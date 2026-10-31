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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/budanov-ukrayna-hava-tehditlerine-karsi-erken-uyarida-abdye-kritik-olcude-bagimli-1110016270.html
Budanov: Ukrayna hava tehditlerine karşı erken uyarıda ABD’ye kritik ölçüde bağımlı
Budanov: Ukrayna hava tehditlerine karşı erken uyarıda ABD’ye kritik ölçüde bağımlı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ülkesinin hava tehditlerine ilişkin erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
kirill budanov
ukrayna
abd
erken uyarı sistemi
marco rubio
scott bessent
vladimir zelenskiy
telegram
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Budanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna, hava tehditlerine karşı erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde bağımlı” ifadelerini kullandı.Ekim ayında Ukrayna ordusunun istihbarat bilgilerine erişiminin kısıtlandığına ilişkin haberler yayımlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu iddiaları yalanlamıştı.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Vladimir Zelenskiy’nin, uydu sisteminin çalışma düzeninin değiştirilmesi talimatını ABD yönetiminin verdiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek, istihbarat paylaşımının durdurulduğuna ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.* Kirill Budanov, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/musk-ukrayna-ordusu-starlinki-iha-saldirilarinda-kullanarak-hizmet-kosullarini-ihlal-etti-1109831414.html
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kirill budanov, ukrayna, abd, erken uyarı sistemi, marco rubio, scott bessent, vladimir zelenskiy, telegram
kirill budanov, ukrayna, abd, erken uyarı sistemi, marco rubio, scott bessent, vladimir zelenskiy, telegram

Budanov: Ukrayna hava tehditlerine karşı erken uyarıda ABD’ye kritik ölçüde bağımlı

15:05 31.10.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaKirill Budanov
Kirill Budanov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov, ülkesinin hava tehditlerine ilişkin erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde bağımlı olduğunu belirtti.
Budanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna, hava tehditlerine karşı erken uyarı sistemleri konusunda ABD yardımına kritik ölçüde bağımlı” ifadelerini kullandı.
Ekim ayında Ukrayna ordusunun istihbarat bilgilerine erişiminin kısıtlandığına ilişkin haberler yayımlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu iddiaları yalanlamıştı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Vladimir Zelenskiy’nin, uydu sisteminin çalışma düzeninin değiştirilmesi talimatını ABD yönetiminin verdiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek, istihbarat paylaşımının durdurulduğuna ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
* Kirill Budanov, Rusya’da teröristler ve aşırılık yanlıları listesinde yer alıyor.
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