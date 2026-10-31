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Hatay'da iş 'arkadaşlarının' evini soyan iki kişi yakalandı
Hatay'da iş 'arkadaşlarının' evini soyan iki kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Hatay'da iş arkadaşlarının evini soyan iki kişi yakalandı. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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Hatay Antakya'da iş arkadaşlarının evine giren iki kişi evde bulunan ziynet eşyalarını ve yüklü miktarda parayı çaldı. Bölgedeki kameraları inceleyen polis kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakaladı. 22 saatlik kamera görüntüsü saniye saniye izlendiİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Akasya Mahallesi'ndeki evden 11 altın bilezik, 40 bin lira ve 700 doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin mağdurun iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu belirledi.Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binaya giriş ve çıkışları ile çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/olimpik-yuzme-havuzu-insaatinda-2-milyonluk-kablo-hirsizligi-7-kisi-yakalandi--1110014091.html
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hatay, hırsızlık
hatay, hırsızlık

Hatay'da iş 'arkadaşlarının' evini soyan iki kişi yakalandı

15:03 31.10.2026
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AA / Arşiv
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Hatay'da iş arkadaşlarının evini soyan iki kişi yakalandı.
Hatay Antakya'da iş arkadaşlarının evine giren iki kişi evde bulunan ziynet eşyalarını ve yüklü miktarda parayı çaldı. Bölgedeki kameraları inceleyen polis kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakaladı.

22 saatlik kamera görüntüsü saniye saniye izlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Akasya Mahallesi'ndeki evden 11 altın bilezik, 40 bin lira ve 700 doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin mağdurun iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.
Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binaya giriş ve çıkışları ile çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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