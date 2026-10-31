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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/berlindeki-protesto-eyleminde-merzin-istifasi-istendi-1110017988.html
Berlin’deki protesto eyleminde Merz’in istifası istendi
Berlin’deki protesto eyleminde Merz’in istifası istendi
Sputnik Türkiye
Almanya’nın başkenti Berlin’de “Gen Z regelt” (Z Kuşağı halleder) hareketinin düzenlediği protestoda, Başbakan Friedrich Merz’in istifası çağrısı yapıldı... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T17:13+0300
2026-10-31T17:13+0300
dünya
almanya
protesto
eylem
berlin
ukrayna
frankfurt
köln
z kuşağı
friedrich merz
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Berlin’in merkezinde düzenlenen protestoda bir katılımcı Brandenburg Kapısı yakınında kurulan sahneye çıkarak hükümetin militarizasyon politikasını ve Ukrayna’ya sağladığı mali ve askeri desteği eleştirdi.Katılımcı, “Merz Ukrayna’ya milyarlar gönderirken hasta annem ihtiyaç duyduğu bakımdan mahrum kalıyor” dedi. Diğer protestocular konuşmayı alkış ve sloganlarla destekledi. Mitingde “Merz gitmeli” yazılı büyük bir pankart da açıldı.Almanya’nın 30’dan fazla kentinde cumartesi günü benzer protestolar düzenleniyor. Ülke genelindeki eylemlere katılmak üzere toplam 177 binden fazla kişinin önceden kayıt yaptırdığı bildirildi. En kalabalık mitinglerin Köln ve Frankfurt’ta yapılması bekleniyor.Protestocuların başlıca talepleri arasında eğitim reformu, yaşam maliyetlerindeki artışla mücadele ve Almanya’da zorunlu askerlik hizmetinin yeniden yürürlüğe konulmaması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fransada-sari-yelekliler-protestoya-hazirlaniyor-pariste-kismi-sokaga-cikma-yasagi-karari-yargiya-1110014991.html
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almanya, protesto, eylem, berlin, ukrayna, frankfurt, köln, z kuşağı, friedrich merz

Berlin’deki protesto eyleminde Merz’in istifası istendi

17:13 31.10.2026
© SputnikBerlin’deki gençlik protestosunda Merz’in istifası istendi
Berlin’deki gençlik protestosunda Merz’in istifası istendi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© Sputnik
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Almanya’nın başkenti Berlin’de “Gen Z regelt” (Z Kuşağı halleder) hareketinin düzenlediği protestoda, Başbakan Friedrich Merz’in istifası çağrısı yapıldı. Organizasyon komitesine göre mitinge binlerce kişi katıldı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Berlin’in merkezinde düzenlenen protestoda bir katılımcı Brandenburg Kapısı yakınında kurulan sahneye çıkarak hükümetin militarizasyon politikasını ve Ukrayna’ya sağladığı mali ve askeri desteği eleştirdi.
Katılımcı, “Merz Ukrayna’ya milyarlar gönderirken hasta annem ihtiyaç duyduğu bakımdan mahrum kalıyor” dedi. Diğer protestocular konuşmayı alkış ve sloganlarla destekledi. Mitingde “Merz gitmeli” yazılı büyük bir pankart da açıldı.
Almanya’nın 30’dan fazla kentinde cumartesi günü benzer protestolar düzenleniyor. Ülke genelindeki eylemlere katılmak üzere toplam 177 binden fazla kişinin önceden kayıt yaptırdığı bildirildi. En kalabalık mitinglerin Köln ve Frankfurt’ta yapılması bekleniyor.
Protestocuların başlıca talepleri arasında eğitim reformu, yaşam maliyetlerindeki artışla mücadele ve Almanya’da zorunlu askerlik hizmetinin yeniden yürürlüğe konulmaması yer alıyor.
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