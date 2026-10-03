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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/fransiz-siyasetci-philippot-ab-uyeligi-ve-kieve-destek-fransizlarin-onurlu-bir-yasam-surmesini-1109261486.html
Fransız siyasetçi Philippot: AB üyeliği ve Kiev'e destek Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engelliyor
Fransız siyasetçi Philippot: AB üyeliği ve Kiev'e destek Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engelliyor
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Ukrayna'ya verilen destek ve Avrupa Birliği ile NATO üyeliğinin Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini... 03.10.2026, Sputnik Türkiye
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Ukrayna'ya verilen destek, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engellediğini dile getirdi.Philippot, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Philippot, hükümetin 'aylık 1.260 avrodan fazla emekli maaşı alan emeklilere saldırmaya hazırlandığını' hatırlarak, “Yani kesinlikle zengin olmayan insanlardan söz ediyoruz. Bütün bunlar tamamen yakışıksız ve ‘Vatanseverler’ buna karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.Philippot açıklamasında Fransızlar açısından böyle bir siyasi tercihin katlanılmaz olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/gazpromun-ceosu-miller-ab-gaz-alaninda-rekor-duzeyde-olumsuz-gostergeler-kaydetmeye-devam-ediyor-1109260469.html
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avrupa, florian philippot, ukrayna, avrupa birliği, nato, ab, kiev
avrupa, florian philippot, ukrayna, avrupa birliği, nato, ab, kiev

Fransız siyasetçi Philippot: AB üyeliği ve Kiev'e destek Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engelliyor

17:08 03.10.2026 (güncellendi: 18:13 03.10.2026)
© AP Photo / Thibault CamusFlorian Philippot
Florian Philippot - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2026
© AP Photo / Thibault Camus
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot Ukrayna'ya verilen destek ve Avrupa Birliği ile NATO üyeliğinin Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engellediğini kaydetti.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Ukrayna'ya verilen destek, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin Fransızların onurlu bir yaşam sürmesini engellediğini dile getirdi.
Philippot, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği'nden çıkmak, NATO'dan çıkmak, Ukrayna'daki çatışmayı finanse etmeyi durdurmak ve ordu harcamalarını azaltmak gerekiyor. Fransızlara onurlu bir yaşamı geri vermek gerekiyor. Bütün bunlara para yöneltmek yerine, örneğin benzindeki vergileri düşürmek için kaynak ayırmak gerekiyor. Çünkü insanlar artık dayanamıyor, artık tahammül edemiyorlar.
Philippot, hükümetin 'aylık 1.260 avrodan fazla emekli maaşı alan emeklilere saldırmaya hazırlandığını' hatırlarak, “Yani kesinlikle zengin olmayan insanlardan söz ediyoruz. Bütün bunlar tamamen yakışıksız ve ‘Vatanseverler’ buna karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Philippot açıklamasında Fransızlar açısından böyle bir siyasi tercihin katlanılmaz olduğunu dile getirdi.
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