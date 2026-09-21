https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kadir-inanirin-mirasini-kime-biraktigini-avukati-acikladi-unlu-ismin-son-istegi-de-ortaya-cikti--1108906302.html

Kadir İnanır'ın mirasını kime bıraktığını avukatı açıkladı: Ünlü ismin son isteği de ortaya çıktı

Kadir İnanır'ın mirasını kime bıraktığını avukatı açıkladı: Ünlü ismin son isteği de ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı açıklandı. Son vasiyetnameye göre, Kural'ın hayatta olmaması durumunda mirası 3... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T12:42+0300

2026-09-21T12:42+0300

2026-09-21T12:42+0300

yaşam

jülide kural

kadir i̇nanır

miras

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/14/1108886691_0:264:2703:1784_1920x0_80_0_0_2982bb9f8d5b74ee3f84abbb39346143.jpg

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasını kime bıraktığı merak ediliyordu. İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı açıklandı. Kural’ın hayatta olmaması durumunda tüm mirasını Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Nesin Vakfı ve İnsan Hakları Derneği’ne bırakılmasını istediğini belirtildi. İnanır’ın vasiyetnamesini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” diyerek sonlandırdığını belirten İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı, gerçek dışı haberler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. İnanır'ın avukatı açıkladıTürk sinemasının usta oyuncu Kadir İnanır, ölümünden 4 yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetinde, tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktı. İnanır ve Kural’ı avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının, mirasının tamamını Kural’a bıraktığı vasiyetini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. Noteri’nde hazırlattığın açıkladı. Son istek ve arzum vasiyetime uymalıdırT24'ün haberirne göre, İnanır’ın vasiyetnamesini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” diyerek sonlandırdığını belirten avukat Alınak, son dönemde mirasla ilgili yapılan gerçek dışı haberle hakkında ise suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Avukat Alınak’ın açıklaması şöyle:“Sayın Kadir İnanır’ın iradesinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi vefatından önce tarafıma tevdi ettiği son iki ricasından biriydi. Vefatından hemen sonra maalesef vasiyetnamesine ilişkin spekülatif ve gerçeği yansıtmayan birtakım haberlerin dolaşıma sokulması bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir. Kadir İnanır’ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ile aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliğinde, gerekli sağlık raporu alınarak, tanıklar huzurunda ve tüm hukuki şekil şartlarına uygun biçimde düzenlenen vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılması, tamamlanması gereken usuli işlemler nedeniyle ertelenmiştir. Vasiyetname tüm mirasçıların incelemesine açık olup içeriği ve ayrıntıları tarafların bilgisi dahilindedir.Sayın Kadir İnanır, mirasından doğan tüm maddi ve manevi haklarını müvekkilimiz ve hayat arkadaşı Sayın Jülide Kural’a bırakmıştır. Mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfına eşit olarak dağıtılmasını isteyen Kadir İnanır vasiyetnamesini ‘Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır’ diyerek sonlandırmıştır. Vasiyetnameye ilişkin hukuki hususların, yaşanan büyük kaybı gölgede bırakacak tartışmalara dönüştürülmemesini, merhumun ve Jülide Kural’ın beyanlarına dayanmayan spekülatif ve dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmemesini, konuya dair istişari görüşlerin kanaatler ve varsayımlar üzerinden değil, hukuk ilminin temel esasları ile Medeni Kanun’un vasiyete ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etmek isteriz.Bu doğrultuda, Sayın Kadir İnanır’ın vasiyetnamesinde ortaya koyduğu iradenin yerine getirilmesi amacı ile tüm hukuki süreci hassasiyetle takip etmeye devam edeceğimizi ve gerçeğe aykırı haberlerin suç olduğunu hatırlatır, bu haberlere ilişkin ilgili Savcılık makamına Jülide Kural vekili olarak kanuni başvurularda bulunacağımızı, kamuoyunun tarafımızca doğrulanmayan, yapılacak yeni bir açıklamaya kadar spekülatif değerlendirme ve haberlere itibar etmemesini önemle belirtmek isteriz.”Her şeyi hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktıİnanır'ın 2015'te hazırlattığı vasiyeti iptal ederek 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnameye göre, usta sanatçı üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktı. Sanatçı, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kadir-inanirin-vasiyetiyle-ilgili-tartismalar-buyuyor-yegeninden-hukuki-yollara-basvuracagiz-1108845646.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jülide kural, kadir i̇nanır, miras