https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/budanov-ukrayna-hava-tehditlerine-karsi-erken-uyarida-abdye-kritik-olcude-bagimli-1110016270.html

Budanov: Ukrayna hava tehditlerine karşı erken uyarıda ABD’ye kritik ölçüde bağımlı

Budanov: Ukrayna hava tehditlerine karşı erken uyarıda ABD’ye kritik ölçüde bağımlı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ülkesinin hava tehditlerine ilişkin erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T15:05+0300

2026-10-31T15:05+0300

2026-10-31T15:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

kirill budanov

ukrayna

abd

erken uyarı sistemi

marco rubio

scott bessent

vladimir zelenskiy

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104692731_0:0:1226:690_1920x0_80_0_0_070ae7afb0a744f6170d9ec0f6b5f4a9.png

Budanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna, hava tehditlerine karşı erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde bağımlı” ifadelerini kullandı.Ekim ayında Ukrayna ordusunun istihbarat bilgilerine erişiminin kısıtlandığına ilişkin haberler yayımlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu iddiaları yalanlamıştı.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Vladimir Zelenskiy’nin, uydu sisteminin çalışma düzeninin değiştirilmesi talimatını ABD yönetiminin verdiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek, istihbarat paylaşımının durdurulduğuna ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.* Kirill Budanov, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/musk-ukrayna-ordusu-starlinki-iha-saldirilarinda-kullanarak-hizmet-kosullarini-ihlal-etti-1109831414.html

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill budanov, ukrayna, abd, erken uyarı sistemi, marco rubio, scott bessent, vladimir zelenskiy, telegram