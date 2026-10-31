https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hamaney-ust-duzey-askeri-yetkililerle-gorustu-cografi-sinir-tanimayan-karsilik-talimati-1110015783.html

Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü: 'Coğrafi sınır tanımayan karşılık' talimatı

Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü: 'Coğrafi sınır tanımayan karşılık' talimatı

Sputnik Türkiye

İran lideri Mücteba Hamaney'in, ABD ile yeni bir çatışma yaşanabileceğine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından üst düzey askeri yetkililerle bir... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T14:46+0300

2026-10-31T14:46+0300

2026-10-31T14:46+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran lideri Mücteba Hamaney'in, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmede olası saldırılara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiği bildirildi.İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştü.Görüşmede askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını veren Hamaney'in, "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin" dediği aktarıldı.Hamaney'in ayrıca, "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.Savunma kapasitesinin güçlendirilmesini istediİran lideri, yerli savunma kapasitesinin taktik ve doktrin açısından güçlendirilmesini, yeni teknolojilerden yararlanılarak güvenlik mimarisinin geliştirilmesini istedi.Hamaney'in ayrıca silahlı kuvvetlere yönelik mali desteğin artırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.Hedef listesinin güncellendiği bildirildiHamaney ile askeri yetkililer arasındaki görüşmede, İran Silahlı Kuvvetlerinin hedef listesinin güncellendiği bildirildi. Açıklamada, ABD ve İsrail'e ait "maddi ve manevi" tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.Görüşmede İranlı komutanların, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve ülkenin sınır bölgelerinde konuşlu askeri birliklerin durumu ile mevcut mühimmat kapasitesi hakkında Hamaney'e bilgi verdiği belirtildi.

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