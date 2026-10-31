Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/beste-kapsam-genisleyecek-listeye-bedelli-askerlik-ve-hac-da-eklenecek-1110018121.html
BES'te kapsam genişleyecek: Listeye bedelli askerlik ve hac da eklenecek
BES'te kapsam genişleyecek: Listeye bedelli askerlik ve hac da eklenecek
Sputnik Türkiye
BES'de kısmı ödeme uygulamasının kapsamının genişleyeceği belirtiliyor. Buna göre sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme hakkında bedelli askerlik... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T17:35+0300
2026-10-31T17:35+0300
ekonomi̇
bireysel emeklilik sistemi (bes)
bes
hac
bedelli askerlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091308618_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a8b3872d9ae1d248439890ddbca6aa51.jpg
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir gelişme yaşandı ve kısmi ödeme uygulamasının kapsamının genişletilmesine karar verildi. Buna göre, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında uygulanan kısmı ödeme hakkı bedelli askerlik ve hac ibadeti için de kullanılabilecek. Sistemde ne değişecek?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Programda BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) yönelik başka hedefler de yer aldı. BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması için mevzuat güncellenecek. OKS’de ise katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerine uygun şekilde fon çeşitliliği artırılacak. Emeklilik dönemine yönelik ödeme modelinde de değişikliğe gidilecek. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olanların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek. Böylece emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.Yıllık Program’da yer alan verilere göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 10,4 milyona ulaştı. Sistemin fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar liraya, emekli sayısı ise 510 bin 846’ya yükseldi. Aynı tarihte OKS kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,9 milyon, fon büyüklüğü 161,9 milyar lira olarak kaydedildi. Böylece BES ve OKS’nin toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkiye-sigorta-birliginden-bes-aciklamasi-1109162132.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091308618_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a850ca00fdcb2b40847541b5f6789220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bireysel emeklilik sistemi (bes), bes, hac, bedelli askerlik
bireysel emeklilik sistemi (bes), bes, hac, bedelli askerlik

BES'te kapsam genişleyecek: Listeye bedelli askerlik ve hac da eklenecek

17:35 31.10.2026
© AABES
BES - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AA
Abone ol
BES'de kısmı ödeme uygulamasının kapsamının genişleyeceği belirtiliyor. Buna göre sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme hakkında bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir gelişme yaşandı ve kısmi ödeme uygulamasının kapsamının genişletilmesine karar verildi. Buna göre, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında uygulanan kısmı ödeme hakkı bedelli askerlik ve hac ibadeti için de kullanılabilecek.

Sistemde ne değişecek?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Programda BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) yönelik başka hedefler de yer aldı. BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması için mevzuat güncellenecek. OKS’de ise katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerine uygun şekilde fon çeşitliliği artırılacak. Emeklilik dönemine yönelik ödeme modelinde de değişikliğe gidilecek. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olanların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek. Böylece emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.
Yıllık Program’da yer alan verilere göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 10,4 milyona ulaştı. Sistemin fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar liraya, emekli sayısı ise 510 bin 846’ya yükseldi. Aynı tarihte OKS kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,9 milyon, fon büyüklüğü 161,9 milyar lira olarak kaydedildi. Böylece BES ve OKS’nin toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
EKONOMİ
Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması
30 Eylül, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала