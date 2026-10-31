https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/hatayda-is-arkadaslarinin-evini-soyan-iki-kisi-yakalandi-1110016121.html

Hatay'da iş 'arkadaşlarının' evini soyan iki kişi yakalandı

Hatay'da iş 'arkadaşlarının' evini soyan iki kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Hatay'da iş arkadaşlarının evini soyan iki kişi yakalandı. 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T15:03+0300

2026-10-31T15:03+0300

2026-10-31T15:03+0300

türki̇ye

hatay

hırsızlık

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Hatay Antakya'da iş arkadaşlarının evine giren iki kişi evde bulunan ziynet eşyalarını ve yüklü miktarda parayı çaldı. Bölgedeki kameraları inceleyen polis kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakaladı. 22 saatlik kamera görüntüsü saniye saniye izlendiİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Akasya Mahallesi'ndeki evden 11 altın bilezik, 40 bin lira ve 700 doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin mağdurun iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu belirledi.Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binaya giriş ve çıkışları ile çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/olimpik-yuzme-havuzu-insaatinda-2-milyonluk-kablo-hirsizligi-7-kisi-yakalandi--1110014091.html

türki̇ye

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