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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan "Türk dünyasının aile... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
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recep tayyip erdoğan, türkiye, türk devletleri teşkilatı
recep tayyip erdoğan, türkiye, türk devletleri teşkilatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz

10:39 30.10.2026 (güncellendi: 10:57 30.10.2026)
Erdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz" mesajını verdi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu:
Azerbaycanlı kardeşlerimize dönem başkanlığı boyunca gösterdikleri çaba dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum.
Aile kurumunun güçlendirilmesi ve kadınların toplumlarımızdaki rolünün desteklenmesine önem veriyoruz.
Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur, hepimiz biriz beraberiz.
Dönem başkanlığımızda Teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz
Mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır. Her bir üyemizin milli hassasiyetlerini gözeterek 'kazan kazan' anlayışı ile ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz

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