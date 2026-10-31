Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/iran-disisleri-bakani-arakciden-merze-kirmizi-cizgiler-artik-mazide-kaldi-1110009150.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Merz’e: Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Merz’e: Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD ile İran arasındaki gerilimin Avrupa’ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T11:05+0300
2026-10-31T11:05+0300
dünya
avrupa
abbas arakçi
i̇ran
i̇srail
abd
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1f/1110008996_0:0:2018:1136_1920x0_80_0_0_d2558c3790c5b36215ed465e5bb5435e.png
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD ile İran arasındaki gerilimin Avrupa’ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti getirdiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’in açıklamasına ilişkin bir haberi alıntıladı.Geçen yıl İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik bombardımanları başladığında Merz’in bu saldırıları övgüyle karşıladığını belirten Arakçi, Almanya Başbakanı’nın tutumunu “Avrupa’nın kirli işlerini yapmak” sözleriyle nitelendirdi.Arakçi paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:Merz ne demişti?Cuma günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Merz, İran savaşı hakkında yaptığı açıklamada, 'sadece çatışmanın yol açtığı enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, son sekiz ayda yalnızca Avrupa için 100 milyar avroyu aşan bir maliyetle karşı karşıya' olduklarını belirtmişti.Merz, savaşın bir sonucu olarak enerjinin pahalılaşması nedeniyle, Avrupa’daki işletmeler ve tüketiciler 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yapmak zorunda kaldığını ve savaşı mümkün olduğunca çabuk sona erdirmenin, ekonomik çıkarları açısından büyük önem taşıdığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/polonyada-siyasi-kriz-buyuyor-polis-anayasa-mahkemesi-binasina-girdi-1110005168.html
i̇ran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1f/1110008996_110:0:1925:1361_1920x0_80_0_0_13326974513c4cf32dc0c68215c3a47c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, abbas arakçi, i̇ran, i̇srail, abd, friedrich merz
avrupa, abbas arakçi, i̇ran, i̇srail, abd, friedrich merz

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Merz’e: Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı

11:05 31.10.2026
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Merz’e: “Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Merz’e: “Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı” - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD ile İran arasındaki gerilimin Avrupa’ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti yüklediği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD ile İran arasındaki gerilimin Avrupa’ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti getirdiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’in açıklamasına ilişkin bir haberi alıntıladı.
Geçen yıl İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik bombardımanları başladığında Merz’in bu saldırıları övgüyle karşıladığını belirten Arakçi, Almanya Başbakanı’nın tutumunu “Avrupa’nın kirli işlerini yapmak” sözleriyle nitelendirdi.
Arakçi paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

100 milyar euro, İran'ın Güçlü Silahlı Kuvvetleri'nin halkımıza zarar vermeyi göze alanlara indireceği dünyayı sarsacak darbeye kıyasla bu hiçbir şey.

Kırmızı çizgiler artık geçmişte kaldı.

Merz ne demişti?

Cuma günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Merz, İran savaşı hakkında yaptığı açıklamada, 'sadece çatışmanın yol açtığı enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, son sekiz ayda yalnızca Avrupa için 100 milyar avroyu aşan bir maliyetle karşı karşıya' olduklarını belirtmişti.
Merz, savaşın bir sonucu olarak enerjinin pahalılaşması nedeniyle, Avrupa’daki işletmeler ve tüketiciler 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yapmak zorunda kaldığını ve savaşı mümkün olduğunca çabuk sona erdirmenin, ekonomik çıkarları açısından büyük önem taşıdığını aktarmıştı.
Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldığının duyurulmasının ardından mahkeme binası önünde başlayan gösteri ve polis ablukası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
DÜNYA
Polonya'da siyasi kriz büyüyor: Polis, Anayasa Mahkemesi binasına girdi
Dün, 22:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала