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Dmitriyev’den Polonya’daki protestolara ilişkin açıklama: Avrupa iyi durumda değil
Dmitriyev’den Polonya’daki protestolara ilişkin açıklama: Avrupa iyi durumda değil
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Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T11:23+0300
2026-10-31T11:23+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
polonya
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Cuma günü Polonya’da düzenlenen protestolara ait bir videoyu X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşarak yorumlayan Dmitriyev, “Göçmenler, savaş kışkırtıcılığı, protestolar ve darbelerle Avrupa iyi durumda değil. Suçlarınızın kefaretini ödeyin” ifadelerini kullandı.Polonya Anayasa Mahkemesindeki kriz ve protestolar, parlamentonun alt kanadı Sejm’in ekim ortasında Maciej Berek’i mahkeme üyeliğine seçmesinin ardından başlamıştı. Hükümet ve parlamentoya muhalif konumda bulunan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise yeni yargıcın yeminini kabul etmeyi reddetmişti.Cuma akşamı protestocuların mahkeme binasını kuşatmasıyla gerilim daha da tırmanırken, Cumhurbaşkanı Nawrocki yurt dışı ziyaretini yarıda keserek Varşova’ya dönmüştü.Polonyalı muhalefet lideri Jaroslaw Kaczynski ise yaşananları “giderek ilerleyen bir devlet darbesinin yeni aşaması” olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/polonyada-siyasi-kriz-buyuyor-polis-anayasa-mahkemesi-binasina-girdi-1110005168.html
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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), polonya, varşova, protesto, jaroslaw kaczynski, avrupa
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), polonya, varşova, protesto, jaroslaw kaczynski, avrupa

Dmitriyev’den Polonya’daki protestolara ilişkin açıklama: Avrupa iyi durumda değil

11:23 31.10.2026
© Sputnik / Aleksey NikolskiyRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
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Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Avrupa'nın iyi durumda olmadığını ve hatalarının kefaretini ödemesi gerektiğini belirtti.
Cuma günü Polonya’da düzenlenen protestolara ait bir videoyu X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşarak yorumlayan Dmitriyev, “Göçmenler, savaş kışkırtıcılığı, protestolar ve darbelerle Avrupa iyi durumda değil. Suçlarınızın kefaretini ödeyin” ifadelerini kullandı.
Polonya Anayasa Mahkemesindeki kriz ve protestolar, parlamentonun alt kanadı Sejm’in ekim ortasında Maciej Berek’i mahkeme üyeliğine seçmesinin ardından başlamıştı. Hükümet ve parlamentoya muhalif konumda bulunan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise yeni yargıcın yeminini kabul etmeyi reddetmişti.
Cuma akşamı protestocuların mahkeme binasını kuşatmasıyla gerilim daha da tırmanırken, Cumhurbaşkanı Nawrocki yurt dışı ziyaretini yarıda keserek Varşova’ya dönmüştü.
Polonyalı muhalefet lideri Jaroslaw Kaczynski ise yaşananları “giderek ilerleyen bir devlet darbesinin yeni aşaması” olarak nitelendirmişti.
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