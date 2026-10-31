https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fransada-sari-yelekliler-protestoya-hazirlaniyor-pariste-kismi-sokaga-cikma-yasagi-karari-yargiya-1110014991.html
Fransa'da 'Sarı Yelekliler' protestoya hazırlanıyor: Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yargıya taşındı
Fransa'da 'Sarı Yelekliler' protestoya hazırlanıyor: Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yargıya taşındı
Sputnik Türkiye
Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri öncesinde güvenlik tedbirleri artırılırken, Paris'te gece saatlerinde uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağına karşı... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T14:12+0300
2026-10-31T14:12+0300
2026-10-31T14:12+0300
dünya
avrupa
paris
fransa
bastille
paris emniyet müdürlüğü
fransa danıştayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/18/1109822123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c40b298fad057c02ffe47824ae711244.jpg
Fransa'da Sarı Yelekliler'in hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenleyeceği yeni eylemler öncesinde Paris'te alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yargıya taşındı.Yerel basında yer alan haberlere göre, kamusal alanda özgürlüklerin korunmasını savunan Vigie Liberte derneği, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararının iptali için Paris İdari Mahkemesine başvurdu. Dernek, 2 Kasım'a kadar gece saatlerinde uygulanması planlanan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istedi.Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentte 2 Kasım'a kadar yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın Cumhuriyet Meydanı ve Les Halles bölgelerinde geçerli olacağı bildirilmişti.Sarı Yelekliler yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor17 Ekim ve 24 Ekim'de düzenlenen eylemlerin ardından Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı bugün yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.Eylemler kapsamında Fransa genelinde yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görev yapması bekleniyor.Danıştay eylem güzergahını belirlediParis'teki gösteriler öncesinde yürüyüş güzergahı da yargıya taşınmıştı. Fransa Danıştayı, sendikaların talep ettiği merkezi yürüyüş rotasına izin veren alt mahkemenin kararını bozarak hükümet yetkililerinin belirlediği güzergahı onaylamıştı.Buna göre yürüyüşün, çevre yolu yakınındaki Bagnolet Kapısı ile Charenton Kapısı arasında düzenlenmesine karar verilmişti. Sendikalar ise gösterinin tarihi Bastille ve Nation meydanları arasında yapılmasını talep etmişti.Ne olmuştu?Sarı Yelekliler, Fransa'da hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki olarak düzenledikleri gösterilerle gündeme gelmişti. Önceki eylemlerde yer yer şiddet olayları yaşanmış, 1000'den fazla kişi yaralanmış, 3 binden fazla iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı.17 Ekim'de Paris'te düzenlenen gösteride de yürüyüş güzergahı tartışma konusu olmuştu. Sendikaların itirazına rağmen emniyetin belirlediği Porte d’Italie-Porte de Vincennes güzergahı mahkeme tarafından onaylanmış ve yürüyüş bu rota üzerinden gerçekleştirilmişti.Hükümet, eylemlerde yaşanan olayların ardından kısmi sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fransada-protestolar-oncesi-guvenlik-onlemleri-artirildi-70-bin-polis-gorevlendirildi-1109823209.html
paris
fransa
bastille
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/18/1109822123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f42716631ff17406678ba31d2a9ab0d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, paris, fransa, bastille, paris emniyet müdürlüğü, fransa danıştayı
avrupa, paris, fransa, bastille, paris emniyet müdürlüğü, fransa danıştayı
Fransa'da 'Sarı Yelekliler' protestoya hazırlanıyor: Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yargıya taşındı
Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri öncesinde güvenlik tedbirleri artırılırken, Paris'te gece saatlerinde uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağına karşı idari mahkemeye başvuruldu. Başvuruda, 2 Kasım'a kadar geçerli olacak yasağın kaldırılması talep edildi.
Fransa'da Sarı Yelekliler'in hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenleyeceği yeni eylemler öncesinde Paris'te alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yargıya taşındı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, kamusal alanda özgürlüklerin korunmasını savunan Vigie Liberte derneği, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararının iptali için Paris İdari Mahkemesine başvurdu. Dernek, 2 Kasım'a kadar gece saatlerinde uygulanması planlanan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istedi.
Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentte 2 Kasım'a kadar yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın Cumhuriyet Meydanı ve Les Halles bölgelerinde geçerli olacağı bildirilmişti.
Sarı Yelekliler yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor
17 Ekim ve 24 Ekim'de düzenlenen eylemlerin ardından Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı bugün yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.
Eylemler kapsamında Fransa genelinde yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görev yapması bekleniyor.
Danıştay eylem güzergahını belirledi
Paris'teki gösteriler öncesinde yürüyüş güzergahı da yargıya taşınmıştı. Fransa Danıştayı, sendikaların talep ettiği merkezi yürüyüş rotasına izin veren alt mahkemenin kararını bozarak hükümet yetkililerinin belirlediği güzergahı onaylamıştı.
Buna göre yürüyüşün, çevre yolu yakınındaki Bagnolet Kapısı ile Charenton Kapısı arasında düzenlenmesine karar verilmişti. Sendikalar ise gösterinin tarihi Bastille ve Nation meydanları arasında yapılmasını talep etmişti.
Sarı Yelekliler, Fransa'da hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki olarak düzenledikleri gösterilerle gündeme gelmişti. Önceki eylemlerde yer yer şiddet olayları yaşanmış, 1000'den fazla kişi yaralanmış, 3 binden fazla iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı.
17 Ekim'de Paris'te düzenlenen gösteride de yürüyüş güzergahı tartışma konusu olmuştu. Sendikaların itirazına rağmen emniyetin belirlediği Porte d’Italie-Porte de Vincennes güzergahı mahkeme tarafından onaylanmış ve yürüyüş bu rota üzerinden gerçekleştirilmişti.
Hükümet, eylemlerde yaşanan olayların ardından kısmi sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.