https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/bakirkoy-belediyesi-sorusturmasi-40-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1110003703.html

Bakırköy Belediyesi soruşturması: 40 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Bakırköy Belediyesi soruşturması: 40 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Bakırköy Belediyesine yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 40'ı... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T21:02+0300

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2026-10-30T21:02+0300

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Bakırköy Belediyesinin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük yapıldığı ve bu yolla kamu zararına neden olunduğu iddiaları inceleniyor.Savcılık ifadelerinin ardından 21 belediye personeli ve 19 firma temsilcisi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ayrıca 12 firma temsilcisi ve 3 belediye personeli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.Dijital verilerin incelenmesine ilişkin raporun tamamlanmasının ardından yeniden değerlendirilmek üzere Metin Soğuksu hakkında da yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Mustafa Özdemir için ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanması istendi.Öte yandan 5 belediye personeli ve 1 firma temsilcisi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturmaBakırköy Belediyesine yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamalarıyla yürütülen soruşturmanın, belediyenin ihale işlemleri ve iş yeri ruhsatı süreçlerine ilişkin ihbarlar üzerine başlatıldığı belirtildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, belediyenin 2024-2026 yıllarında farklı müdürlükler tarafından gerçekleştirilen 42 ihalesi incelemeye alındı. Bilirkişi raporları, HTS kayıtları, MASAK raporları ve teknik takip verileri doğrultusunda suçlara iştirak ettikleri değerlendirilen belediye yöneticileri, meclis üyeleri, personel ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.İhbarlarda, ihale dosyalarında usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı, iş yeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği ve ödeme yapmayanların ruhsat işlemlerinin geciktirildiği iddiaları yer aldı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bakırköy Belediye Başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ile 2 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarla gözaltına alınanların sayısı 63'e yükseldi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri sonucunda 40 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol ve serbest bırakma taleplerinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bakirkoy-belediyesine-dev-yolsuzluk-operasyonu-68-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-1109875038.html

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