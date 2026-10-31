https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hamaney-ust-duzey-askeri-yetkililerle-gorustu-cografi-sinir-tanimayan-karsilik-talimati-1110015783.html
Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü: 'Coğrafi sınır tanımayan karşılık' talimatı
Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü: 'Coğrafi sınır tanımayan karşılık' talimatı
Sputnik Türkiye
İran lideri Mücteba Hamaney'in, ABD ile yeni bir çatışma yaşanabileceğine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından üst düzey askeri yetkililerle bir... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T14:46+0300
2026-10-31T14:46+0300
2026-10-31T14:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
haberler
mücteba hamaney
ortadoğu
ahmed vahidi
i̇ran
abd
i̇srail
i̇ran ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104054925_0:234:1249:937_1920x0_80_0_0_800e1a72ab5a1a626571ef45dd9de365.jpg
İran lideri Mücteba Hamaney'in, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmede olası saldırılara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiği bildirildi.İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştü.Görüşmede askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını veren Hamaney'in, "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin" dediği aktarıldı.Hamaney'in ayrıca, "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.Savunma kapasitesinin güçlendirilmesini istediİran lideri, yerli savunma kapasitesinin taktik ve doktrin açısından güçlendirilmesini, yeni teknolojilerden yararlanılarak güvenlik mimarisinin geliştirilmesini istedi.Hamaney'in ayrıca silahlı kuvvetlere yönelik mali desteğin artırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.Hedef listesinin güncellendiği bildirildiHamaney ile askeri yetkililer arasındaki görüşmede, İran Silahlı Kuvvetlerinin hedef listesinin güncellendiği bildirildi. Açıklamada, ABD ve İsrail'e ait "maddi ve manevi" tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.Görüşmede İranlı komutanların, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve ülkenin sınır bölgelerinde konuşlu askeri birliklerin durumu ile mevcut mühimmat kapasitesi hakkında Hamaney'e bilgi verdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/iran-disisleri-bakani-arakciden-merze-kirmizi-cizgiler-artik-mazide-kaldi-1110009150.html
i̇ran
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104054925_0:247:1249:1184_1920x0_80_0_0_87fca8eb28e99fff31f38841fd9ecdeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, mücteba hamaney, ortadoğu, ahmed vahidi, i̇ran, abd, i̇srail, i̇ran ordusu
haberler, mücteba hamaney, ortadoğu, ahmed vahidi, i̇ran, abd, i̇srail, i̇ran ordusu
Hamaney üst düzey askeri yetkililerle görüştü: 'Coğrafi sınır tanımayan karşılık' talimatı
İran lideri Mücteba Hamaney'in, ABD ile yeni bir çatışma yaşanabileceğine ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği ve olası saldırılara karşı "ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan" karşılık verilmesi talimatını verdiği bildirildi.
İran lideri Mücteba Hamaney'in, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmede olası saldırılara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiği bildirildi.
İran liderinin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle görüştü.
Görüşmede askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını veren Hamaney'in, "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık verin" dediği aktarıldı.
Hamaney'in ayrıca, "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırılarına başvurursa, bu saldırıların ne zaman ve hangi koşullarda sona ereceğine İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve İran milleti karar verecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Savunma kapasitesinin güçlendirilmesini istedi
İran lideri, yerli savunma kapasitesinin taktik ve doktrin açısından güçlendirilmesini, yeni teknolojilerden yararlanılarak güvenlik mimarisinin geliştirilmesini istedi.
Hamaney'in ayrıca silahlı kuvvetlere yönelik mali desteğin artırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.
Hedef listesinin güncellendiği bildirildi
Hamaney ile askeri yetkililer arasındaki görüşmede, İran Silahlı Kuvvetlerinin hedef listesinin güncellendiği bildirildi. Açıklamada, ABD ve İsrail'e ait "maddi ve manevi" tüm unsurların İran'ın saldırı menzili kapsamında hedef listesine dahil edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
Görüşmede İranlı komutanların, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve ülkenin sınır bölgelerinde konuşlu askeri birliklerin durumu ile mevcut mühimmat kapasitesi hakkında Hamaney'e bilgi verdiği belirtildi.