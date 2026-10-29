Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

© AA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi © AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.