https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkiye-sigorta-birliginden-bes-aciklamasi-1109162132.html
Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması
Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta Birliği, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor"... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T14:21+0300
2026-09-30T14:21+0300
2026-09-30T14:27+0300
ekonomi̇
bes
türkiye sigorta birliği (tsb)
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Türkiye Sigorta Birliği, SPK'nın tasfiye kararlarının ardından BES'ten çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. TSB açıklamasında " BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" ifadelerine yer verildi.
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bes, türkiye sigorta birliği (tsb)
bes, türkiye sigorta birliği (tsb)
Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması
14:21 30.09.2026 (güncellendi: 14:27 30.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Sigorta Birliği, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" açıklamasını yaptı.
Türkiye Sigorta Birliği, SPK'nın tasfiye kararlarının ardından BES'ten çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. TSB açıklamasında " BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" ifadelerine yer verildi.