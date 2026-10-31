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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/bulgaristanda-cumhurbaskani-seciminin-ikinci-turu-yarin-yapilacak-1110010385.html
Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak
Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'da vatandaşlar, cumhurbaşkanını ve yardımcısını belirlemek üzere yarın ikinci tur seçimlerde oy kullanacak. İlk turda en fazla oyu alan İliyana... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T11:28+0300
2026-10-31T11:28+0300
dünya
bulgaristan
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Bulgaristan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek. Ülkede 25 Ekim'de düzenlenen ilk turda yarışan 27 aday arasından en fazla oyu alan iki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, ikinci turda seçmenlerin karşısına çıkacak.Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, eski Başbakan Andrey Gyurov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev yarışacak.Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek. Yurt dışındaki sandıklarda da aynı saatler arasında oy kullanılacak.İlk turda Yotova-Valchev ikilisi öndeKayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i oy kullandı.İlk tur sonuçlarına göre Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy alarak yüzde 34,76 ile ilk sırada yer aldı. Gyurov-Kandev ikilisi ise 486 bin 232 oyla yüzde 31,95 oranında destek elde ederek ikinci tura kaldı.İlk turda seçmenlerin yüzde 4,42'si ise oy pusulasındaki “Kimseyi desteklemiyorum” seçeneğini işaretledi.Bulgaristan'da önceki cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de yapılmış, seçimlerin ikinci turu 21 Kasım 2021'de gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/bulgaristan-sandik-basinda-son-5-yilda-8inci-secim-1105132013.html
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bulgaristan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
bulgaristan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

11:28 31.10.2026
© AA / Arpad KuruczMacaristan genel seçim için sandık başında
Macaristan genel seçim için sandık başında - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AA / Arpad Kurucz
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Bulgaristan'da vatandaşlar, cumhurbaşkanını ve yardımcısını belirlemek üzere yarın ikinci tur seçimlerde oy kullanacak. İlk turda en fazla oyu alan İliyana Yotova-Kiril Valchev ile Andrey Gyurov-Georgi Kandev ikilileri, 5 yıllık görev süresi için yarışacak.
Bulgaristan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek. Ülkede 25 Ekim'de düzenlenen ilk turda yarışan 27 aday arasından en fazla oyu alan iki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, ikinci turda seçmenlerin karşısına çıkacak.
© AA / Dzhanan Mehmed IsmailBulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek
Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek
© AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, eski Başbakan Andrey Gyurov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev yarışacak.
Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek. Yurt dışındaki sandıklarda da aynı saatler arasında oy kullanılacak.
© AA / Dzhanan Mehmed IsmailBulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek
Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek
© AA / Dzhanan Mehmed Ismail

İlk turda Yotova-Valchev ikilisi önde

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i oy kullandı.
İlk tur sonuçlarına göre Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy alarak yüzde 34,76 ile ilk sırada yer aldı. Gyurov-Kandev ikilisi ise 486 bin 232 oyla yüzde 31,95 oranında destek elde ederek ikinci tura kaldı.
İlk turda seçmenlerin yüzde 4,42'si ise oy pusulasındaki “Kimseyi desteklemiyorum” seçeneğini işaretledi.
Bulgaristan'da önceki cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de yapılmış, seçimlerin ikinci turu 21 Kasım 2021'de gerçekleştirilmişti.
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