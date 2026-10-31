https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/beste-kapsam-genisleyecek-listeye-bedelli-askerlik-ve-hac-da-eklenecek-1110018121.html

BES'te kapsam genişleyecek: Listeye bedelli askerlik ve hac da eklenecek

BES'te kapsam genişleyecek: Listeye bedelli askerlik ve hac da eklenecek

Sputnik Türkiye

BES'de kısmı ödeme uygulamasının kapsamının genişleyeceği belirtiliyor. Buna göre sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme hakkında bedelli askerlik... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T17:35+0300

2026-10-31T17:35+0300

2026-10-31T17:35+0300

ekonomi̇

bireysel emeklilik sistemi (bes)

bes

hac

bedelli askerlik

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir gelişme yaşandı ve kısmi ödeme uygulamasının kapsamının genişletilmesine karar verildi. Buna göre, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında uygulanan kısmı ödeme hakkı bedelli askerlik ve hac ibadeti için de kullanılabilecek. Sistemde ne değişecek?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Programda BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) yönelik başka hedefler de yer aldı. BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması için mevzuat güncellenecek. OKS’de ise katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerine uygun şekilde fon çeşitliliği artırılacak. Emeklilik dönemine yönelik ödeme modelinde de değişikliğe gidilecek. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olanların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek. Böylece emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.Yıllık Program’da yer alan verilere göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 10,4 milyona ulaştı. Sistemin fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar liraya, emekli sayısı ise 510 bin 846’ya yükseldi. Aynı tarihte OKS kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,9 milyon, fon büyüklüğü 161,9 milyar lira olarak kaydedildi. Böylece BES ve OKS’nin toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkiye-sigorta-birliginden-bes-aciklamasi-1109162132.html

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bireysel emeklilik sistemi (bes), bes, hac, bedelli askerlik