Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkiye-sigorta-birliginden-bes-aciklamasi-1109162132.html
Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması
Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta Birliği, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor"... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T14:21+0300
2026-09-30T14:27+0300
ekonomi̇
bes
türkiye sigorta birliği (tsb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Türkiye Sigorta Birliği, SPK'nın tasfiye kararlarının ardından BES'ten çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. TSB açıklamasında " BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bes, türkiye sigorta birliği (tsb)
bes, türkiye sigorta birliği (tsb)

Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması

14:21 30.09.2026 (güncellendi: 14:27 30.09.2026)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Sigorta Birliği, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" açıklamasını yaptı.
Türkiye Sigorta Birliği, SPK'nın tasfiye kararlarının ardından BES'ten çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. TSB açıklamasında " BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала