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Fransa'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Paris yakınlarında bir aracın içinden rastgele ateş açan saldırgan 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken Fransa... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T17:34+0300
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Fransa'nın Yvelines vilayetindeki Trappes kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, terör saldırısı ihtimalinin değerlendirildiğini belirtirken saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trappes kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Lecornu, olayla ilgili güvenlik güçleri ve yargı mekanizmalarının seferber edildiğini ifade etti. Lecornu ayrıca Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT) olayla ilgili inceleme yürüttüğünü bildirdi.Araç içinden rastgele ateş açtıTrappes kasabasının belediye başkanı yerel basına verdiği demeçte, bir şahsın aracıyla ilerlerken ateş açtığını, "rastgele ateş ediyor gibi göründüğünü ve bir katliam gerçekleştirme niyetinde olduğunu" ifade etti.Olay yerine giden İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 5'e yükseldiğini ve yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi. Nunez, olayı "açık şekilde bir terör suçu, oldukça ciddi bir eylem" olarak nitelendirirken soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.Fransa'da gerilimin oldukça yüksek olduğu bir döneme denk gelen saldırıyla ilgili yerel basında yer alan haberlerde, saldırganın bir araçtan çevredekilere ateş açtığı belirtildi. Saldırıda 12 yaşındaki bir kız çocuğuna 8 kurşunun isabet ettiği ayrıca 20, 29 ve 47 yaşlarındaki üç erkeğin yaralandığı, diğer yaralıya ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/fransa-protestolari-hukumeti-krize-soktu-icisleri-bakani-istifa-etti-macron-kabul-etmedi-1109658785.html
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avrupa, fransa, paris, laurent nunez
avrupa, fransa, paris, laurent nunez

Fransa'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

17:34 23.10.2026 (güncellendi: 17:35 23.10.2026)
© REUTERS Stephanie LecocqFransa'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© REUTERS Stephanie Lecocq
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Paris yakınlarında bir aracın içinden rastgele ateş açan saldırgan 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu terör saldırısı ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

Fransa'nın Yvelines vilayetindeki Trappes kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, terör saldırısı ihtimalinin değerlendirildiğini belirtirken saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trappes kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirten Lecornu, olayla ilgili güvenlik güçleri ve yargı mekanizmalarının seferber edildiğini ifade etti. Lecornu ayrıca Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT) olayla ilgili inceleme yürüttüğünü bildirdi.

Araç içinden rastgele ateş açtı

Trappes kasabasının belediye başkanı yerel basına verdiği demeçte, bir şahsın aracıyla ilerlerken ateş açtığını, "rastgele ateş ediyor gibi göründüğünü ve bir katliam gerçekleştirme niyetinde olduğunu" ifade etti.
Olay yerine giden İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 5'e yükseldiğini ve yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi. Nunez, olayı "açık şekilde bir terör suçu, oldukça ciddi bir eylem" olarak nitelendirirken soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Fransa'da gerilimin oldukça yüksek olduğu bir döneme denk gelen saldırıyla ilgili yerel basında yer alan haberlerde, saldırganın bir araçtan çevredekilere ateş açtığı belirtildi. Saldırıda 12 yaşındaki bir kız çocuğuna 8 kurşunun isabet ettiği ayrıca 20, 29 ve 47 yaşlarındaki üç erkeğin yaralandığı, diğer yaralıya ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadığı aktarıldı.
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