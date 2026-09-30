https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkiye-sigorta-birliginden-bes-aciklamasi-1109162132.html

Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği'nden BES açıklaması

Sputnik Türkiye

Türkiye Sigorta Birliği, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor"... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T14:21+0300

2026-09-30T14:21+0300

2026-09-30T14:27+0300

ekonomi̇

bes

türkiye sigorta birliği (tsb)

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Türkiye Sigorta Birliği, SPK'nın tasfiye kararlarının ardından BES'ten çıkış taleplerinde artış yaşandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. TSB açıklamasında " BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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Sputnik Türkiye

bes, türkiye sigorta birliği (tsb)