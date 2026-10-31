https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/iran-disisleri-bakani-arakciden-merze-kirmizi-cizgiler-artik-mazide-kaldi-1110009150.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Merz’e: Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Merz’e: Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD ile İran arasındaki gerilimin Avrupa’ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD ile İran arasındaki gerilimin Avrupa’ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti getirdiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’in açıklamasına ilişkin bir haberi alıntıladı.Geçen yıl İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik bombardımanları başladığında Merz’in bu saldırıları övgüyle karşıladığını belirten Arakçi, Almanya Başbakanı’nın tutumunu “Avrupa’nın kirli işlerini yapmak” sözleriyle nitelendirdi.Arakçi paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:Merz ne demişti?Cuma günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Merz, İran savaşı hakkında yaptığı açıklamada, 'sadece çatışmanın yol açtığı enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, son sekiz ayda yalnızca Avrupa için 100 milyar avroyu aşan bir maliyetle karşı karşıya' olduklarını belirtmişti.Merz, savaşın bir sonucu olarak enerjinin pahalılaşması nedeniyle, Avrupa’daki işletmeler ve tüketiciler 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yapmak zorunda kaldığını ve savaşı mümkün olduğunca çabuk sona erdirmenin, ekonomik çıkarları açısından büyük önem taşıdığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/polonyada-siyasi-kriz-buyuyor-polis-anayasa-mahkemesi-binasina-girdi-1110005168.html
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avrupa, abbas arakçi, i̇ran, i̇srail, abd, friedrich merz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Merz’e: Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD ile İran arasındaki gerilimin Avrupa’ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti yüklediği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD ile İran arasındaki gerilimin Avrupa’ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti getirdiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’in açıklamasına ilişkin bir haberi alıntıladı.
Geçen yıl İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik bombardımanları başladığında Merz’in bu saldırıları övgüyle karşıladığını belirten Arakçi, Almanya Başbakanı’nın tutumunu “Avrupa’nın kirli işlerini yapmak” sözleriyle nitelendirdi.
Arakçi paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:
100 milyar euro, İran'ın Güçlü Silahlı Kuvvetleri'nin halkımıza zarar vermeyi göze alanlara indireceği dünyayı sarsacak darbeye kıyasla bu hiçbir şey.
Kırmızı çizgiler artık geçmişte kaldı.
Cuma günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Merz, İran savaşı hakkında yaptığı açıklamada, 'sadece çatışmanın yol açtığı enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, son sekiz ayda yalnızca Avrupa için 100 milyar avroyu aşan bir maliyetle karşı karşıya' olduklarını belirtmişti.
Merz, savaşın bir sonucu olarak enerjinin pahalılaşması nedeniyle, Avrupa’daki işletmeler ve tüketiciler 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yapmak zorunda kaldığını ve savaşı mümkün olduğunca çabuk sona erdirmenin, ekonomik çıkarları açısından büyük önem taşıdığını aktarmıştı.