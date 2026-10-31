https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hatayda-is-arkadaslarinin-evini-soyan-iki-kisi-yakalandi-1110016121.html
Hatay'da iş 'arkadaşlarının' evini soyan iki kişi yakalandı
Hatay'da iş 'arkadaşlarının' evini soyan iki kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Hatay'da iş arkadaşlarının evini soyan iki kişi yakalandı. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T15:03+0300
2026-10-31T15:03+0300
2026-10-31T15:03+0300
türki̇ye
hatay
hırsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
Hatay Antakya'da iş arkadaşlarının evine giren iki kişi evde bulunan ziynet eşyalarını ve yüklü miktarda parayı çaldı. Bölgedeki kameraları inceleyen polis kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakaladı. 22 saatlik kamera görüntüsü saniye saniye izlendiİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Akasya Mahallesi'ndeki evden 11 altın bilezik, 40 bin lira ve 700 doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin mağdurun iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu belirledi.Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binaya giriş ve çıkışları ile çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/olimpik-yuzme-havuzu-insaatinda-2-milyonluk-kablo-hirsizligi-7-kisi-yakalandi--1110014091.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hatay, hırsızlık
Hatay'da iş 'arkadaşlarının' evini soyan iki kişi yakalandı
Hatay'da iş arkadaşlarının evini soyan iki kişi yakalandı.
Hatay Antakya'da iş arkadaşlarının evine giren iki kişi evde bulunan ziynet eşyalarını ve yüklü miktarda parayı çaldı. Bölgedeki kameraları inceleyen polis kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakaladı.
22 saatlik kamera görüntüsü saniye saniye izlendi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Akasya Mahallesi'ndeki evden 11 altın bilezik, 40 bin lira ve 700 doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin mağdurun iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.
Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binaya giriş ve çıkışları ile çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.