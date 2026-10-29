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Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeler... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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hakan fidan, filistin, türkiye, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, ürdün kralı 2. abdullah
hakan fidan, filistin, türkiye, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, ürdün kralı 2. abdullah

Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

17:17 29.10.2026
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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