https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/fransiz-siyasetci-philippot-ab-uyeligi-ve-kieve-destek-fransizlarin-onurlu-bir-yasam-surmesini-1109261486.html

Fransız siyasetçi Philippot: AB üyeliği ve Kiev'e destek Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engelliyor

Fransız siyasetçi Philippot: AB üyeliği ve Kiev'e destek Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engelliyor

Sputnik Türkiye

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Ukrayna'ya verilen destek ve Avrupa Birliği ile NATO üyeliğinin Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini... 03.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-03T17:08+0300

2026-10-03T17:08+0300

2026-10-03T18:13+0300

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florian philippot

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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Ukrayna'ya verilen destek, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engellediğini dile getirdi.Philippot, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Philippot, hükümetin 'aylık 1.260 avrodan fazla emekli maaşı alan emeklilere saldırmaya hazırlandığını' hatırlarak, “Yani kesinlikle zengin olmayan insanlardan söz ediyoruz. Bütün bunlar tamamen yakışıksız ve ‘Vatanseverler’ buna karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.Philippot açıklamasında Fransızlar açısından böyle bir siyasi tercihin katlanılmaz olduğunu dile getirdi.

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avrupa, florian philippot, ukrayna, avrupa birliği, nato, ab, kiev