https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/cumhurbaskani-erdogan-turk-dunyasinin-aile-fotografinda-ayriliga-yer-yoktur-hepimiz-biriz-beraberiz-1109982176.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan "Türk dünyasının aile... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-30T10:39+0300
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
türkiye
türk devletleri teşkilatı
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu: İran mesajıYapay zeka vurgusu
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recep tayyip erdoğan, türkiye, türk devletleri teşkilatı
recep tayyip erdoğan, türkiye, türk devletleri teşkilatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz
10:39 30.10.2026 (güncellendi: 10:57 30.10.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz" mesajını verdi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu:
Azerbaycanlı
kardeşlerimize dönem başkanlığı boyunca gösterdikleri çaba dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum.
Aile kurumunun güçlendirilmesi ve kadınların toplumlarımızdaki rolünün
desteklenmesine önem veriyoruz.
Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz.
Dönem başkanlığımızda Teşkilatımızın
bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi
daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz
Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır
. Her bir üyemizin milli hassasiyetlerini gözeterek 'kazan kazan' anlayışı ile ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz
İran'la son dönemde tekrar artan tansiyonun silahlar yerine diplomasiye tahvil edilmesi temennimizdir
Dönem başkanlığımızda yapay zeka ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz