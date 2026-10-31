https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/insan-beyin-hucreleriyle-calisan-robot-kopek-gelistirildi-arastirmacilarin-siradaki-hedefi-ne-1110011169.html

İnsan beyin hücreleriyle çalışan robot köpek geliştirildi: Araştırmacıların sıradaki hedefi ne?

İnsan beyin hücreleriyle çalışan robot köpek geliştirildi: Araştırmacıların sıradaki hedefi ne?

Sputnik Türkiye

Avustralya'daki Cortical Labs araştırmacıları, laboratuvar ortamında yetiştirilen insan nöronlarının elektriksel sinyaller aracılığıyla yönlendirdiği bir robot... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T12:08+0300

2026-10-31T12:08+0300

2026-10-31T12:08+0300

yaşam

robot

insan hücresi

deney

araştırma

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Avustralya merkezli biyoteknoloji şirketi Cortical Labs'ten bilim insanları, insan beyin hücreleriyle çalışan bir robot köpek geliştirdi. Laboratuvar ortamında yetiştirilen nöronların bir çip üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulan sistem, robotun basit bir harita üzerinde belirlenen hedefe doğru ilerlemesini sağladı.Araştırmacılar, nöronları doğrudan çip üzerinde yetiştirerek elektrotlarla donatılmış bir sistem oluşturdu. Elektrotlar, çip ile canlı nöronlar arasında çift yönlü elektriksel sinyal iletimine imkan tanıdı. Nöronların elektriksel aktivitesi, robota hareket komutları olarak aktarıldı.Cortical Labs'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Brett Kagan, robot köpeğin biyolojik sistemlerdeki ilerlemenin gerçek dünyada nasıl uygulanabileceğini gösteren basit bir örnek olduğunu belirtti.Kagan, uzun vadede bu yaklaşımın öngörülemeyen gerçek dünya koşullarında karar vermesi gereken robotlara ve otonom sistemlere katkı sağlayabileceğini ifade etti.Canlı nöronlar robotların hareketlerini yönlendirdiAraştırmacılara göre biyolojik hücreleri bilgi işlem sistemlerinin temelinde kullanmak, enerji verimliliği ve değişen koşullara uyum sağlama açısından geleneksel sistemlere alternatif oluşturabilir. İnsan beyninin karmaşık görevleri görece düşük enerji tüketimiyle yerine getirebilmesi, bu alandaki çalışmaların temel çıkış noktalarından biri.Bununla birlikte teknoloji henüz erken aşamada bulunuyor. Robot köpek deneyi, canlı nöronların basit bir hedefe ulaşmak için robot hareketlerini yönlendirebildiğini gösterse de sistemin hız ve verimlilik bakımından geliştirilmesi gerekiyor.Araştırmacılar, gelecekte nöronlarla kontrol edilen robotların uzaktan veya tehlikeli koşullarda çalışabileceğini, ayrıca zaman içinde öğrenerek insanlara kişiselleştirilmiş destek sunabileceğini değerlendiriyor.Daha önce Pong ve Doom oyunlarını oynamışlardıCortical Labs, daha önce laboratuvarda yetiştirilen nöron kümelerinin bilgisayar ortamında görevleri yerine getirebildiğini göstermişti. Bu kapsamda hücrelerden oluşan sistemler, Pong ve Doom oyunlarını oynayacak şekilde eğitilmişti. Robot köpek deneyiyle birlikte araştırmacılar, biyolojik bilgi işlem teknolojisini sanal ortamdan fiziksel robotik sistemlere taşıdı.Bir sonraki adım ne?Çalışmanın sonraki aşamalarında, daha karmaşık görevleri daha kısa sürede yerine getirebilecek biyolojik çiplerin geliştirilmesi hedefleniyor. Araştırmacılar ayrıca nöron temelli çiplerin bilgiyi nasıl sakladığını ve ne tür bir hafıza mekanizmasına sahip olabileceğini anlamaya çalışacak.Cortical Labs Araştırma Yazılım Mühendisi Johnson Zhou, temel zorluğun yalnızca silikon üzerinde nöron yetiştirmek olmadığını, biyolojik sistemlerle güvenilir iletişim kurmanın, onları eğitmenin ve tutarlı sonuçlar elde etmenin yollarını bulmak olduğunu vurguladı.Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırma, NeurIPS 2026 konferansında sunuldu ve arXiv platformunda yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/plutonun-otesinde-bulundu-ed138-ne-kadar-buyuk-olabilir-1109954399.html

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robot, insan hücresi, deney, araştırma