https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/bakan-fidan-urdunlu-mevkidasi-safadi-ile-gorustu-1109971295.html
Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeler... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T17:17+0300
2026-10-29T17:17+0300
2026-10-29T17:17+0300
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hakan fidan, filistin, türkiye, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, ürdün kralı 2. abdullah
hakan fidan, filistin, türkiye, ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, ürdün kralı 2. abdullah
Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.