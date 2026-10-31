https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/budanov-ukrayna-hava-tehditlerine-karsi-erken-uyarida-abdye-kritik-olcude-bagimli-1110016270.html
Budanov: Ukrayna hava tehditlerine karşı erken uyarıda ABD’ye kritik ölçüde bağımlı
Budanov: Ukrayna hava tehditlerine karşı erken uyarıda ABD’ye kritik ölçüde bağımlı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ülkesinin hava tehditlerine ilişkin erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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Budanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna, hava tehditlerine karşı erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde bağımlı” ifadelerini kullandı.Ekim ayında Ukrayna ordusunun istihbarat bilgilerine erişiminin kısıtlandığına ilişkin haberler yayımlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu iddiaları yalanlamıştı.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Vladimir Zelenskiy’nin, uydu sisteminin çalışma düzeninin değiştirilmesi talimatını ABD yönetiminin verdiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek, istihbarat paylaşımının durdurulduğuna ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.* Kirill Budanov, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.
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kirill budanov, ukrayna, abd, erken uyarı sistemi, marco rubio, scott bessent, vladimir zelenskiy, telegram
kirill budanov, ukrayna, abd, erken uyarı sistemi, marco rubio, scott bessent, vladimir zelenskiy, telegram
Budanov: Ukrayna hava tehditlerine karşı erken uyarıda ABD’ye kritik ölçüde bağımlı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ülkesinin hava tehditlerine ilişkin erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde bağımlı olduğunu belirtti.
Budanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna, hava tehditlerine karşı erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde bağımlı” ifadelerini kullandı.
Ekim ayında Ukrayna ordusunun istihbarat bilgilerine erişiminin kısıtlandığına ilişkin haberler yayımlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu iddiaları yalanlamıştı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Vladimir Zelenskiy’nin, uydu sisteminin çalışma düzeninin değiştirilmesi talimatını ABD yönetiminin verdiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek, istihbarat paylaşımının durdurulduğuna ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
* Kirill Budanov, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.