https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/bulgaristanda-cumhurbaskani-seciminin-ikinci-turu-yarin-yapilacak-1110010385.html

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'da vatandaşlar, cumhurbaşkanını ve yardımcısını belirlemek üzere yarın ikinci tur seçimlerde oy kullanacak. İlk turda en fazla oyu alan İliyana... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T11:28+0300

2026-10-31T11:28+0300

2026-10-31T11:28+0300

dünya

bulgaristan

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Bulgaristan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek. Ülkede 25 Ekim'de düzenlenen ilk turda yarışan 27 aday arasından en fazla oyu alan iki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, ikinci turda seçmenlerin karşısına çıkacak.Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, eski Başbakan Andrey Gyurov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev yarışacak.Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek. Yurt dışındaki sandıklarda da aynı saatler arasında oy kullanılacak.İlk turda Yotova-Valchev ikilisi öndeKayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i oy kullandı.İlk tur sonuçlarına göre Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy alarak yüzde 34,76 ile ilk sırada yer aldı. Gyurov-Kandev ikilisi ise 486 bin 232 oyla yüzde 31,95 oranında destek elde ederek ikinci tura kaldı.İlk turda seçmenlerin yüzde 4,42'si ise oy pusulasındaki “Kimseyi desteklemiyorum” seçeneğini işaretledi.Bulgaristan'da önceki cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de yapılmış, seçimlerin ikinci turu 21 Kasım 2021'de gerçekleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/bulgaristan-sandik-basinda-son-5-yilda-8inci-secim-1105132013.html

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bulgaristan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi