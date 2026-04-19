https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/bulgaristan-sandik-basinda-son-5-yilda-8inci-secim-1105132013.html

Bulgaristan sandık başında: Son 5 yılda 8’inci seçim

Yaklaşık 6.5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan’da son 5 yılda 8'incisi düzenlenen seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor. 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T15:01+0300

dünya

bulgaristan

rumen radev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105131588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5f056b2b02ffb31faed01a889f604f5.jpg

Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt içinde 12 bin civarında, yurt dışında ise 55 ülkede toplam 493 sandık kurulduğunu açıkladı.Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde saat 21.00'e kadar devam edebilecek.Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları, yüzde 4 olan seçim barajını en az 5 siyasi oluşumun aşabileceğini gösterdi.Anketler ne diyor? Anketlere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu ilk sırada yer alıyor.Bulgaristan'da 27 Ekim 2024'te yapılan son erken genel seçime katılım oranı yüzde 38'de kalmıştı. Son anketler, bu kez seçimlere katılımın yüzde 50-60 aralığında olabileceğini gösteriyor.240 sandalyeli parlamentoda hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.​​​​​​​Gözlemciler, seçim sonrası oluşacak parlamentoda siyasi güçlerin muhtemel dağılımını göz önünde bulundurarak ülkenin yönetimi için tek alternatifin koalisyon hükümeti olacağını belirtiyor.Radev ve Peevski oyunu kullandıİlerici Bulgaristan Koalisyonu lideri Rumen Radev, genel seçimlerde oy kullanmak üzere başkent Sofya'daki "Makgahan" Otomotiv Lisesi'ne geldi.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Radev, "Satın alınmış oyların etkisini ortadan kaldırmanın tek yolu, özgür oyların çoğunlukta olmasıdır." dedi.Radev, koalisyonunun programlarını gerçekten benimseyen ve uygulamaya hazır olan bazı siyasi aktörlerle işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, "HÖH ve GERB partisi ile çalışamayız." diye konuştu.Bulgaristan üzerindeki her türlü dış etkiye karşı durduklarını vurgulayan Radev, "Biz, diğerlerinden farklı olarak, etnik bir parti değiliz. Partimizin her etnik kökenden insanlara açık olması tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.​​​​​​​HÖH partisi lideri Delyan Peevski ise oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bugün ülkelerinin geleceğine ve nasıl bir devlet istediklerine karar verdiklerini belirterek, "halkın devleti" için oy kullandığını söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

