gelenleri-beni-yerden-yere-vurdu-diyerek-anlatti-unluleri-elestirdi-1109742474.html

Seda Sayan'dan ünlü isimlere yönelik zayıflama iğnesi eleştirisi: 'Hepsine sorsan rejim yaptım'

Seda Sayan'dan ünlü isimlere yönelik zayıflama iğnesi eleştirisi: 'Hepsine sorsan rejim yaptım'

Sputnik Türkiye

Seda Sayan bir dönem zayıflama iğnesi kullandığını ama yanlış doz nedeniyle sorunlar yaşadığını anlattı. Ünlü isim zayıflama iğnesi kullanarak zayıflayan ama... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T17:02+0300

2026-10-21T17:02+0300

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yaşam

seda sayan

zayıflama iğnesi

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan son dönemde zayıflama iğnesi kullanarak zayıflayan ama bunu saklayan ünlü isimleri eleştirdi. Sayan, "Zayıflama iğneleri bütün ünlülerin elinde. Hepsine sorsan rejim yaptım. Bugüne kadar yaptınız olmadı. Şimdi ne oldu?" ifadelerini kullandı. Kendisinin de zayıflama iğnesi kullandığını ama yanlış doz uyguladığını anlatan Sayan, "Beni bir yerden yere vurdu. Bilinçsizce oldum" dedi. Hepsine sorsan rejim yaptımSon dönemde popüler olan zayıflama iğneleri hakkında konuşan Seda Sayan, kısa sürede kilo veren kişilerin değişimlerini yalnızca diyetle açıkladıklarını söylerken, "Zayıflama iğneleri bütün ünlülerin elinde. Hepsine sorsan rejim yaptım. Bugüne kadar yaptınız olmadı. Şimdi ne oldu?" dedi. Beni yerden yere vurdu Kendisinin de geçmişte bilinçsizce iğne kullandığını ve yanlış doz aldığını anlatan Sayan, "Valla ben oldum iğneden. Önce yanlış doz oldum. Beni bir yerden yere vurdu. Bilinçsizce oldum. Sakın olmayın. Sakın Allah korusun." ifadelerini kullandı.

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seda sayan, zayıflama iğnesi