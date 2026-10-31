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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi: Coğrafi sınırlama olmaksızın daha sert karşılık vereceğiz
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi: Coğrafi sınırlama olmaksızın daha sert karşılık vereceğiz
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD ve İsrail'in olası yeni saldırılarına karşı daha geniş bir coğrafyayı kapsayan yeni hedef listesi... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T19:37+0300
2026-10-31T19:37+0300
2026-10-31T19:37+0300
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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi yaptığı açıklamada düşmanın hedef alınacağı yeni bir liste hazırladıklarını belirterek ordunun önceye kıyasla daha geniş bir coğrafyayı kullanacağını belirtti.Abdullahi açıklamasında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin önceye kıyasla 'daha geniş bir coğrafyayı' kapsayacak şekilde düşmana ait yeni hedef ve varlık listesi hazırladığına işaret etti.İran'ın Tasnim haber ajansının aktardığı mesajda, "Silahlı Kuvvetler, önceye kıyasla daha geniş bir coğrafyada düşmana ait yeni bir hedef ve varlık listesini gündemine almış olup, savaş alanında düşmanları yeni sürprizlerle tanıştıracaktır" ifadelerine yer verildi.Abdullahi, ABD ve İsrail'in yeniden saldırganlık göstermesi durumunda Silahlı Kuvvetler'in güçlü, yoğun ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık vereceğini belirterek 'düşmanın', daha sert ve etkili bir karşılık alacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hamaney-ust-duzey-askeri-yetkililerle-gorustu-cografi-sinir-tanimayan-karsilik-talimati-1110015783.html
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haberler, i̇srail, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri
haberler, i̇srail, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi: Coğrafi sınırlama olmaksızın daha sert karşılık vereceğiz
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD ve İsrail'in olası yeni saldırılarına karşı daha geniş bir coğrafyayı kapsayan yeni hedef listesi hazırladığını duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi yaptığı açıklamada düşmanın hedef alınacağı yeni bir liste hazırladıklarını belirterek ordunun önceye kıyasla daha geniş bir coğrafyayı kullanacağını belirtti.
Abdullahi açıklamasında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin önceye kıyasla 'daha geniş bir coğrafyayı' kapsayacak şekilde düşmana ait yeni hedef ve varlık listesi hazırladığına işaret etti.
İran'ın Tasnim haber ajansının aktardığı mesajda, "Silahlı Kuvvetler, önceye kıyasla daha geniş bir coğrafyada düşmana ait yeni bir hedef ve varlık listesini gündemine almış olup, savaş alanında düşmanları yeni sürprizlerle tanıştıracaktır" ifadelerine yer verildi.
Abdullahi, ABD ve İsrail'in yeniden saldırganlık göstermesi durumunda Silahlı Kuvvetler'in güçlü, yoğun ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık vereceğini belirterek 'düşmanın', daha sert ve etkili bir karşılık alacağını vurguladı.