https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/fransada-protestolar-oncesi-guvenlik-onlemleri-artirildi-70-bin-polis-gorevlendirildi-1109823209.html

Fransa'da protestolar başladı: 70 bin polis görevlendirildi

Fransa'da protestolar başladı: 70 bin polis görevlendirildi

Sputnik Türkiye

Fransa'da geçen hafta yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından yeni protestolar öncesinde ülke genelinde 70 bin polis görevlendirildi. Paris'te çok sayıda... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T14:33+0300

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Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki kesintilere karşı düzenlenmesi planlanan protestolar öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatıyla ülke genelinde 70 bin polis görevlendirilirken, başkent Paris'te güvenlik güçleri kentin önemli noktalarında konuşlandırıldı.Orleans kentinde, Ulusal Birlik (RN) partisinin kongresi sırasında binlerce kişi yürüyüş düzenledi. Polis katılımcı sayısını 11 bin, organizatörler ise 26 bin olarak açıkladı. Lyon'da ise kent merkezinde gösteri yasağı bulunan bölgede yolu kısa süreliğine kapatmaya çalışan yaklaşık 150 protestocuya polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Geçen hafta 17-18 Ekim'de yaşanan yağma ve vandalizm olaylarının tekrarlanmasını önlemeyi amaçlayan önlemler kapsamında, terörle mücadele birimlerine bağlı askerler Şanzelize Caddesi'nde devriye gezdi. Polis ekipleri de Zafer Takı çevresinde güvenlik önlemleri aldı.Nunez, Paris'te polislerle yaptığı görüşmede, mağazaları, kamu kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alabilecek girişimlere karşı hızlı müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Bakan, siyasi grupların ve suç örgütlerinin olay çıkarmaya yönelik girişimlerine karşı polislerin son derece hızlı hareket etmesini istedi.Paris'te mağazalar kapatıldı, müzeler ziyarete ara verdiGeçen hafta ülke genelinde binlerce işletmenin zarar gördüğü veya yağmalandığı olayların ardından Paris'teki çok sayıda mağaza, vitrinlerini korumak amacıyla ahşap panellerle kapattı. Lüks markalar da güvenlik önlemlerini artırdı.Şanzelize Caddesi ve Place Vendome çevresindeki bazı mağazaların kapalı kalacağı belirtilirken, bazı işletmelerin gün içinde protestoların seyrine göre kapanış saatlerini öne çekmeyi planladığı bildirildi.Louvre Müzesi, Orsay Müzesi ve Paris Opera Binası'nın da aralarında bulunduğu bazı önemli kültür kurumları, olası olaylardan etkilenmemek amacıyla cumartesi günü kapılarını kapattı. Başkentte 20'den fazla metro istasyonu da hizmet dışı bırakıldı.Paris'te protestolar öncesinde düzenlenen güvenlik operasyonlarında silahlar ve gaz maskeleri ele geçirildi. Başkentteki Bastille Meydanı'nın da tahliye edildiği bildirildi.İtalya'da protestolar öncesi ev baskınları düzenlendiGeçen hafta sonu başlayan büyük çaplı hükümet karşıtı protestoların ardından, bugün İtalya’nın çeşitli şehirlerinde siyasi yelpazenin her kesiminden öğrenci ve gençlerin katılacağı yeni gösteriler bekleniyor. Fransa’da olduğu gibi, bu gösterilerin birçoğu zaman zaman yağma olaylarına ve polisle çatışmalara dönüştü.İtalya'da da yeni protestolar öncesinde Milano ve diğer kentlerde, aralarında çocuk ve gençlerin de bulunduğu şüphelilerin evlerine baskınlar düzenlendi.Protestoların güzergahı tartışma yarattıParis'teki ana gösterinin yapılacağı güzergah konusunda da belirsizlik yaşandı. Polis, gösteri organizatörlerinin yürüyüşü kent merkezinden başkentin güneydoğusundaki bölgelere kaydırmasını istedi.Paris Emniyet Müdürlüğü, güzergahın geçen hafta işletmelerin hedef alındığı bölgelerde kamu düzeninin bozulması riskini artırabileceğini belirtti.Karar, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri Jean-Luc Melenchon'un tepkisine neden oldu. Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin yürüyüşlerin düzenlenmesini zorlaştırdığını savundu.Ülkenin farklı kentlerinde de protestolara yönelik kısıtlamalar getirildi. Marsilya'da daha önce alınan yasak kararından dönülerek sendika yürüyüşüne izin verilirken, Lyon'un merkezindeki gösterilere yönelik kısıtlamalar sürdü. Bazı kentlerde ise gösteri yasakları devam etti.Orleans'ta aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendiFransa'da cumartesi günü izin verilen ilk yürüyüşlerden biri, başkent Paris'in yaklaşık 120 kilometre güneyindeki Orleans kentinde gerçekleştirildi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin kentte düzenlediği kongreye karşı yapılan gösteriye katılanlar, aşırı sağa karşı olduklarını dile getirdi.Saint-Denis Belediye Başkanı ve Boyun Eğmeyen Fransa üyesi Bally Bagayoko, gösteride yaptığı açıklamada, aşırı sağa karşı seslerini duyurmak için yürüdüklerini belirtti.Ülkedeki gerilim, Paris'in batısındaki Yvelines vilayetinde cuma günü yaşanan silahlı saldırının ardından da arttı. Saldırganın açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu dört kişi yaralandı.Fransa'da hayat pahalılığına, kamu hizmetlerindeki kesintilere ve hükümet politikalarına yönelik tepkiler son haftalarda öğrencileri, çalışanları ve sendikaları sokaklara çıkardı. Yetkililer ise protestolar sırasında aşırı grupların ve yağmacıların şiddet olaylarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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