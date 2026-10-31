https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fransada-sari-yelekliler-protestoya-hazirlaniyor-pariste-kismi-sokaga-cikma-yasagi-karari-yargiya-1110014991.html

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' protestoya hazırlanıyor: Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yargıya taşındı

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' protestoya hazırlanıyor: Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yargıya taşındı

Sputnik Türkiye

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri öncesinde güvenlik tedbirleri artırılırken, Paris'te gece saatlerinde uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağına karşı... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T14:12+0300

2026-10-31T14:12+0300

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Fransa'da Sarı Yelekliler'in hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenleyeceği yeni eylemler öncesinde Paris'te alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yargıya taşındı.Yerel basında yer alan haberlere göre, kamusal alanda özgürlüklerin korunmasını savunan Vigie Liberte derneği, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararının iptali için Paris İdari Mahkemesine başvurdu. Dernek, 2 Kasım'a kadar gece saatlerinde uygulanması planlanan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istedi.Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentte 2 Kasım'a kadar yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın Cumhuriyet Meydanı ve Les Halles bölgelerinde geçerli olacağı bildirilmişti.Sarı Yelekliler yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor17 Ekim ve 24 Ekim'de düzenlenen eylemlerin ardından Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı bugün yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.Eylemler kapsamında Fransa genelinde yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görev yapması bekleniyor.Danıştay eylem güzergahını belirlediParis'teki gösteriler öncesinde yürüyüş güzergahı da yargıya taşınmıştı. Fransa Danıştayı, sendikaların talep ettiği merkezi yürüyüş rotasına izin veren alt mahkemenin kararını bozarak hükümet yetkililerinin belirlediği güzergahı onaylamıştı.Buna göre yürüyüşün, çevre yolu yakınındaki Bagnolet Kapısı ile Charenton Kapısı arasında düzenlenmesine karar verilmişti. Sendikalar ise gösterinin tarihi Bastille ve Nation meydanları arasında yapılmasını talep etmişti.Ne olmuştu?Sarı Yelekliler, Fransa'da hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki olarak düzenledikleri gösterilerle gündeme gelmişti. Önceki eylemlerde yer yer şiddet olayları yaşanmış, 1000'den fazla kişi yaralanmış, 3 binden fazla iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı.17 Ekim'de Paris'te düzenlenen gösteride de yürüyüş güzergahı tartışma konusu olmuştu. Sendikaların itirazına rağmen emniyetin belirlediği Porte d’Italie-Porte de Vincennes güzergahı mahkeme tarafından onaylanmış ve yürüyüş bu rota üzerinden gerçekleştirilmişti.Hükümet, eylemlerde yaşanan olayların ardından kısmi sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fransada-protestolar-oncesi-guvenlik-onlemleri-artirildi-70-bin-polis-gorevlendirildi-1109823209.html

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