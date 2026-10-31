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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/iran-silahli-kuvvetleri-genelkurmay-baskani-abdullahi-cografi-sinirlama-olmaksizin-daha-sert-1110018942.html
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi: Coğrafi sınırlama olmaksızın daha sert karşılık vereceğiz
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi: Coğrafi sınırlama olmaksızın daha sert karşılık vereceğiz
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD ve İsrail'in olası yeni saldırılarına karşı daha geniş bir coğrafyayı kapsayan yeni hedef listesi... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T19:37+0300
2026-10-31T19:37+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
haberler
i̇srail
i̇ran
i̇ran silahlı kuvvetleri
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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi yaptığı açıklamada düşmanın hedef alınacağı yeni bir liste hazırladıklarını belirterek ordunun önceye kıyasla daha geniş bir coğrafyayı kullanacağını belirtti.Abdullahi açıklamasında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin önceye kıyasla 'daha geniş bir coğrafyayı' kapsayacak şekilde düşmana ait yeni hedef ve varlık listesi hazırladığına işaret etti.İran'ın Tasnim haber ajansının aktardığı mesajda, "Silahlı Kuvvetler, önceye kıyasla daha geniş bir coğrafyada düşmana ait yeni bir hedef ve varlık listesini gündemine almış olup, savaş alanında düşmanları yeni sürprizlerle tanıştıracaktır" ifadelerine yer verildi.Abdullahi, ABD ve İsrail'in yeniden saldırganlık göstermesi durumunda Silahlı Kuvvetler'in güçlü, yoğun ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık vereceğini belirterek 'düşmanın', daha sert ve etkili bir karşılık alacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hamaney-ust-duzey-askeri-yetkililerle-gorustu-cografi-sinir-tanimayan-karsilik-talimati-1110015783.html
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haberler, i̇srail, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri
haberler, i̇srail, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi: Coğrafi sınırlama olmaksızın daha sert karşılık vereceğiz

19:37 31.10.2026
© FotoğrafAvrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu
Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
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İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdullahi, ABD ve İsrail'in olası yeni saldırılarına karşı daha geniş bir coğrafyayı kapsayan yeni hedef listesi hazırladığını duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi yaptığı açıklamada düşmanın hedef alınacağı yeni bir liste hazırladıklarını belirterek ordunun önceye kıyasla daha geniş bir coğrafyayı kullanacağını belirtti.
Abdullahi açıklamasında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin önceye kıyasla 'daha geniş bir coğrafyayı' kapsayacak şekilde düşmana ait yeni hedef ve varlık listesi hazırladığına işaret etti.
İran'ın Tasnim haber ajansının aktardığı mesajda, "Silahlı Kuvvetler, önceye kıyasla daha geniş bir coğrafyada düşmana ait yeni bir hedef ve varlık listesini gündemine almış olup, savaş alanında düşmanları yeni sürprizlerle tanıştıracaktır" ifadelerine yer verildi.
Abdullahi, ABD ve İsrail'in yeniden saldırganlık göstermesi durumunda Silahlı Kuvvetler'in güçlü, yoğun ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık vereceğini belirterek 'düşmanın', daha sert ve etkili bir karşılık alacağını vurguladı.
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü: 'Coğrafi sınır tanımayan karşılık' talimatı
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